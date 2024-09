Súlyos vereséggel kezdtük az NL-t, öt nullára kikaptunk Németországban

NEMZETEK LIGÁJA

1. FORDULÓ

A-LIGA

2. CSOPORT

Németország–Magyarország 5–0 (1–0)

Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena, 49 235 néző. V: Turpin (francia)

NÉMETORSZÁG: Ter Stegen – Kimmich, Tah, Schlotterbeck (R. Koch, 70.), Raum (Henrichs, 70.) – Andrich (Stiller, 82.), Gross (Pavlovic, 60.) – Wirtz, Havertz, Musiala – Füllkrug (Beier, 60.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

MAGYARORSZÁG: Gulácsi – Balogh B., Orbán, Dárdai M. – Nego (Bolla, a szünetben), Nagy Á. (Nikitscher, 82.), Schäfer, Kerkez (Nagy Zs., 66.) – Szoboszlai, Sallai (Csoboth, 75.) – Varga B. (Ádám M., 66.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Füllkrug (27.), Musiala (58.), Wirtz (66.), Pavlovic (77.), Havertz (82. – 11-esből)

ÖSSZEFOGLALÓ

Ennél nehezebben aligha indulhatott volna Magyarországnak a Nemzetek Ligája 2024–2025-ös kiírása: a válogatott németországi vendégjátékkal indította a csoportküzdelemet. A düsseldorfi találkozót megelőzően Marco Rossi szövetségi kapitány úgy vélekedett, a Nationalelf akár döntőig menetelhetett volna a nyári Európa-bajnokságon, a negyeddöntőben egyenrangú partnere volt a későbbi győztes spanyoloknak. Azt azért érdemes hozzáfűzni, hogy a kontinenstorna után négy meghatározó futballista, Manuel Neuer, Ilkay Gündogan, Thomas Müller a válogatottól, Toni Kroos pedig a futballtól vonult vissza, ám a csapat továbbra is bivalyerősnek mondható. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány az Európa-bajnokságra nevezettek közül húsz labdarúgót meghívott a Nemzetek Ligája első két csoportmeccsére, összeszokott maradt tehát a társaság – annál is inkább, mert a szakmai stáb előre leszögezte, nem akar új játékrendszert szabni a gárdára, az eddigi játékelemeket szeretné tökéletesíteni.

Noha a mérkőzést a várakozásoknak megfelelően telt ház előtt rendezték a Merkur-Spiel Arenában, nem lett más az élet a meccs miatt a Rajna-parti városban. Akárhogy is hangoztatják a topválogatottak háza táján, errefelé a Nemzetek Ligáját közel sem tartják olyan érdekesnek, mint a világ- vagy Európa-bajnoki selejtezősorozatot. Az óvárosban és a külső kerületkben sem találkoztunk a mérkőzéssel kapcsolatos hirdetéssel (ellenben a villamosokon az Eb-ről maradt egészkocsis matricák köszönnek vissza), a létesítménybe érkeztünkkor pedig a sajtókiszolgálásért felelős személyzet egyik tagja újságolta, nyugodtan foglaljunk el egyenként két helyet a szűkös médiatribünön, mert kevés akkreditációs igény érkezett. Általánosságban elmondható, a helyi újságírókat szinte egyáltalán nem foglalkoztatta a magyar válogatott vendégszereplése, ám a szervezők roppant figyelmesek voltak, és örömteli volt megtapasztalni azt is, a hazai labdarúgók miként fogadják magyar ismerőseiket: a pályabejáráskor Szoboszlai Dominik két korábbi csapattársával, Benjamin Henrichs és David Raummal csevegett, míg Sallai Rolandot egy nagyobb társaság vonta be a beszélgetésbe.

