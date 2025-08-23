Vasárnapi sportműsor: MotoGP-futam a Balatonnál, rajtol a US Open

AUGUSZTUS 24., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

5. FORDULÓ

20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

5. FORDULÓ

17.30: Budafoki MTE–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

17.30: Szentlőrinc–FC Ajka – élőben az NSO-n!

17.45: Budapest Honvéd FC–Aqvital FC Csákvár (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.00: Videoton FC Fehérvár–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

19.00: BVSC-Zugló–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

19.00: Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

MOL MAGYAR KUPA

2. FORDULÓ

16.00: Sajóbábony VSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Eger SE (NB III)

16.30: DB Futball Bordány (Csongrád-Csanád I.)–ESMTK (NB III)

16.30: Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)–Szombathelyi Haladás (NB III)

16.30: Nyergesújfalu SE (Komárom-Esztergom I.)–Opus Tigáz Tatabánya (NB III)

16.30: Mórágyi SE (Tolna II.)–BFC Siófok (NB III)

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ

15.00: Crystal Palace–Nottingham Forest (Tv: Spíler2)

15.00: Everton–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

2. FORDULÓ

15.00: Lorient–Rennes

17.15: Le Havre–Lens

17.15: Strasbourg–Nantes

17.15: Toulouse–Brest

20.45: Lille–Monaco

HORVÁT 1. HNL

4. FORDULÓ

18.30: NK Osijek–Hajduk Split

NÉMET BUNDESLIGA

1. FORDULÓ

15.30: Mainz–1. FC Köln (Tv: Match4)

17.30: Mönchengladbach–Hamburg (Tv: Match4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

3. FORDULÓ

13,30: Darmstadt–Hertha (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

1. FORDULÓ

18.30: Cagliari–Fiorentina

18.30: Como–Lazio (Tv: Arena4)

20.45: Atalanta–Pisa

20.45: Juventus–Parma (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

2. FORDULÓ

17.00: Osasuna–Valencia (Tv: Spíler2)

19.30: Real Sociedad–Espanyol (Tv: Spíler2)

19.30: Villarreal–Girona

21.30: Oviedo–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

3. FORDULÓ

19.00: FC Porto–Casa Pia (Tv: Sport1)

TÖRÖK SÜPER LIG

3. FORDULÓ

20.30: Kayserispor–Galatasaray (Tv: Sport2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

10.00: F4 CEZ, 2. futam, Slovakiaring (Tv: Sport2)

12.00: TCR Eastern Europe, 2. futam, Slovakiaring (Tv: Sport2)

14.00: F4 CEZ, 3. futam, Slovakiaring (Tv: Sport2)

GOLF

PGA TOUR

19.00: Tour Championship, Atlanta, 4. nap (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU

Gyorsasági és para-világbajnokság, Milánó

10.00: 200 és 500 méteres, valamint para döntők (Tv: M4 Sport)

14.00: 5000 méteres döntők (Tv: M4 Sport)

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

Vuelta a Espana

13.30: 2. szakasz, Alba–Limone Piemonte, 159.6 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

Renewi Tour

15.00: 5. szakasz, Leuven–Leuven, 184.7 km (Tv: Eurosport1)

LOVASSPORT

Kettesfogathajtó-világbajnokság, Beekbergen

8.30: akadályhajtás

MOTORSPORT

MOTOGP, MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT)

9.40: MotoGP, bemelegítés

11.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)

12.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

MOTOKROSSZ, VB-FUTAM, HOLLANDIA

13.00: MX2, 1. futam (Tv: Eurosport2)

14.00: MXGP, 1. futam (Tv: Eurosport2)

RALIKROSSZ

Vb-futam, KymiRing, Finnország

9.00: 3. időmérő (Tv: Sport1)

10.30: 4. időmérő (Tv: Sport1)

13.00: döntők (Tv: Sport1)

RITMIKUS GIMNASZTIKA

Világbajnokság, Rio de Janeiro

Szerenkénti döntők

16.00 és 19.00: egyéni (Tv: M4 Sport+)

17.50 és 20.50: együttes kéziszercsapatok

RÖPLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, THAIFÖLD

11.00: csoportmérkőzések

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: 1. forduló (Tv: Eurosport2, 18.00-tól Eurosport1)

Benne 19.00 körül: Marozsán Fábián–Ugo Blanchet (francia), 20.30 körül: Piros Zsombor–Zachary Svajda (amerikai)

ÚSZÁS

17.00: junior-világbajnokság, Otopeni (Tv: M4 Sport+)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szabó Szilvia, Kovács Erika, Gyurta Gergely, Erdei Márk. Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A hétvége érdekesebb sporteseményei Nemzeti sportkrónika

7.05: Kézilabdacsapataink felkészülési mérkőzéseinek tanulságai

7.40: Mit hozott eddig a labdarúgó NB I 5. fordulója?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika

8.40: Lotfi Peimant hívjuk a HungaSurf Openről

9.00: A vonalban Topor Csaba, téma a vasárnap kezdődő US Open

9.40: Milánóból, a kajak-kenu világbajnokság helyszínéről Tóth Béla jelentkezik

10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Virányi Zsolt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Németh Kornél. Szerkesztő: Regős László Pál

14.00: Közvetítés a milánói kajak-kenu világbajnokságról. Kommentátor: Tóth Béla

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.45: Közvetítés a Honvéd–Csákvár NB II-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András

20.00: Közvetítés az MTK–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával