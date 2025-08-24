Fucsovics remekelt a fináléban is, két szettben megnyerte a winston-salemi torna döntőjét!

A világranglistán jelenleg 94. helyezett Fucsovics Márton ötödik alkalommal játszhatott döntőt az ATP Touron. 2018-ban Genfben és 2024-ben Bukarestben nyert 250-es tornát salakpályán, míg 2019 februárjában a szófiai 250-es tornán és 2021 márciusában a rotterdami 500-as – egyaránt kemény pályás – verseny döntőjében kikapott. Challengerviadalokon további hét tornagyőzelmet szerzett.

A korábban 22. helyen is álló Botic van de Zandschulp (92.) ellen negatív volt a mérlege a találkozó előtt, 2021 novemberében Stockholmban és 2023 áprilisában Monte-Carlóban a holland, 2022 januárjában Adelaide-ben Fucsovics győzött.

Aligha tett rosszat a magyar teniszező fizikai állapotának, hogy az amerikai Sebastian Korda betegség miatti visszalépésének köszönhetően nem kellett elődöntőt játszania, miközben finálébeli ellenfele magyar idő szerint szombat hajnalban még pályán volt – igaz, másfél óra alatt túllépett a francia Giovanni Mpetshi Perricard-on. Persze a mérkőzés elején még nem ütközik ki a fáradtság, nem ezért tudott brékelni Fucsovics a 2:1-es vezetésénél. A holland játékos semmi 40-ről próbált kapaszkodni, és ugyan Fucsovics visszaejtése az első bréklabdánál a hálóról kipattant, a következő pontnál Van de Zandschulp labdája épp kicsúszott. Bár utána a 29 éves németalföldi is bréklabdához jutott, teniszezőnk hárította, majd riválisa fogadójátéka után ismét hozta a szervagémjét.

Van de Zandschulp a szettben maradásért szervált, mintha Fucsovics kicsit el is engedte volna ezt a gémet, inkább arra koncentrált, hogy ezt követően adogatóként megoldja a feladatát. Az első két pontnál megfogta a háló a holland labdáját, majd remek ásszal jutott három játszmalabdához a nyíregyházi teniszező, és mivel ellenfele hosszúra ütötte a labdát, eldőlt a 36 perces első szett sorsa. 6:3

A második felvonás első gémjében Fucsovics ugyanolyan agresszív volt, mint előtte, és 30:15-ös vezetésénél a rivális kettős hibát vétett, majd ugyan a magyar teniszező kicsit előkészítetlenül ment fel a hálóhoz, a holland elütése hosszú lett. A következő játékot fantasztikus ritörnnel kezdte Van de Zandschulp, majd remek előkészítés után a hálóba vágta a lecsapást, innen pedig a 33 éves nyíregyházi játékos hozta a gémet. Az olykor enerváltnak tűnő, máskor pedig fantasztikus nyerőket ütő holland úgy festett, ezúttal már simán megnyeri a szervagémjét, ám 40:15 után két rontással felhozta ellenfelét. Ezt követően is hektikus volt, és a második bréklabdánál outot ütött, így 3:0-s hátrányba került.

Fucsovics ugyan frissebbnek tűnt, a figyelme nem lankadhatott, és egy szélesre ütött labda után hosszú labdamenetekre kényszerítette ellenfelét, melyek többnyire a hollandnak estek kevésbé jól, de 30 mindnél a magyar játékos rontott, a bréklabdánál pedig Van de Zandschulp átvette az irányítást, és jó röptével elhozta a gémet. Az újabb adogatójáték sem alakult simán a hollandnak, egyenlőnél széleset ütött, amit jó szervával hárított, majd Fucsovics remek nyesése meglepte, és a hálóba ütött, aztán ismét egy out érkezett tőle, amivel újfent dupla brékhátrányba került – teniszezőnknek ezt már sikerült megerősíteni három kiváló szervának és egy jó röptének hála.

A holland megnyerte az első szervagémjét ebben a szettben, ezzel pedig meccsben maradt. A tornagyőzelemért adogathatott Fucsovics, és 15:30-nál szenzációs lecsapással ütött nyerőt, majd jó szervával mérkőzéslabdához jutott. Ekkor kettős hibát vétett, majd a hálóról visszapattant a labdája, amit egy out követett, így odalett ez a gém. Persze nem volt miért idegeskedni, még akkor sem, ha az ellenfél feljött 5:4-re, hiszen ismét lehetett adogatni a verseny megnyeréséért. Van de Zandschulp nagyon összekapta magát, és 30 mindnél jól ütött el, bréklabdához jutott, amit pompás tenyeres egyenessel hárított játékosunk. A holland újabb nyerőt ütött, majd Fucsovics hosszút, amivel ez a gém is elment.

A rivális megnyerte a következő játékot is – zsinórban az ötödiket –, de Fucsovics megtörte a nagy sorozatát, és magabiztos adogatójátékkal tie-breakre mentette a szettet. Az első pont a rövidítést kezdő hollandé lett, ám a magyar teniszező sem hibázott adogatóként, majd remek tenyeressel csinálta meg a minibréket, amiből dupla lett ellenfele rontása miatt. Jött a jó szerva, így 5–1-gyel fordultak, majd Van de Zandschulp hosszút ütött a ritörnnél, ez pedig öt meccslabdát eredményezett. Az első kettő elment, azonban Fucsovics fonák röptével kihasználta az újabb lehetőséget, és megnyerte a tornát! 7:6



„Bár az idősebb generációhoz tartozom, még mindig itt vagyok, és nagyon örülök, hogy megvan a harmadik tornagyőzelmem – mondta az 1 óra 52 perces döntő után Fucsovics Márton a pályán, aki beszélt arról is, milyen volt, hogy a második szettben 5:1 után visszajött ellenfele. – A tenisz ilyen, egyszer fent, egyszer lent, minden mérkőzésen vannak hullámvölgyek, de igyekeztem mindig csak a következő pontra koncentrálni. Nehéz volt lezárni a meccset, az ellenfelem remekül játszott az alapvonalról, várta, hogy lerövidüljek, de csak sikerült megcsinálnom. Most szeretném kiélvezni a pillanatot, de persze holnaptól már a US Open lesz a fókuszban.”

A serleg mellé 109 640 dollár pénzdíj jár, valamint 250 ranglistapont, amivel várhatóan feljön a 63. helyre a magyar játékos, akire az amerikai nyílt teniszbajnokság első körében a 27. helyen kiemelt kanadai Denis Shapovalov vár – jelen állás szerint arra a mérkőzésre kedden kerül sor.



ATP 250, WINSTON-SALEM (798 335 dollár, kemény pálya)

EGYES, DÖNTŐ

Fucsovics Márton–Botic van de Zandschulp (holland) 6:3, 7:6 (7–3)