NS: Kopasz Bálint immár háromszoros vb-győztes a királyszámban! Rajtol a US Open

A NEMZETI SPORT VASÁRNAPI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

A bajnoki címekért folytatott, várhatóan kiélezett csatározások mellett a mieinkre is bőven van miért figyelni a vasárnap kezdődő US Openen, ugyanis kiemelkedő módon öt magyar is a főtáblán szerepel egyesben: a férfiaknál Marozsán Fábián, Fucsovics Márton és Piros Zsombor, a nőknél Bondár Anna és Gálfi Dalma sikereiért szoríthatunk a US Openen. Győri Ferenc és Szeleczki Róbert összeállítása

Válságértekezlet Lipcsében a müncheni 0–6 után. Kiütés a rajton: a Bayern München 6–0-ra nyert az RB Leipzig ellen péntek este, de furcsa visszhangja van a mérkőzésnek, a lipcseiek pedig a súlyos vereség okait igyekeznek feltárni. Somogyi Zsolt háttéranyaga

Kopasz Bálint immár háromszoros vb-győztes a királyszámban! Kopasz Bálint (K–1 1000 m), a férfi kenu négyes (Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel) és Kiss Péter Pál (KL 1 200 m) arany-, Varga Katalin (KL 2 200 m) ezüst-, Adolf Balázs (C–1 1000 m) és Csikós Zsóka (K–1 500 m) bronzérmet szerzett a milánói kajak-kenu-világbajnokság szombati versenynapján. Krasznai Bence helyszíni tudósítása

Az elmúlt napokban sem unatkoztak a honi jégkorong klubcsapatok: a Hydro Fehérvár AV19 csehországi túrán vett részt, a szintén ICEHL-induló FTC a DVTK-t fogadta. A Gyergyói HK és a Brassó egymás ellen gyakorolt, a BJA HC pedig a HK Kosice gárdáját látta vendégül. Beke Zsombor összefoglalója

Rea Barnabás: A Barca a legnagyobb álmom. A 22 éves Rea Barnabás az új idényt az izlandi Stjarnan csapatában kezdte el. Az OTP Bank-Pick Szegedben nevelkedő kézilabdázónak már meg is van az első trófeája, miután pénteken a Szuperkupáért az ő négy góljának is köszönhetően 29–28-ra legyőzték a bajnok és kupagyőztes Framot. Szendrei Zoltán interjúja

Marc Márquez uralta a terepet, Valentino Rossi csapata nagyot dobbantott. Folytatódott a dominancia, az összetettben fölényesen vezető spanyol Marc Márquez az időmérőt és a sprintfutamot is megnyerte a gyorsaságimotoros-világbajnokság balatonfőkajári Magyar Nagydíján. Patai Gergely beszámolója

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!