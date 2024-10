Szűcs Kornél tagja Marco Rossi 24 fős keretének, Gulácsi Péter nem; Szalai Ádám visszatérhet edzőként

Marco Rossi 13 órától hirdette ki 24 fős keretét Telkiben az októberi Nemzetek Ligája mérkőzésekre, de az MLSZ Twitter-bejegyzésében már nem sokkal a keret kihirdetése előtt közölte, hogy a nyáron Kecskemétről az angol másodosztályú Plymouthhoz szerződött 23 éves belső védő, Szűcs Kornél meghívót kap, így egy újonc már biztosan lesz a keretben. Szűcs a nyári átigazolása óta már hét tétmeccsen szerepelt a korábbi klasszis csatár, Wayne Rooney irányította angol csapatban (öt bajnokin, valamint két Ligakupa-meccsen), ebből hatszor kezdőként. Szűcs Diósgyőrben nevelkedett, 2023 nyarán igazolt a DVTK-tól Kecskemétre.

A kerethirdetéskor kiderült, hogy Gulácsi Péter a korábbi sérülése miatt kérte, hogy az őszi NL-meccseken ne vegye őt számításba a kapitány, ezért ő nem került be a névsorba, a helyére Szappanos Péter tér vissza, de visszatér a legutóbb kimaradó Fiola Attila is, egyébként más új név rajtuk kívül nincs a keretben a szeptemberihez képest. Ugyanakkor Gulácsi mellett kimaradt az előző kerethez képest Gergényi Bence (Újpest), a válogatottnál megsérült Vas Gábor (Paks), ifjabb Dárdai Pál (Hertha), valamint az ezúttal az U21-es kerethez kerülő Yaakobishvili Antal (Girona) is.

Marco Rossi kérdésre válaszolva megerősítette az M4 Sport értesülését, hogy pályaedzője, Laczkó Zsolt a jövőben csak a Honvéd vezetőedzőjeként fog dolgozni és tárgyalnak Szalai Ádámmal, aki Laczkó helyét veheti át a válogatottnál, de még nem állapodtak meg a korábbi csapatkapitánnyal.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

KAPUSOK: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle – Anglia)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország)

TÁMADÓK: Ádám Martin (Aszterasz Tripolisz – Görögország), Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Újpest FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

NEMZETEK LIGÁJA

AZ A3-AS CSOPORT

Szeptember 7.

Németország–Magyarország 5–0

Hollandia–Bosznia-Hercegovina 5–2

Szeptember 10.

Magyarország–Bosznia-Hercegovina 0–0

Hollandia–Németország 2–2

Október 11.

20.45: Bosznia-Hercegovina–Németország

20.45: Magyarország–Hollandia

Október 14.

20.45: Bosznia-Hercegovina–Magyarország

20.45: Németország–Hollandia

November 16.

20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina

20.45: Hollandia–Magyarország

November 19.

20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

20.45: Magyarország–Németország