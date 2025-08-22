Szombati sportműsor: ZTE–Újpest, Nyíregyháza–DVTK; MK-forduló

AUGUSZTUS 23., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

5. FORDULÓ

17.45: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

MOL MAGYAR KUPA

2. FORDULÓ

11.00: III. ker. TVE (NB III)–BKV Előre (NB III)

11.00: 43. sz. Építők SK (BLSZ I.)–Martfűi LSE (NB III)

15.00: CSO-KI Sport (Pest I.)–Putnok FC (NB III)

15.30: Lajoskomárom (Fejér I.)–PTE-PEAC (NB III)

16.00: DEAC (NB III)–Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III)

16.00: Kelen SC (BLSZ I.)–Dunaújváros FC (NB III)

16.30: Hódoscsépányi SE (Borsod-Abaúj-Zemplén II.)–SBTC (Nógrád I.)

16.30: FC Hatvan (NB III)–Tiszafüredi VSE (NB III)

16.30: Sényő FC-ZMB Building (NB III)–Tarpa SC (NB III)

16.30: Gödöllői SK (NB III)–Ózd-Sajóvölgye (NB III)

16.30: Újfehértó SE (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Füzesabony SC (NB III)

16.30: Mátészalkai MTK (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Swiss Krono-Vásárosnamény (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)

16.30: Szolnoki MÁV FC (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Dunaharaszti MTK (NB III)

16.30: Szajol KLK (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Rákóczifalva SE (Jász-Nagykun-Szolnok I.)

16.30: Sándorfalvi SKE (Csongrád-Csanád I.)–Hódmezővásárhelyi FC (NB III)

16.30: REAC (BLSZ I.)–Tiszaföldvár SE (NB III)

16.30: Gyulai Termál FC (NB III)–Csepel SC (NB III)

16.30: Bőny SE (Győr-Moson-Sopron II.)–Móri SE (Fejér I.)

16.30: Balatonalmádi SE (Veszprém I.)–Komárom VSE (NB III)

16.30: Credobus Mosonmagyaróvár (NB III)–Gyirmót FC Győr (NB III)

16.30: Intretech Kapuvári SE (Győr-Moson-Sopron I.)–Dorogi FC (NB III)

16.30: Koppánymonostori SE (Komárom-Esztergom I.)–Sárvár FC (Vas I.)

16.30: Sárisápi BSE (Komárom-Esztergom I.)–Szarvaskend SE (Vas I.)

16.30: Nagyatádi FC (Somogy I.)–PMFC (NB III)

16.30: Iváncsa KSE (NB III)–Pénzügyőr SE (NB III)

16.30: Mohácsi TE 1888 (Baranya I.)–Majosi SE (NB III)

16.30: Sárbogárd SE (Fejér I.)–Dombóvári FC (NB III)

16.30: Budaörs (NB III)–FC Nagykanizsa (NB III)

16.30: Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–Érdi VSE (NB III)

18.00: Bicskei TC (NB III)–VSC 2015 Veszprém (NB III)

18.00: Pilisi LK (Pest I.)–XV. Kerületi Issimo SE (BLSZ I.)

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ

13.30: Manchester City–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)

16.00: AFC Bournemouth–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1, 20.35, felv.)

16.00: Brentford–Aston Villa

16.00: Burnley–Sunderland (Tv: Spíler1, 22.50, felv.)

18.30: Arsenal–Leeds United (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

2. FORDULÓ

17.00: Olympique Marseille–Paris FC

19.00: Nice–Auxerre

21.05: Lyon–Metz

NÉMET BUNDESLIGA

1. FORDULÓ

15.30: Eintracht Frankfurt–Werder Bremen

15.30: Freiburg–Augsburg

15.30: Heidenheim–Wolfsburg

15.30: Bayer Leverkusen–Hoffenheim

15.30: Union Berlin–VfB Stuttgart (Tv: Match4)

18.30: St. Pauli–Borussia Dortmund (Tv: Match4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

20.30: Schalke–Bochum (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

1. FORDULÓ

18.30: Genoa–Lecce

18.30: Sassuolo–Napoli (Tv: Arena4)

20.45: Milan–Cremonese (Tv: Arena4)

20.45: Roma–Bologna

ROMÁN SUPERLIGA

7. FORDULÓ

17.45: Botosani–Csíkszereda – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

2. FORDULÓ

17.00: Mallorca–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

19.30: Atlético Madrid–Elche (Tv: Spíler2)

21.30: Levante–Barcelona (Tv: Spíler2)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

19.00: Nacional–Sporting CP (Tv: Sport2)

21.30: Benfica–Tondela (Tv: Sport2)

SZERB SZUPERLIGA

6. FORDULÓ

21.00: Vojvodina–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

5. FORDULÓ

20.30: DAC–Trencín – élőben az NSO-n!

