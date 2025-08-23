A magyar válogatott szélső maga kérte angol klubját – ne nevezzék a meccsekre





Mi van a háttérben? A kilencszeres válogatott Schön Szabolcs 2024 augusztusában csatlakozott a League One-ban, vagyis az angol harmadosztályban szereplő Bolton Wanderershez, első idényében 39 bajnokin szerepelt, egy gól mellett négy gólpasszt jegyzett. Az új évadból négy forduló lement, ám a 24 éves szélső alapember státusza megváltozott: egyetlen percet sem töltött a pályán, egyik tétmérkőzésre sem nevezte a szakmai stáb. Mivel esetében nincs szó sérülésről, utánajártunk a helyzetének.

„A Bolton télen kinevezett vezetőedzője, Steven Schumacher játékrendszert váltott, Szabolcsot pedig nem bal oldali szárnyvédőként szerepeltetné, márpedig számára az a legfontosabb, hogy abban a szerepkörben kapjon játéklehetőséget”– mondta megkeresésünkre Kozák Attila, a játékos menedzsere.

„Mindenkinek az az érdeke, hogy miután az edzőváltással megszűnt az általa preferált poszt, kölcsönben egy másik csapatnál töltse az idényt. Megegyeztünk a klub vezérkarával, hogy nem nevezik a keretbe, mivel egy évadban legfeljebb két csapatban léphet pályára a játékos – csak rontanák az esélyeit, ha néhány meccsen becserélnék. A Bolton korrekten áll a helyzethez, nem játszatja Szabolcsot. Jelenleg három-négy olyan lehetőségünk van, amelyek az utolsó finomításokra szorulnak, keressük a megfelelő választást számára. Német és angol együttesek jelentkeztek érte, döntő jelentősége lesz annak, melyik klubnál milyen szerepkörben számítanának rá. Ez a fő kérdés a válogatott miatt” – tette hozzá a játékosügynök.