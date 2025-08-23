Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: Szuperkupa-győztes a „hárommagyaros” Thüringer HC

2025.08.23. 21:42
Fotó: Imago Images
Kuczora Csenge, Faragó Luca és Szabó Anna csapata, a Thüringer HC nyerte Németországban a női kézilabda Szuperkupát.

A liga honlapja szerint szombaton az Európa-liga-címvédő Thüringer HC 31–30-ra nyert a Blomberg-Lippe ellen. Az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora öt góllal járult hozzá a sikerhez, Faragó és Szabó ezúttal nem talált be.

A férfiaknál Imre Bence ötször volt eredményes, de a kupacímvédő THW Kiel 31–31-es döntetlen után hétméteresekkel kikapott a bajnok Füchse Berlintől.

A román női Szuperkupa-mérkőzésen Papp Nikoletta egy gólt lőtt a nagybányai CS Minaur Baia Mare csapatában, amely 26–25-re vereséget szenvedett a bajnok CSM Bucuresti-től.

 

