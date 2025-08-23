Nemzeti Sportrádió

Elbukta a Topolya a vajdasági rangadót

BACSKAI JÁNOSBACSKAI JÁNOS
2025.08.23. 21:00
Nem ment a Topolyának (Fotó: FK TSC)
FK TSC Topolya SC Vojvodina Topolya szerb Szuperliga
A szerb Szuperliga 6. fordulójában a Vojvodina 2–0-ra megverte odahaza a Topolyai SC-t.

 

SZERB SZUPERLIGA
6. FORDULÓ
Vojvodina–Topolyai SC 2–0 (2–0) 
Újvidék, Karadjordje Stadion. V: M. Milovanovics
Vojvodina: Rosics – L. Nikolics, Sichenje, Eta (Barros, 59.), Bukinac – Medojevics (Szavicsevics, 86.), Nj. Petrovics, Szukacsev (Mladenovics, 86.), Vidoszavljevics (Kokanovics, 72.) – Yusuf Bamidele, Vukanovics. Vezetőedző: Miroszlav Tanjga
TSC: V. Ilics – Mladenovics (B. Petrovics, 39.), Degenek, Sztancsics (Miloszavics, 74.), Krsztics – Roux – Szasa Jovanovics, Jovicsics, Conraad (Sztefan Jovanovics, 31.), Singh (M. Pantovics, 57.) – Mboungou (Szavics, 57.). Vezetőedző: Darije Kalezics
Gólszerző: Vidoszavljevics (1.), Yusuf Bamidele (21.)

Nem egyet és nem kettőt fordult a történelem kereke 1989 óta, amikor bajnok lett a Vojvodinával a csapat mostani mestere, Miroszlav Tanjga, aki akkor középhátvédként szerepelt, és előtte a középpályán Szinisa Mihajlovics és Szlavisa Jokanovics tevékenykedett – most a korábban Mihajlovics stábjában dolgozó Tanjga a kispadon izgult a Topolya elleni vajdasági rangadón. 

Illetve… egy idő után sok izgulnivalója nem akadt, csapata már az első percben vezetést szerzett Milutin Vidoszavljevics révén, majd egy kirúgás után Yusuf Bamidele használta ki a topolyai védelem újabb csődjét. 

Nem ment a vendégeknek, hiába cserélt már az első félidőben kettőt Darije Kalezics, majd a második félidőben is hamar változtatott (Mezei Szabolcs végig a kispadon ült).

A Milos Pantovics, Dragoljub Szavics kettős összehozott egy ziccert, de ezzel el is lőtte a puskaporát a Topolya: a nem túl magas színvonalú rangadón megérdemelten nyert a Vojvodina.
 

 

