Kosárlabda: 10. lett az U16-os leányválogatott a romániai Eb-n

Mint arról beszámoltunk, pénteken hosszabbításban nyert a horvátok ellen a magyar U16-os leány kosárlabda-válogatott, amely így szombaton a 9. helyért játszhatott a Pitesti-ben zajló B-divíziós Európa-bajnokságon. Czirják Szilvia tanítványaira azok a házigazda románok vártak a helyosztón, akik az előző napon egy ponttal verték az izraelieket.
A mieink remekül kezdték a meccset, a harmadik percben már 7–0-ra vezettek, majd az ötödik percben Halasy Enikő triplája után 10–3-ra álltak jobban. Ezután viszont gyorsan fordult a meccs képe, a románok 8–0-s szériával fordítottak (10–11). A első negyed folytatásában fej fej mellett haladtak a csapatok, s végül tíz perc után a románoknál volt a minimális fór (15–17). A második jól nyitotta válogatottunk, és Csaplár-Nagy Lara, Dinnyés Petra, illetve Székely Lia kosaraival újra előnybe került (20–17). Sajnos a vezetés csupán átmenetinek bizonyult, ugyanis a játékrész feléhez érve, 25–22-nél már ismét az ellenfél vezetett. A félidő hátralévő részében a románok stabilan őrizték a különbséget, 33–29-es hazai vezetésnél vonultak az öltözőbe a felek.
A fordulást követően aztán ritmust váltottak a románok, míg a mieink mind támadásban, mind védekezésben visszaestek, emiatt pedig a rivális 53–40-re elhúzott a harmadik negyed végére. A záró szakaszban ugyan még próbálkoztak a magyar lányok, de
a fordításra már nem volt esély, végül 70–59-re vereséget szenvedtek, s ezzel a 10. helyen zárták az Európa-bajnokságot.
A magyar csapatból Gálos Hanna és Horváth Réka dobta a legtöbb pontot, mindketten egyaránt 10-10 pontig jutottak az utolsó találkozón.
A meccsenkénti 13,1 pontjával Gálos Hanna volt a mieink legeredményesebbje az Eb-n, míg a teljesítményindex terén Halasy Enikő bizonyult a legjobbnak 13,7-tel.
Ezzel a leányválogatottaknak is véget ért a nyári szereplése az utánpótlás Európa-bajnokságokon: idén az U20-asok Miskolcon megnyerték a B-divíziós Eb-jüket, ennek köszönhetően feljutottak az elitbe, míg az U18-asok a 9., az U16-osok pedig a 10. helyen fejezték be az A-divízióban.
