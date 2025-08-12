Elfogytak a rendelkezésre álló jegyek a magyar–portugál vb-selejtezőre

A jegyeket gyors ütemben vásárolták a szurkolók (volt, hogy több mint egy órát kellett a virtuális sorban várakozni, az MLSZ tájékoztatása szerint azonban zökkenőmentesen zajlott az értékesítési folyamat), s ebben a ritmusban hamar telt házas lett a mérkőzés. A Puskás Arénában sorra kerülő találkozóra az év elején eladott bérletek is érvényesek.

A nemzeti együttes a jövő évi világbajnokság selejtezőjének F-csoportjában szerepel Írországgal, Örményországgal és a legutóbbi vb-n negyeddöntős, idén Nemzetek Ligája-győztes Portugáliával. Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai szeptember 6-án az írek vendégeként kezdik meg a sorozatot, majd három nappal később a portugálok elleni lesz az első hazai találkozójuk. Az első helyezett kijut az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő tornára, míg a második pótselejtezőt játszhat a részvételért.

VB 2026, SELEJTEZŐ

Európai zóna

F-CSOPORT

1. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

Örményország–Portugália

Írország–MAGYARORSZÁG

2. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

Örményország–Írország

MAGYARORSZÁG–Portugália

3. FORDULÓ

2025. október 11.

MAGYARORSZÁG–Örményország

Portugália–Írország

4. FORDULÓ

2025. október 14.

Írország–Örményország

Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ

2025. november 13.

Örményország–MAGYARORSZÁG

Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

MAGYARORSZÁG–Írország

Portugália–Örményország