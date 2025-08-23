Kosárlabda: 10. lett az U16-os leányválogatott a romániai Eb-n

Mint arról beszámoltunk, pénteken hosszabbításban nyert a horvátok ellen a magyar U16-os leány kosárlabda-válogatott, amely így szombaton a 9. helyért játszhatott a Pitesti-ben zajló B-divíziós Európa-bajnokságon. Czirják Szilvia tanítványaira azok a házigazda románok vártak a helyosztón, akik az előző napon egy ponttal verték az izraelieket.

A mieink remekül kezdték a meccset, a harmadik percben már 7–0-ra vezettek, majd az ötödik percben Halasy Enikő triplája után 10–3-ra álltak jobban. Ezután viszont gyorsan fordult a meccs képe, a románok 8–0-s szériával fordítottak (10–11). A első negyed folytatásában fej fej mellett haladtak a csapatok, s végül tíz perc után a románoknál volt a minimális fór (15–17). A második jól nyitotta válogatottunk, és Csaplár-Nagy Lara, Dinnyés Petra, illetve Székely Lia kosaraival újra előnybe került (20–17). Sajnos a vezetés csupán átmenetinek bizonyult, ugyanis a játékrész feléhez érve, 25–22-nél már ismét az ellenfél vezetett. A félidő hátralévő részében a románok stabilan őrizték a különbséget, 33–29-es hazai vezetésnél vonultak az öltözőbe a felek.

A fordulást követően aztán ritmust váltottak a románok, míg a mieink mind támadásban, mind védekezésben visszaestek, emiatt pedig a rivális 53–40-re elhúzott a harmadik negyed végére. A záró szakaszban ugyan még próbálkoztak a magyar lányok, de

a fordításra már nem volt esély, végül 70–59-re vereséget szenvedtek, s ezzel a 10. helyen zárták az Európa-bajnokságot.

A magyar csapatból Gálos Hanna és Horváth Réka dobta a legtöbb pontot, mindketten egyaránt 10-10 pontig jutottak az utolsó találkozón.

A meccsenkénti 13,1 pontjával Gálos Hanna volt a mieink legeredményesebbje az Eb-n, míg a teljesítményindex terén Halasy Enikő bizonyult a legjobbnak 13,7-tel.

Ezzel a leányválogatottaknak is véget ért a nyári szereplése az utánpótlás Európa-bajnokságokon: idén az U20-asok Miskolcon megnyerték a B-divíziós Eb-jüket, ennek köszönhetően feljutottak az elitbe, míg az U18-asok a 9., az U16-osok pedig a 10. helyen fejezték be az A-divízióban.

U16-OS LEÁNY EURÓPA-BAJNOKSÁG, PITESTI (ROMÁNIA)

A 9. helyért

Magyarország–Románia 59–70 (15–17, 14–16, 11–20, 19–17, 19–17)

A részletes statisztika ITT érhető el.

A magyar csapat eredményei:

Csoportkör:

Magyarország–Lengyelország 61–64

Magyarország–Csehország 68–61

Magyarország–Finnország 70–51

Nyolcaddöntő:

Magyarország–Lettország 73–76

Helyosztók:

Magyarország–Belgium 75–62

Magyarország–Horvátország 70–69 hosszabbítás után

Magyarország–Románia 59–70

Az U16-os leányválogatott kerete az Eb-n:

Dinnyés Petra

Csaplár-Nagy Lara

Halasy Enikő

Mara Júlia

Székely Lia

Tóth Frotti

Gálos Hanna

Marton Szilvia

Tálosi Gréta

Horváth Réka

Lengyel Anna

Oross Anna

