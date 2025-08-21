Nemzeti Sportrádió

Dupla Tízes: Gulácsiék maradnak, de mi folyik mégis Lipcsében?

2025.08.21. 13:17
Megújult a Nemzeti Sport futballpodcastje, a Dupla Tízes, amely 3. évadának 2. részében a Bundesliga rajtjával, közte Gulácsi Péter és Willi Orbán lipcsei helyzetével foglalkozik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

