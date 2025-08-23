Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: hiába a jó második félidő, simán nyert Debrecenben a Ferencváros

M. B.M. B.
2025.08.23. 22:28
Fotó: FB/DVSC Kézilabda
Címkék
női kézilabda felkészülési torna DVSC FTC-Rail Cargo Hungaria Ferencváros
Az FTC női kézilabdacsapata 28–23-ra nyert a DVSC otthonában a Kermann IT-kupa szombati fináléjában.

A Fradi kezdte jobban a technikai hibákkal tarkított mérkőzést, s noha a hazaiaknak is akadt egy-két jó periódusa, a második játékrészre négygólos előnnyel és emberelőnyben fordulhattak rá a zöld-fehérek. A második félidőben összekapta magát Szilágyi Zoltán együttese, fel is jött egy gólra, s egy darabig úgy tűnt, hogy szoros lesz a vége. A hajrában aztán ismét magasabb fokozatra kapcsolt a Ferencváros, és a három hetest kivédő Laura Glauser produkciójára építve behúzta a meccset. 

KÉZILABDA
2. Kermann IT-kupa, Debrecen
A 3. helyért
Lublin–Valcea 25–29

Döntő 
DVSC–FTC 23–28 (11–15)

 

