NL: Hollandiának és Németországnak is megfelelt a döntetlen

ÖSSZEFOGLALÓ

Ha valamit, hát hangulatot például nagyon tudnak csinálni a holland szurkolók – ezt igazolták most is, a Johan Cruyffról elnevezett arénában csodálatos hangulatban vonultak a pályára a csapatok. A németekre talán bénítólag is hatott az amszterdami atmoszféra, de helyesebb ha azt mondjuk: a meccs elején még az öltözőben maradt Julian Nagelsmann csapata. A 2. percben ugyanis Ryan Gravenberch átadása teljesen üresen találta meg a kiugró Tijjani Reijnders, aki a kapuig gyalogolhatott, és nem is hibázta el a tiszta helyzetet. Korán megszerezte a vezetést Hollandia. 1–0

A kapott gól azonban jó hatással volt a németek játékára, türelmesen futballoztak, s negyedóra után már átvették a játék irányítását. Az eredmény sem maradt el, igaz, a vendégek fölénye csak a félidő végén érett góllá. A 38. percben Florian Wirtz lövését még kivédte Bart Verbruggen, a kipattanóra azonban érkezett Deniz Undav, aki estében bombázott a holland kapuba. 1–1

Aztán a holland védelem alapembere, Nathan Aké megsérült, a hazaiak védelme pedig eltolódott. Ezt használta ki Németország, amely az első félidő hosszabbításának harmadik percben Joshua Kimmich révén a vezetést is átvette. gólja után Undav most gólpasszt jegyzett. 1–2

A második félidő szinte pontosan ugyanúgy kezdődött, mint az első: megint elaludtak a németek, most az előrehúzódó Denzel Dumfriesról feledkeztek meg: az Inter védőjét ugyan gyötörték középen, de estében csak az üres kapuba kellett továbbítania a labdát.

A folytatásban mindkét csapat sokat változtatott, de nem lehetett azt mondani, hogy a cserék különösebben javítottak volna a játékukon. Ez persze nem kritika, mert a meccs tempójára, színvonalára továbbra sem lehetett panasz. Gyűrték egymást a felek, de érezni lehetett a hajrában, hogy a döntetlen alapvetően mindkét együttesnek megfelelő eredmény. Nem is esett újabb gól, mozgalmas, fordulatos meccs után maradt a 2–2-es döntetlen.

M Gy D V L-K Gk P 1. Németország 2 1 1 – 7–2 +5 4 2. Hollandia 2 1 1 – 7–4 +3 4 3. Bosznia-Hercegovina 2 – 1 1 2–5 –3 1 4. Magyarország 2 – 1 1 0–5 –5 1 A CSOPORT ÁLLÁSA

NEMZETEK LIGÁJA

A-DIVÍZIÓ, 3. CSOPORT

1. FORDULÓ

Szeptember 7., szombat

Németország–Magyarország 5–0

Hollandia–Bosznia-Hercegovina 5–2

2. FORDULÓ

Szeptember 10., kedd

Magyarország–Bosznia-Hercegovina 0–0

Hollandia–Németország 2–2

3. FORDULÓ

Október 11., szerda

20.45: Bosznia-Hercegovina–Németország

20.45: Magyarország–Hollandia

4. FORDULÓ

Október 14., szombat

20.45: Bosznia-Hercegovina–Magyarország

20.45: Németország–Hollandia

5. FORDULÓ

November 16., szombat

20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina

20.45: Hollandia–Magyarország

6. FORDULÓ

November 19., kedd

20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

20.45: Magyarország–Németország