Vasárnapi sportműsor: MotoGP-futam a Balatonnál, rajtol a US Open

AUGUSZTUS 24., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
5. FORDULÓ
20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
5. FORDULÓ
17.30: Budafoki MTE–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
17.30: Szentlőrinc–FC Ajka – élőben az NSO-n!
17.45: Budapest Honvéd FC–Aqvital FC Csákvár (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.00: Videoton FC Fehérvár–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
19.00: BVSC-Zugló–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
19.00: Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
MOL MAGYAR KUPA
2. FORDULÓ
16.00: Sajóbábony VSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Eger SE (NB III)
16.30: DB Futball Bordány (Csongrád-Csanád I.)–ESMTK (NB III)
16.30: Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)–Szombathelyi Haladás (NB III)
16.30: Nyergesújfalu SE (Komárom-Esztergom I.)–Opus Tigáz Tatabánya (NB III)
16.30: Mórágyi SE (Tolna II.)–BFC Siófok (NB III)
ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
15.00: Crystal Palace–Nottingham Forest (Tv: Spíler2)
15.00: Everton–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
2. FORDULÓ
15.00: Lorient–Rennes
17.15: Le Havre–Lens
17.15: Strasbourg–Nantes
17.15: Toulouse–Brest
20.45: Lille–Monaco
HORVÁT 1. HNL
4. FORDULÓ
18.30: NK Osijek–Hajduk Split
NÉMET BUNDESLIGA
1. FORDULÓ
15.30: Mainz–1. FC Köln (Tv: Match4)
17.30: Mönchengladbach–Hamburg (Tv: Match4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
3. FORDULÓ
13,30: Darmstadt–Hertha (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
1. FORDULÓ
18.30: Cagliari–Fiorentina
18.30: Como–Lazio (Tv: Arena4)
20.45: Atalanta–Pisa
20.45: Juventus–Parma (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
2. FORDULÓ
17.00: Osasuna–Valencia (Tv: Spíler2)
19.30: Real Sociedad–Espanyol (Tv: Spíler2)
19.30: Villarreal–Girona
21.30: Oviedo–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
3. FORDULÓ
19.00: FC Porto–Casa Pia (Tv: Sport1)
TÖRÖK SÜPER LIG
3. FORDULÓ
20.30: Kayserispor–Galatasaray (Tv: Sport2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
10.00: F4 CEZ, 2. futam, Slovakiaring (Tv: Sport2)
12.00: TCR Eastern Europe, 2. futam, Slovakiaring (Tv: Sport2)
14.00: F4 CEZ, 3. futam, Slovakiaring (Tv: Sport2)
GOLF
PGA TOUR
19.00: Tour Championship, Atlanta, 4. nap (Tv: Eurosport2)
KAJAK-KENU
Gyorsasági és para-világbajnokság, Milánó
10.00: 200 és 500 méteres, valamint para döntők (Tv: M4 Sport)
14.00: 5000 méteres döntők (Tv: M4 Sport)
KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR
Vuelta a Espana
13.30: 2. szakasz, Alba–Limone Piemonte, 159.6 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)
Renewi Tour
15.00: 5. szakasz, Leuven–Leuven, 184.7 km (Tv: Eurosport1)
LOVASSPORT
Kettesfogathajtó-világbajnokság, Beekbergen
8.30: akadályhajtás
MOTORSPORT
MOTOGP, MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT)
9.40: MotoGP, bemelegítés
11.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)
12.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
MOTOKROSSZ, VB-FUTAM, HOLLANDIA
13.00: MX2, 1. futam (Tv: Eurosport2)
14.00: MXGP, 1. futam (Tv: Eurosport2)
RALIKROSSZ
Vb-futam, KymiRing, Finnország
9.00: 3. időmérő (Tv: Sport1)
10.30: 4. időmérő (Tv: Sport1)
13.00: döntők (Tv: Sport1)
RITMIKUS GIMNASZTIKA
Világbajnokság, Rio de Janeiro
Szerenkénti döntők
16.00 és 19.00: egyéni (Tv: M4 Sport+)
17.50 és 20.50: együttes kéziszercsapatok
RÖPLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, THAIFÖLD
11.00: csoportmérkőzések
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: 1. forduló (Tv: Eurosport2, 18.00-tól Eurosport1)
Benne 19.00 körül: Marozsán Fábián–Ugo Blanchet (francia), 20.30 körül: Piros Zsombor–Zachary Svajda (amerikai)
ÚSZÁS
17.00: junior-világbajnokság, Otopeni (Tv: M4 Sport+)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Szabó Szilvia, Kovács Erika, Gyurta Gergely, Erdei Márk. Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: A hétvége érdekesebb sporteseményei Nemzeti sportkrónika
7.05: Kézilabdacsapataink felkészülési mérkőzéseinek tanulságai
7.40: Mit hozott eddig a labdarúgó NB I 5. fordulója?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika
8.40: Lotfi Peimant hívjuk a HungaSurf Openről
9.00: A vonalban Topor Csaba, téma a vasárnap kezdődő US Open
9.40: Milánóból, a kajak-kenu világbajnokság helyszínéről Tóth Béla jelentkezik
10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Virányi Zsolt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás. Műsorvezető: Németh Kornél. Szerkesztő: Regős László Pál
14.00: Közvetítés a milánói kajak-kenu világbajnokságról. Kommentátor: Tóth Béla
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.45: Közvetítés a Honvéd–Csákvár NB II-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András
20.00: Közvetítés az MTK–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával