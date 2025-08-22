Szombati sportműsor: ZTE–Újpest, Nyíregyháza–DVTK; MK-forduló

AUGUSZTUS 23., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
5. FORDULÓ
17.45: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
MOL MAGYAR KUPA
2. FORDULÓ
11.00: III. ker. TVE (NB III)–BKV Előre (NB III)
11.00: 43. sz. Építők SK (BLSZ I.)–Martfűi LSE (NB III)
15.00: CSO-KI Sport (Pest I.)–Putnok FC (NB III)
15.30: Lajoskomárom (Fejér I.)–PTE-PEAC (NB III)
16.00: DEAC (NB III)–Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III)
16.00: Kelen SC (BLSZ I.)–Dunaújváros FC (NB III)
16.30: Hódoscsépányi SE (Borsod-Abaúj-Zemplén II.)–SBTC (Nógrád I.)
16.30: FC Hatvan (NB III)–Tiszafüredi VSE (NB III)
16.30: Sényő FC-ZMB Building (NB III)–Tarpa SC (NB III)
16.30: Gödöllői SK (NB III)–Ózd-Sajóvölgye (NB III)
16.30: Újfehértó SE (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Füzesabony SC (NB III)
16.30: Mátészalkai MTK (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Swiss Krono-Vásárosnamény (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)
16.30: Szolnoki MÁV FC (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Dunaharaszti MTK (NB III)
16.30: Szajol KLK (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Rákóczifalva SE (Jász-Nagykun-Szolnok I.)
16.30: Sándorfalvi SKE (Csongrád-Csanád I.)–Hódmezővásárhelyi FC (NB III)
16.30: REAC (BLSZ I.)–Tiszaföldvár SE (NB III)
16.30: Gyulai Termál FC (NB III)–Csepel SC (NB III)
16.30: Bőny SE (Győr-Moson-Sopron II.)–Móri SE (Fejér I.)
16.30: Balatonalmádi SE (Veszprém I.)–Komárom VSE (NB III)
16.30: Credobus Mosonmagyaróvár (NB III)–Gyirmót FC Győr (NB III)
16.30: Intretech Kapuvári SE (Győr-Moson-Sopron I.)–Dorogi FC (NB III)
16.30: Koppánymonostori SE (Komárom-Esztergom I.)–Sárvár FC (Vas I.)
16.30: Sárisápi BSE (Komárom-Esztergom I.)–Szarvaskend SE (Vas I.)
16.30: Nagyatádi FC (Somogy I.)–PMFC (NB III)
16.30: Iváncsa KSE (NB III)–Pénzügyőr SE (NB III)
16.30: Mohácsi TE 1888 (Baranya I.)–Majosi SE (NB III)
16.30: Sárbogárd SE (Fejér I.)–Dombóvári FC (NB III)
16.30: Budaörs (NB III)–FC Nagykanizsa (NB III)
16.30: Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–Érdi VSE (NB III)
18.00: Bicskei TC (NB III)–VSC 2015 Veszprém (NB III)
18.00: Pilisi LK (Pest I.)–XV. Kerületi Issimo SE (BLSZ I.)
ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
13.30: Manchester City–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)
16.00: AFC Bournemouth–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1, 20.35, felv.)
16.00: Brentford–Aston Villa
16.00: Burnley–Sunderland (Tv: Spíler1, 22.50, felv.)
18.30: Arsenal–Leeds United (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
2. FORDULÓ
17.00: Olympique Marseille–Paris FC
19.00: Nice–Auxerre
21.05: Lyon–Metz
NÉMET BUNDESLIGA
1. FORDULÓ
15.30: Eintracht Frankfurt–Werder Bremen
15.30: Freiburg–Augsburg
15.30: Heidenheim–Wolfsburg
15.30: Bayer Leverkusen–Hoffenheim
15.30: Union Berlin–VfB Stuttgart (Tv: Match4)
18.30: St. Pauli–Borussia Dortmund (Tv: Match4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
20.30: Schalke–Bochum (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
1. FORDULÓ
18.30: Genoa–Lecce
18.30: Sassuolo–Napoli (Tv: Arena4)
20.45: Milan–Cremonese (Tv: Arena4)
20.45: Roma–Bologna
ROMÁN SUPERLIGA
7. FORDULÓ
17.45: Botosani–Csíkszereda – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
2. FORDULÓ
17.00: Mallorca–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
19.30: Atlético Madrid–Elche (Tv: Spíler2)
21.30: Levante–Barcelona (Tv: Spíler2)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
19.00: Nacional–Sporting CP (Tv: Sport2)
21.30: Benfica–Tondela (Tv: Sport2)
SZERB SZUPERLIGA
6. FORDULÓ
21.00: Vojvodina–Topolyai SC – élőben az NSO-n!
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
5. FORDULÓ
20.30: DAC–Trencín – élőben az NSO-n!
TÖRÖK SÜPER LIG
20.30: Fenerbahce–Kocaelispor (Tv: Sport1, 21.45, felv.)
SZAÚD-ARÁBIA
Szuperkupa
13.55: Al-Naszr–Al-Ahli (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
11.00: F4 CEZ, 1. futam, Slovakiaring (Tv: Sport2)
13.00: TCR Eastern Europe, 1. futam, Slovakiaring (Tv: Sport2)
vasárnap, 1.30: NASCAR Cup Series, Coke Zero Sugar 400 (Tv: Arena4)
BILIÁRD
vasárnap, 0.30: US Open, 1. nap, 2. rész, Atlantic City (Tv: Sport2)
FALLABDA
Európa-bajnokság, Chartres
Férfiak
Az 5. helyért
12.00: Farkas Balázs–Edwin Clain (francia)
A 21. helyért
14.00: Simon Dániel–Daniel Mekbib (cseh)
Nők
A 9. helyért
10.00: Chukwu Hannah–Katerina Tycova (német)
GOLF
19.00: PGA Tour, Tour Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)
KAJAK-KENU
Gyorsasági és para-világbajnokság, Milánó
9.00: 200 és 500 méteres középfutamok, para döntők
14.30: 200, 500 és 1000 méteres, valamint para döntők (Tv: M4Sport)
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana
12.55: 1. szakasz, Torino–Novara, 186.1 km (Tv: Eurosport1)
Benelux körverseny
13.35: férfiak, 4. szakasz, Riemst–Bilzen-Hoeselt (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
Felkészülési mérkőzés
15.45: One Veszprém–Wisla Plock (Tv: Sport1)
2. Kermann IT-kupa, Debrecen
17.45: a 3. helyért, Lublin–Valcea (Tv: Sport1)
19.45: döntő, DVSC–FTC (Tv: Sport1)
Német Szuperkupa
18.00: Füchse Berlin–THW Kiel, München (Tv: Sport1, 23.45, felv.)
LOVASSPORT
Kettesfogathajtó-világbajnokság, Beekbergen
9.30: maratonhajtás
MOTORSPORT
MOTOGP
MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT)
MotoGP
10.10: 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
10.50: időmérő (Tv: Arena4)
15.00: sprintfutam (Tv: Arena4)
Moto2
9.25: 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
13.40: időmérő (Tv: Arena4)
Moto3
8.40: 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
12.45: időmérő (Tv: Arena4)
MotoE (Varga Tibor Erik)
12.10: 1. futam (Tv: Arena4)
16.10: 2. futam (Tv: Arena4)
RALIKROSSZ
12.30: vb-futam, 1. időmérő, KymiRing (Tv: Sport1)
14.00: vb-futam, 2. időmérő, KymiRing (Tv: Sport1)
RITMIKUS GIMNASZTIKA
Világbajnokság, Rio de Janeiro
19.00: együttes kéziszercsapatok egyéni összetett versenye (egyben selejtező a szerenkénti döntőkre) (Tv: M4 Sport+, 23.00-tól: M4 Sport)
TENISZ
ATP-torna, Winston-Salem
23.00: döntő (Fucsovics Márton)
TRIATLON
21.00: Super Tri, Chicago (Tv: Eurosport1)
ÚSZÁS
17.00: junior-világbajnokság, Otopeni (Tv: M4 Sport+)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Olasz Gergő, Szalai Kristóf, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Férfi kosárlabda-válogatottunk szerepléséről beszélünk Károlyi Andreával
7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8.00: Nemzeti sportkrónika; Nemzeti Sport-jegyzet
8.40: Patai Gergelyt kapcsoljuk a MotoGP Magyar Nagydíj helyszínéről
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba, akivel a labdarúgásról beszélgetünk
10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Szalai Kristóf
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Hazafutás. Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Jó András
14.30: Közvetítés a milánói kajak-kenu világbajnokságról. Kommentátor: Tóth Béla
16.00: Budapesten járt Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság korábbi, ma már örökös tiszteletbeli elnöke
17.00: Csodák csodája – 3. rész; sorozat a labdarúgó-világbajnoki selejtezőkről: 5. rész, 1982
17.30: Nemzeti sportkrónika
17.40: A Zalaegerszeg–Újpest NB I-es labdarúgó-mérkőzés felvezetése. Szakértő: Bene Ferenc
17.45: Közvetítés a Zalaegerszeg–Újpest NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál. Szakértő: Bene Ferenc
20.15: Közvetítés a Nyíregyháza–Diósgyőr NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Bene Ferenc
22.00: Összefoglaló a kajak-kenu világbajnokság napi eseményeiről
22.30: Sportvilág Bera Emesével