TÖRÖK SÜPER LIG

20.30: Fenerbahce–Kocaelispor (Tv: Sport1, 21.45, felv.)

SZAÚD-ARÁBIA

Szuperkupa

13.55: Al-Naszr–Al-Ahli (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

11.00: F4 CEZ, 1. futam, Slovakiaring (Tv: Sport2)

13.00: TCR Eastern Europe, 1. futam, Slovakiaring (Tv: Sport2)

vasárnap, 1.30: NASCAR Cup Series, Coke Zero Sugar 400 (Tv: Arena4)

BILIÁRD

vasárnap, 0.30: US Open, 1. nap, 2. rész, Atlantic City (Tv: Sport2)

FALLABDA

Európa-bajnokság, Chartres

Férfiak

Az 5. helyért

12.00: Farkas Balázs–Edwin Clain (francia)

A 21. helyért

14.00: Simon Dániel–Daniel Mekbib (cseh)

Nők

A 9. helyért

10.00: Chukwu Hannah–Katerina Tycova (német)

GOLF

19.00: PGA Tour, Tour Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU

Gyorsasági és para-világbajnokság, Milánó

9.00: 200 és 500 méteres középfutamok, para döntők

14.30: 200, 500 és 1000 méteres, valamint para döntők (Tv: M4Sport)

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana

12.55: 1. szakasz, Torino–Novara, 186.1 km (Tv: Eurosport1)

Benelux körverseny

13.35: férfiak, 4. szakasz, Riemst–Bilzen-Hoeselt (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

Felkészülési mérkőzés

15.45: One Veszprém–Wisla Plock (Tv: Sport1)

2. Kermann IT-kupa, Debrecen

17.45: a 3. helyért, Lublin–Valcea (Tv: Sport1)

19.45: döntő, DVSC–FTC (Tv: Sport1)

Német Szuperkupa

18.00: Füchse Berlin–THW Kiel, München (Tv: Sport1, 23.45, felv.)

LOVASSPORT

Kettesfogathajtó-világbajnokság, Beekbergen

9.30: maratonhajtás

MOTORSPORT

MOTOGP

MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT)

MotoGP

10.10: 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

10.50: időmérő (Tv: Arena4)

15.00: sprintfutam (Tv: Arena4)

Moto2

9.25: 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

13.40: időmérő (Tv: Arena4)

Moto3

8.40: 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

12.45: időmérő (Tv: Arena4)

MotoE (Varga Tibor Erik)

12.10: 1. futam (Tv: Arena4)

16.10: 2. futam (Tv: Arena4)

RALIKROSSZ

12.30: vb-futam, 1. időmérő, KymiRing (Tv: Sport1)

14.00: vb-futam, 2. időmérő, KymiRing (Tv: Sport1)

RITMIKUS GIMNASZTIKA

Világbajnokság, Rio de Janeiro

19.00: együttes kéziszercsapatok egyéni összetett versenye (egyben selejtező a szerenkénti döntőkre) (Tv: M4 Sport+, 23.00-tól: M4 Sport)

TENISZ

ATP-torna, Winston-Salem

23.00: döntő (Fucsovics Márton)

TRIATLON

21.00: Super Tri, Chicago (Tv: Eurosport1)

ÚSZÁS

17.00: junior-világbajnokság, Otopeni (Tv: M4 Sport+)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Olasz Gergő, Szalai Kristóf, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Férfi kosárlabda-válogatottunk szerepléséről beszélünk Károlyi Andreával

7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.00: Nemzeti sportkrónika; Nemzeti Sport-jegyzet

8.40: Patai Gergelyt kapcsoljuk a MotoGP Magyar Nagydíj helyszínéről

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba, akivel a labdarúgásról beszélgetünk

10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Szalai Kristóf

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Hazafutás. Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Jó András

14.30: Közvetítés a milánói kajak-kenu világbajnokságról. Kommentátor: Tóth Béla

16.00: Budapesten járt Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság korábbi, ma már örökös tiszteletbeli elnöke

17.00: Csodák csodája – 3. rész; sorozat a labdarúgó-világbajnoki selejtezőkről: 5. rész, 1982

17.30: Nemzeti sportkrónika

17.40: A Zalaegerszeg–Újpest NB I-es labdarúgó-mérkőzés felvezetése. Szakértő: Bene Ferenc

17.45: Közvetítés a Zalaegerszeg–Újpest NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál. Szakértő: Bene Ferenc

20.15: Közvetítés a Nyíregyháza–Diósgyőr NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Bene Ferenc

22.00: Összefoglaló a kajak-kenu világbajnokság napi eseményeiről

22.30: Sportvilág Bera Emesével