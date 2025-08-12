Sportrádió

Elfogytak a rendelkezésre álló jegyek a magyar–portugál vb-selejtezőre

M. B.M. B.
2025.08.12. 14:00
Fotó: Kovács Péter
Címkék
Portugália Magyarország vb 2026 vb-selejtező portugál válogatott magyar labdarúgó-válogatott
Elfogytak a rendelkezésre álló belépők a magyar labdarúgó-válogatott szeptember 9-i, Portugália elleni vb-selejtezőjére – közölte a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ).

A jegyeket gyors ütemben vásárolták a szurkolók (volt, hogy több mint egy órát kellett a virtuális sorban várakozni, az MLSZ tájékoztatása szerint azonban zökkenőmentesen zajlott az értékesítési folyamat), s ebben a ritmusban hamar telt házas lett a mérkőzés. A Puskás Arénában sorra kerülő találkozóra az év elején eladott bérletek is érvényesek.

A nemzeti együttes a jövő évi világbajnokság selejtezőjének F-csoportjában szerepel Írországgal, Örményországgal és a legutóbbi vb-n negyeddöntős, idén Nemzetek Ligája-győztes Portugáliával. Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai szeptember 6-án az írek vendégeként kezdik meg a sorozatot, majd három nappal később a portugálok elleni lesz az első hazai találkozójuk. Az első helyezett kijut az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő tornára, míg a második pótselejtezőt játszhat a részvételért.

VB 2026, SELEJTEZŐ
Európai zóna

 F-CSOPORT 
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Örményország–Portugália
Írország–MAGYARORSZÁG

2. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Örményország–Írország
MAGYARORSZÁG–Portugália

3. FORDULÓ
2025. október 11.
MAGYARORSZÁG–Örményország
Portugália–Írország

4. FORDULÓ
2025. október 14.
Írország–Örményország
Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ
2025. november 13.
Örményország–MAGYARORSZÁG
Írország–Portugália

6. FORDULÓ
2025. november 16.
MAGYARORSZÁG–Írország
Portugália–Örményország

 

 

 

