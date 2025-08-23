Nem fért bele a kihagyott tizenegyes, kétgólos előnyről botlott a Dortmund

A Borussia Dortmund negyedik helyen zárta az előző bajnokságot, a St. Pauli pedig nehezen harcolta ki a bennmaradást. A két csapat egymás ellen kezdte a bajnokságot, s bár a hamburgiak szervezetten játszottak, és helyzeteik is voltak, mégis a Dortmund vonulhatott előnnyel a félidei pihenőre.

Serhou Guirassy volt az első félidő főszereplője, az Essen elleni kupameccsen is betaláló támadó a 35. percben fejjel mattolta Nikola Vasilj kapust. A guineai labdarúgó akár duplázhatott volna hamarosan, de a Karim Adeyemi által kiharcolt büntetőt nem tudta gólra váltani, Vasilj védte a jobb sarokra tartó lövést.

Niko Kovac a vezetés ellenére elégedetlen volt csapatával, kettős cserével próbált belenyúlni a mérkőzésbe, Adeyemit és Jobe Bellinghamet is lekapta a pályáról. A St. Pauli viszont bátran kezdte a második játékrészt, Daniel Svensson labdavesztése után Danel Sinani ívelt középre, ott Andréas Hountondji túlugrotta a védőjét, és a jobb sarokba fejelt.

A 67. percben Waldemar Anton lövése megpattant Hauke Wahlon, így Vasilj hiába vetődött, nem tudta kiszedni a bal sarokból. A 74. percben úgy tűnt, hogy a Dortmund eldöntötte a meccset: a csereként beállt Julian Brandt egy hosszú előreívelés után átvette a labdát, majd jobbal a kapuba lőtt.

A hajrában azonban jött a fordulat, Filippo Mané lerántotta a kapu előterében Hountondjit, és a játékvezető a videózás után nem csak tizenegyest ítélt, de ki is állította az olasz védőt. Sinani magabiztosan a bal sarokba lőtte a büntetőt. Ezzel még nem volt vége, a 89. percben az előretörő Eric Smith hatalmas gólt ragasztott a jobb sarokba, ezzel megmentett egy pontot a hamburgiaknak.

NÉMET BUNDESLIGA

1. FORDULÓ

St. Pauli–Borussia Dortmund 3–3 (Hountondji 50., Sinani 86. – 11-esből, E. Smith 89., ill. Guirassy 35., W. Anton 67., Brandt 74.)

Kiállítás: F. Mané (85., Dortmund)

Korábban

Eintracht Frankfurt–Werder Bremen 4–1 (Uzun 22., Bahoya 25., 47., Knauff 70., ill. Njinmah 48.)

Freiburg–Augsburg 1–3 (Grifo 58. – 11-esből, ill. Jannulisz 32., Matsima 42., M. Wolf 45+2.)

Heidenheim–Wolfsburg 1–3 (Scienza 29., ill. Skov Olsen 20., Svanberg 67., Amura 87. – 11-esből)

Bayer Leverkusen–Hoffenheim 1–2 (Quansah 6., ill. F. Asllani 25., Lemperle 52.)

Union Berlin–VfB Stuttgart 2–1 (Ansah 18., 45+4., ill. Tiago Tomás 86.)

Pénteken játszották

Bayern München–RB Leipzig 6–0 (Olise 27., 42., L. Díaz 32., Kane 64., 74., 79.)

Vasárnap játsszák

15.30: Mainz–1. FC Köln (Tv: Match4)

17.30: Mönchengladbach–Hamburg (Tv: Match4)