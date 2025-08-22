Gulácsi Péter és Willi Orbán is mérföldkőhöz érkezik

A bajorok most is a bajnokság legnagyobb esélyesei, noha sérülés miatt hónapokig nem számíthatnak Jamal Musialára. De az RB Leipzig így sincs irigylésre méltó helyzetben, idegenben már a pontszerzés is nagy fegyvertény lenne – sokat tehet érte a két rutinos magyar labdarúgó. Mindketten nagy csatákat éltek már meg a Bayern ellen, igaz, egyikük statisztikája sem túl fényes. Willi Orbán 18 mérkőzésen két győzelmet, négy döntetlent és 12 vereséget könyvelhetett el, míg Gulácsi Péternek 16 összecsapáson egy győzelem, négy döntetlen és 11 vereség a mérlege. A négy döntetlenjéből egyébként kettő 0–0 lett, vagyis már több alkalommal sikerült lenulláznia a Bayernt. Ez pénteken is félsiker lenne.

A 35 éves kapussal kapcsolatban azt is ki kell emelni, hogy az előző évadban a német szaklapnál, a Kickernél bekerült az év csapatába – egyáltalán nem túlzás, hogy ő a német élvonal egyik legrutinosabb és legjobb kapusa. Érdekesség, hogy nemcsak neki, hanem a klubnak is ez a jubileumi, tizedik idénye a Bundesligában, és ez az első alkalom, hogy az RB Leipzig játssza a nyitó mérkőzést. A két magyar futballistán kívül csak Lukas Klostermann mondhatja el magáról, hogy sorozatban a tizedik kiírásban is a keret tagja, Willi Orbán kapcsán pedig alá kell húzni, hogy minden sorozatot figyelembe véve ez lesz a 350. mérkőzése a lipcseieknél (Gulácsi Péternek pedig a 340.).

Már csak nyerni kell pénteken, hogy tényleg emlékezetes maradjon ez a fellépés.

VÉLEMÉNYEK Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője a klub hivatalos oldalának: – Az RB Leipzig új edzővel és sok fiatal játékossal vág neki az idénynek, támadói nagyon veszélyesek. Komolyan kell vennünk a mérkőzést. Bár a lipcseiek előző idénye nem sikerült jól, ők lehetnek az egyik legfőbb kihívóink. A mi célunk pedig az előző évadbeli teljesítményünk túlszárnyalása. David Raum, az RB Leipzig csapatkapitánya a klub honlapjának: – Megtisztelő, hogy megkaptam a csapatkapitányi karszalagot, ez is elismerése az utóbbi években nyújtott teljesítményemnek. Az idény szempontjából kulcsfontosságú, hogy jól kezdjük a bajnokságot, a Bayern elleni mérkőzést sokan nézik majd, szeretnénk jó eredményt elérni. A legfontosabb, hogy ebben az idényben ne legyen olyan sok hullámvölgy, mint az előző kiírásban, szeretnénk kiharcolni a Bajnokok Ligája-indulást.

NÉMET BUNDESLIGA

1. FORDULÓ

Péntek

20.30: Bayern München–RB Leipzig (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

Szombat

15.30: Eintracht Frankfurt–Werder Bremen

15.30: Freiburg–Augsburg

15.30: Heidenheim–Wolfsburg

15.30: Bayer Leverkusen–Hoffenheim

15.30: Union Berlin–VfB Stuttgart (Tv: Match4)

18.30: St. Pauli–Borussia Dortmund (Tv: Match4)

Vasárnap

15.30: Mainz–1. FC Köln (Tv: Match4)

17.30: Mönchengladbach–Hamburg (Tv: Match4)