Csányi Sándort újraválasztották: 500 milliót bukhat, aki nem játszat öt magyar játékost, nem változik az NB I létszáma

„Leromlott infrastruktúra állt a magyar labdarúgás részére, ezt a munkát nem lett volna érdemes elkezdeni, ha nem számíthattunk volna a kormány támogatására. Csakis így mertünk belevágni a munkába. Másfél milliárd euró áramlott az elmúlt időszakban a magyar labdarúgásba, és több mint huszonkét milliárd forintnyi támogatást kaptunk a FIFA-tól és az UEFA-tól. Ennek a pénznek a kilencven százaléka a sportszervezetekhez került, méghozzá leginkább az amatőr klubokhoz. Az összeg csupán tíz százaléka ment el személyi költségekre, és itt nem a futballisták fizetésére kell gondolni, hanem a pályamunkásokéra, gondnokokéra. Szóval a pénz döntő része az amatőr klubok támogatására ment, na és az infrastruktúra fejlesztésére. Összesen huszonnyolc új stadion áll azóta rendelkezésre, és harminchat felújításra került, a legnagyobb büszkeségünk a Puskás Aréna. Először negyvenezer férőhelyes arénában gondolkodtunk, aztán folyamatosan emeltük a tétet, végül Orbán Viktor miniszterelnök jelezte, hogy a hatvanhétezer is kevés lesz. Igaza lett! Lám, milyen jó lenne most egy nyolcvan-kilencven ezres stadion, a magyar drukkerek azt is meg tudnák tölteni. A számoknál maradva, ezerötszázkilencven pályát létesítettünk, és több mint háromezer-nyolcszázat újítottunk fel, és itt a Telki edzőcentrumban is folyamatosan fejlesztettünk, fejlesztünk a mai napig.”

Az elnök a játékosok számára is kitért, 2010 óta több mint a kétszeresére nőtt a létszámuk. Csányi Sándor kiemelte, elértük a nemzetközi szintet, a lakosság négy százaléka futballozik, ami immár egészen elfogadható szám. A Bozsik program jelentőségét is hangsúlyozta, mondván, a gyerekek ma már könnyen találnak sportklubot, csapatot maguknak, bárhol is cseperedjenek.

Az MLSZ az elmúlt években szinte vadássza a magyar származású futballistákat külföldön, akit arra alkalmasnak látnak, hogy egyszer magyar felnőttválogatott legyen, azzal megpróbálják felvenni a kapcsolatot. De sokszor nehézségbe ütköznek. „A legnagyobb veszteség egyértelműen Gyökeres Viktor – mondta Csányi Sándor. – Egészen magas szinten is megkerestük, próbáltuk meggyőzni, de ő Svédországot választotta, mondván, ott nőtt fel. Jelenleg küzdünk Farkas Erikért, jelenleg az angol utánpótlás-válogatottat választotta, de édesapja nem zárta ki, hogy végül a magyar felnőttválogatottban lépjen egyszer pályára.” Farkas Erikért küzd az MLSZ

Csányi Sándor az NB I és a játékvezetés témáját azzal kezdte, hogy immár tényleg látható, jó döntés volt tizenhatról tizenkettőre csökkenteni az NB I létszámát.

„Éles lett a bajnokság, izgalmas mérkőzéseket látunk az utolsó pillanatokig. Az UEFA-rangsorban is előrelépett a bajnokság, az európai középmezőnyt megcélozhatjuk már. Külön ki kell emelnem a Ferencvárost, nagy szerep az övék ebben az előrelépésben. A szurkolók ma már kíváncsiak a magyar csapatokra, a Magyar Kupa közelgő döntőjét is zsúfolt lelátók előtt rendezhetjük, nagy dolog ez. A legvitatottabb a játékvezetés, a döntési pontosság is több mint nyolc százalékot ugrott előre. Ez annak köszönhető, hogy immár főállású bíróink vannak, működik a videóbíró-rendszer. Az előző bajnokságban tizennégy súlyos hiba volt, ezt még lentebb kell szorítanunk. A VAR örök kérdés, de tudomásul kell venni, ha nincs ilyenünk, magyar játékvezető nem tud többé nemzetközi mérkőzést vezetni.”

Az MLSZ újraválasztott elnöke beszéde közben jelentette be, hogy Marco Rossi 2030-ig marad a magyar férfi labdarúgó-válogatott élén.