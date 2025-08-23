Kosárlabda: 10. lett az U16-os leányválogatott a romániai Eb-n

Nemzeti Sportrádió

2025.08.23.
Tizenegy ponttal kikapott a románoktól a helyosztón az U16-os leány kosárlabda-válogatott, amely így a tizedik helyen végzett a romániai korosztályos Európa-bajnokságon.

Mint arról beszámoltunk, pénteken hosszabbításban nyert a horvátok ellen a magyar U16-os leány kosárlabda-válogatott, amely így szombaton a 9. helyért játszhatott a Pitesti-ben zajló B-divíziós Európa-bajnokságon. Czirják Szilvia tanítványaira azok a házigazda románok vártak a helyosztón, akik az előző napon egy ponttal verték az izraelieket.

A mieink remekül kezdték a meccset, a harmadik percben már 7–0-ra vezettek, majd az ötödik percben Halasy Enikő triplája után 10–3-ra álltak jobban. Ezután viszont gyorsan fordult a meccs képe, a románok 8–0-s szériával fordítottak (10–11). A első negyed folytatásában fej fej mellett haladtak a csapatok, s végül tíz perc után a románoknál volt a minimális fór (15–17). A második jól nyitotta válogatottunk, és Csaplár-Nagy Lara, Dinnyés Petra, illetve Székely Lia kosaraival újra előnybe került (20–17). Sajnos a vezetés csupán átmenetinek bizonyult, ugyanis a játékrész feléhez érve, 25–22-nél már ismét az ellenfél vezetett. A félidő hátralévő részében a románok stabilan őrizték a különbséget, 33–29-es hazai vezetésnél vonultak az öltözőbe a felek.

A fordulást követően aztán ritmust váltottak a románok, míg a mieink mind támadásban, mind védekezésben visszaestek, emiatt pedig a rivális 53–40-re elhúzott a harmadik negyed végére. A záró szakaszban ugyan még próbálkoztak a magyar lányok, de

a fordításra már nem volt esély, végül 70–59-re vereséget szenvedtek, s ezzel a 10. helyen zárták az Európa-bajnokságot.

Forrás: FIBA

A magyar csapatból Gálos Hanna és Horváth Réka dobta a legtöbb pontot, mindketten egyaránt 10-10 pontig jutottak az utolsó találkozón.

A meccsenkénti 13,1 pontjával Gálos Hanna volt a mieink legeredményesebbje az Eb-n, míg a teljesítményindex terén Halasy Enikő bizonyult a legjobbnak 13,7-tel.

Ezzel a leányválogatottaknak is véget ért a nyári szereplése az utánpótlás Európa-bajnokságokon: idén az U20-asok Miskolcon megnyerték a B-divíziós Eb-jüket, ennek köszönhetően feljutottak az elitbe, míg az U18-asok a 9., az U16-osok pedig a 10. helyen fejezték be az A-divízióban.

U16-OS LEÁNY EURÓPA-BAJNOKSÁG, PITESTI (ROMÁNIA)
A 9. helyért
Magyarország–Románia 59–70 (15–17, 14–16, 11–20, 19–17, 19–17)
A részletes statisztika ITT érhető el.
A magyar csapat eredményei:
Csoportkör:
Magyarország–Lengyelország 61–64
Magyarország–Csehország 68–61
Magyarország–Finnország 70–51
Nyolcaddöntő:
Magyarország–Lettország 73–76
Helyosztók:
Magyarország–Belgium 75–62
Magyarország–Horvátország 70–69 hosszabbítás után
Magyarország–Románia 59–70
Az U16-os leányválogatott kerete az Eb-n:
Dinnyés Petra
Csaplár-Nagy Lara
Halasy Enikő
Mara Júlia
Székely Lia
Tóth Frotti
Gálos Hanna
Marton Szilvia
Tálosi Gréta
Horváth Réka
Lengyel Anna
Oross Anna

(Kiemelt kép forrása: FIBA)