Marco Rossi nem tette meg azt a szívességet a házigazdának, hogy a kísérletezés jegyében állítja össze csapatát. Továbbra is első számú kapus maradt Gulácsi Péter, a védelem tengelyében Willi Orbán jobbján a Serie A-ban meggyőzően teljesítő Balogh Botond, balján pedig Dárdai Márton szerepelt. A jobb szélen a sérüléséből visszatérő Loic Nego kapott helyet, míg középen Nagy Ádám és Schäfer András játszott védekezőbb szellemű középpályást. Noha Nagy Zsolt ragyogó formában van a PAFC-ban, Kerkez Milos feladata volt ellátni a bal oldali szárnyvédő szerepkörét. Elöl a kulcsemberek rohamoztak: a skótok elleni horrorsérüléséből visszatérő Varga Barnabás mögött kissé visszavontan Sallai Roland és Szoboszlai Dominik felelt a támadásszervezésért. A németeknél sem volt sok meglepetés, a balhátvéd posztján David Raum nyerte a különversenyt Maximilian Mittelstädttel szemben.

A 20. percben Niclas Füllkrug lövése után Gulácsi Péter mentett lábbal, és a meccsen ez volt az a pont, amikor a négyszeres vb-győztes megérezte a vérszagot, játéka magabiztosabb lett és nem hagyta gurigázni a magyarokat. A 27. percben pedig góllá érett a fölény, sakk-matt támadás végén szereztek vezetést Nicklas Füllkrug találatával.

Majd Kai Havertz fejelt a labdát, azaz a hazai csapat fölénye szinte minden szempontból tetten érhető volt. A németek támadói sorra robbantak be a védelem mögé kiugratásra várva, ezzel a fegyverrel pedig alaposan meggyűlt a baja a magyar játékosoknak, és újabb figyelmeztetésként Kai Havertz ajtó-ablak ziccerben nem találta el a kaput a játékrész végén.

A fordulás után Szoboszlai Dominik gyakran kihúzódott Sallai Roland mellé a bal szélre, ám Joshua Kimmich oldalán nem lehetett feltörni a védelmet. Az 56. percben remek akció indult a magyar csapatkapitány indításával, Sallai Roland ügyesen passzolt a második félidőre becserélt Bolla Bendegúznak, ám Robert Andrich belevetődött a labdába, így az a gólvonal helyett az alapvonalon túlra gurult. Utóbb kiderült, a sarokrúgás megpecsételte a válogatott sorsát, mert miután – hasonlóan bosszantó módon, mint júniusban az Írország elleni tesztmeccsen – eltékozolta a csapat, Jamal Musiala villámgyors kontrából betalált, a 66. percben pedig már három volt a különbség Florian Wirtz villanása után.

Ekkorra teljesen szétesett a válogatott játéka, úgy mentek át a németek a védelmen, mint kés a vajon, így nem volt meglepő, hogy a 77. percben Aleksandar Pavlovic, illetve a 81. percben Kai Havertz (tizenegyesből szerzett) találatával kiütéses, 5–0-s vereséget mértek a magyar válogatottra.

Furcsa húzás volt Nikitscher Tamást a 82. percben pályára küldve debütáltatni, aligha lesz számára ez szép emlék.

A magyar válogatottra borzasztóan nehéz feladat vár: fel kell állnia a padlóról és három pontot kellene szereznie kedden este Bosznia-Hercegovina ellen, máskülönben lépéshátrányba kerül.

A csoport másik mérkőzésén

Hollandia–Bosznia-Hercegovina 5–2

Fotó: Koncz Márton

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

KAPUSOK: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Gergényi Bence (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Yaakobishvili Antal (Girona – Spanyolország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország),

TÁMADÓK: Ádám Martin (Aszterasz Tripolisz – Görögország), Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), ifjabb Dárdai Pál (Hertha BSC – Németország), Horváth Krisztofer (Újpest FC), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A NÉMET KERET

Kapusok: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona – Spanyolország)

Hátvédek: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern München), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Középpályások: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Emre Can (Borussia Dortmund), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Gross (Borussia Dortmund), Jamal Musiala (Bayern München), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Támadók: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (West Ham United – Anglia), Kai Havertz (Arsenal – Anglia), Deniz Undav (VfB Stuttgart)