Négy nemzet tornája: Kihirdette első keretét a női jégkorong-válogatott kapitánya

A hazai szövetség (MJSZ) csütörtöki közlése szerint három kapus, kilenc hátvéd és 13 csatár került be az együttesbe, köztük két újonc, Milibák Helga és Gergely Dalma. Delaney Collins minden bizonnyal különleges izgalommal készül a tornára, mivel első alkalommal irányítja a nemzeti csapatot szakvezetőként. A 48 éves kanadai tréner az elmúlt három évben a korábbi kapitány, Pat Cortina másodedzője volt.

Az augusztus 28-tól Albertville-ben megrendezésre kerülő tornán a magyar együttes a házigazda franciákkal, valamint a németekkel és a japánokkal találkozik (mind a három gárda részt vesz a jövő évi téli olimpián). A franciák a mieinkkel együtt jövőre a divízió 1/A világbajnokságon szerepelnek, a másik két együttes az elit vb-n lesz érdekelt.

A KERET TAGJAI

Kapusok: Milibák Helga, Németh Anikó, Takács Noémi Zoé.

Hátvédek: Cservjacsenko Alexandra, Hajdu Lili, Haraszt Lorina, Kiss-Simon Franciska, Koncz Boglárka, Lippai Isabel, Márton Adél, Mayer Fruzsina, Odnoga Lotti.

Csatárok: Báhiczki-Tóth Boglárka, Dabasi Réka, Fehér Nikolett, Gergely Dalma, Horváth Imola, Jókai-Szilágyi Kinga, Kreisz Emma, Leidt Madeline, Márton Luca, Pázmándi Zsófia, Seregély Míra, Tóth Flóra, Weiler Krisztina.

A NÉGY NEMZET TORNA MENETRENDJE

Augusztus 28., csütörtök

16.00: Németország–Japán

20.00: Franciaország–Magyarország

Augusztus 29., péntek

16.00: Németország–Magyarország

20.00: Franciaország–Japán

Augusztus 30., szombat

10.30: Magyarország–Japán

14.15: Franciaország–Németország