Gulácsi Péter és Willi Orbán is mérföldkőhöz érkezik

2025.08.22. 08:34
Gulácsi Péternek és Willi Orbán várhatóan ismét sok dolga lesz hátul a Bayern ellen (Fotó: AFP)
Gulácsi Péter, a lipcseiek magyar kapusa a tizedik Bundesliga-idényére készül, a hátvéd Willi Orbánnak pedig a Bayern München elleni lesz a 350. találkozója az RB Leipzigben.

Kezdődik a 2025–2026-os Bun­des­liga idénye, Gulácsi Péter a tizedik évadára készül az RB Leipziggel, míg klubtársának, a korábban a Kaisers­lauternt erősítő Willi Orbánnak a mostani lesz a tizenegyedik a német élvonalban. Bár a nyáron szóba került, hogy a fiatalítás jegyében mindketten távoznak, végül maradtak, sőt, időközben az is eldőlt, hogy Gulácsi Péter marad az első számú kapus. Az elmúlt hónapokban ez sem volt egyértelmű, egy hete azonban az új vezetőedző, Ole Werner kijelentette: a magyar futballistának szavaz bizalmat. Mindkét légiós rutinja sokat érhet a lipcseieknek, akik az előző kiírásban csak a hetedik helyen végeztek a bajnokságban, így nem indulhatnak nemzetközi kupában. Ez akár előny is lehet, a pénteki idényrajt mindenesetre nem ígérkezik könnyűnek a címvédő Bayern München ellen. 

Német labdarúgás
20 órája

Dupla Tízes: Gulácsiék maradnak, de mi folyik mégis Lipcsében?

BUNDESLIGA-BEHARANGOZÓ. Simán lesz bajnok a Bayern München, ha egyáltalán az lesz? Teljesen szétesik a Leverkusen? Kik érnek oda a BL-helyekre?

A bajorok most is a bajnokság legnagyobb esélyesei, noha sérülés miatt hónapokig nem számíthatnak Jamal Musialára. De az RB Leipzig így sincs irigylésre méltó helyzetben, idegenben már a pontszerzés is nagy fegyvertény lenne – sokat tehet érte a két rutinos magyar labdarúgó. Mindketten nagy csatákat éltek már meg a Bayern ellen, igaz, egyikük statisztikája sem túl fényes. Willi Orbán 18 mérkőzésen két győzelmet, négy döntetlent és 12 vereséget könyvelhetett el, míg Gulácsi Péternek 16 összecsapáson egy győzelem, négy döntetlen és 11 vereség a mérlege. A négy döntetlenjéből egyébként kettő 0–0 lett, vagyis már több alkalommal sikerült lenulláznia a Bayernt. Ez pénteken is félsiker lenne.

A 35 éves kapussal kapcsolatban azt is ki kell emelni, hogy az előző évadban a német szaklapnál, a Kickernél bekerült az év csapatába – egyáltalán nem túlzás, hogy ő a német élvonal egyik legrutinosabb és legjobb kapusa. Érdekesség, hogy nemcsak neki, hanem a klubnak is ez a jubileumi, tizedik idénye a Bundesligában, és ez az első alkalom, hogy az RB Leipzig játssza a nyitó mérkőzést. A két magyar futballistán kívül csak Lukas Klostermann mondhatja el magáról, hogy sorozatban a tizedik kiírásban is a keret tagja, Willi Orbán kapcsán pedig alá kell húzni, hogy minden sorozatot figyelembe véve ez lesz a 350. mérkőzése a lipcseieknél (Gulácsi Péternek pedig a 340.).

Már csak nyerni kell pénteken, hogy tényleg emlékezetes maradjon ez a fellépés.

VÉLEMÉNYEK
FC Bayern Munich - Olympique Lyon 2-1.
 

Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője a klub hivatalos oldalának: – Az RB Leipzig új edzővel és sok fiatal játékossal vág neki az idénynek, támadói nagyon veszélyesek. Komolyan kell vennünk a mérkőzést. Bár a lipcseiek előző idénye nem sikerült jól, ők lehetnek az egyik legfőbb kihívóink. A mi célunk pedig az előző évadbeli teljesítményünk túlszárnyalása.

 

David Raum, az RB Leipzig csapatkapitánya a klub honlapjának: – Megtisztelő, hogy megkaptam a csapatkapitányi karszalagot, ez is elismerése az utóbbi években nyújtott teljesítményemnek. Az idény szempontjából kulcsfontosságú, hogy jól kezdjük a bajnokságot, a Bayern elleni mérkőzést sokan nézik majd, szeretnénk jó eredményt elérni. A legfontosabb, hogy ebben az idényben ne legyen olyan sok hullámvölgy, mint az előző kiírásban, szeretnénk kiharcolni a Bajnokok Ligája-indulást.

NÉMET BUNDESLIGA
1. FORDULÓ
Péntek
20.30: Bayern München–RB Leipzig (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
Szombat
15.30: Eintracht Frankfurt–Werder Bremen
15.30: Freiburg–Augsburg
15.30: Heidenheim–Wolfsburg
15.30: Bayer Leverkusen–Hoffenheim
15.30: Union Berlin–VfB Stuttgart (Tv: Match4)
18.30: St. Pauli–Borussia Dortmund (Tv: Match4)
Vasárnap
15.30: Mainz–1. FC Köln (Tv: Match4)
17.30: Mönchengladbach–Hamburg (Tv: Match4)

 

