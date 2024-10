Marco Rossi elmondta, miért maradt ki Gulácsi Péter, és beszélt Szalai Ádámról is

GULÁCSI HIÁNYÁRÓL

„Gulával beszélgettem természetesen. Azt kérte tőlem, tekintsünk el attól, hogy a Nemzetek Ligája utolsó négy mérkőzésére meghívjuk, tehát a novemberi meccseken sem lesz velünk. Túl van egy nagyon súlyos sérülésen, még nem állt teljesen helyre, rengeteg mérkőzést kell lejátszania, és mi is azt szeretnénk, hogy elkerülje egy újabb sérülés. Természetesen biztosított minket: ha szükséghelyzet jelentkezik kapusposzton Dibusz Dénes részéről akár, akkor azonnal a rendelkezésünkre áll.”

SZŰCS KORNÉL BEHÍVÁSÁRÓL

„Egy ideje már követjük, ugye a Kecskemétben játszott korábban. Belső védőként és a jobb oldalon is bevethető. Tekintve, hogy Vas múlt vasárnap visszatért ugyan, de még nem százszázalékos, Gergényi még mindig szenved a sérülésétől, illetve Yaakobishvilit meghagytuk az U21-es válogatottnak, itt a lehetőség, hogy a Championshipben játszó srácot kipróbáljuk.”

TÉNYLEG ÉRKEZIK A STÁBBA SZALAI ÁDÁM LACZKÓ ZSOLT HELYÉRE?

„Laczkónak felajánlottak egy lehetőséget, hogy legyen a Honvéd edzője, ami egyébként meglehetősen kényes körülmények között szerepel a másodosztályban. Számára ez nagy lehetőség, és azt kívánjuk neki, hogy sikerre vezesse a Honvédot. Egyébként a klubnak is ezt kívánom, hogy minél előbb NB I-es legyen, mert abszolút megérdemli. Zsolt távozásával hiány lép fel a stábunkban, sokat beszélgettünk erről, és elárulhatom, hogy talán már csak órákon múlik, ki fogja őt helyettesíteni. Igen, Szalai Ádámmal beszélgettem erről. Értékeljük a lehetőségeket, de még sok részletet tisztázni kell. Egyébként elég nagy az esélye, de amint végleg eldőlt, tudatjuk mindenkivel.”

AZ IDEI 4 MECCSRŐL ÉS A NAGY ELVÁRÁSOKRÓL

„Jogos, hogy az ember mindig a legmagasabb polcra törekszik, az elmúlt hat évben adtunk is okot, hogy a szurkolók azt gondolják, semmi sem elérhetetlen. Németország és Hollandia nagyjából hasonló erőt képvisel, mind a kettő topcsapat. Tudjuk, hogy ellenük egy sikerhez meg kell haladnunk önmagunkat, vagy megközelíteni a száz százalékát annak, amit nyújtani tudunk, és reménykedni abban, hogy az ellenfél alulteljesít önmagához képes. És még a szerencsében is bíznunk kell. Eredmény szempontjából nagyon fontos lesz, hogy a bosnyákok ellen ne veszítsünk, de nyilván a győzelmet kívánjuk. Tudom, hogy a védelmükbe visszatért Kolasinac, úgyhogy nagyon nehéz lesz idegenben nyerni. A három másik meccs is hasonlóan fontos, de ott nem nekünk áll a zászló. Viszont lehet méltóságteljesen is veszíteni, nem öt-nullára, ami még mindig óriási súlyként nyomja a vállunkat.”

SALLAI ROLAND SÉRÜLÉSÉRŐL

„Beszéltem vele, elmondta, hogy semmiféle aggodalomra okot adó problémája nincs. Ma volt MRI-vizsgálaton. Izomfáradásról van szó, amit hamar le fog dolgozni.”

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

KAPUSOK: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle – Anglia)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország)

TÁMADÓK: Ádám Martin (Aszterasz Tripolisz – Görögország), Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Újpest FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

NEMZETEK LIGÁJA

AZ A3-AS CSOPORT

Szeptember 7.

Németország–Magyarország 5–0

Hollandia–Bosznia-Hercegovina 5–2

Szeptember 10.

Magyarország–Bosznia-Hercegovina 0–0

Hollandia–Németország 2–2

Október 11.

20.45: Bosznia-Hercegovina–Németország

20.45: Magyarország–Hollandia

Október 14.

20.45: Bosznia-Hercegovina–Magyarország

20.45: Németország–Hollandia

November 16.

20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina

20.45: Hollandia–Magyarország

November 19.

20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

20.45: Magyarország–Németország