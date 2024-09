Nem tudtuk megverni Boszniát a Puskás Arénában

NEMZETEK LIGÁJA

2. FORDULÓ

A-LIGA

3. CSOPORT

Magyarország–Bosznia-Hercegovina 0–0

Budapest, Puskás Aréna, 52 000 néző. Vezette: Guida (olasz)

Magyarország: Dibusz – Botka (Balogh B., 82.), Orbán, Dárdai M. – Bolla (Csoboth, 75.), Nikitscher, Schäfer, Nagy Zs. (Kerkez, 82.) – Szoboszlai – Sallai, Varga B. (Ádám M., 82.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Bosznia-Hercegovina: Vasilj – Gazibegovic, Bicakcic, Katic, A. L. Barisic, Dedic – Saric (Gigovic, 61.), I. Basic (Huseinbasic, 61.), Burnic (B. Tahirovic, a szünetben) – Dzeko, Demirovic (Bajraktarevic, 77.). Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez

Nyoma sem volt a németországi kudarcélménynek: kedd este mosolygós, felszabadultan beszélgető szurkolók sétáltak a kivilágított Puskás Aréna irányába, mintha mi sem történt volna a hétvégén, és a nemzeti csapat nem kapott volna öt gólt Düsseldorfban.

Amilyen vidámak voltak a drukkerek, alighanem olyan idegesek lehettek a pályára érkező játékosok. Az együttest a gyepre kivezető csapatkapitányt, Szoboszlai Dominikot és társait a szokásos vastaps fogadta, de a futballisták pontosan tudták, a düsseldorfi 0–5-öt valahogyan feledtetniük kellene, s ne rombolják le mindazt, amit az elmúlt esztendőkben felépítettek. Ha volt ember a stadionban, aki talán még náluk is idegesebb volt, az a hétfőn hatvanadik születésnapján köszöntött Marco Rossi lehetett, a szövetségi kapitány egyébként is feszült az összetartások idején, hát még így, hogy néhány nappal ezelőtt az általa fémjelzett éra legsúlyosabb vereségét szenvedte el a csapat.

Fotó: Mravik Gusztáv



S ahogy azt ígérte, a Németországban pályára lépő kezdőhöz képest voltak változások, kikerült a kezdőből Gulácsi Péter, Balogh Botond, Loic Nego, Kerkez Milos és Nagy Ádám is, helyüket Dibusz Dénes, Botka Endre, Bolla Bendegúz, Nagy Zsolt és némi meglepetésre a válogatottban Németországban csereként bemutatkozó Nikitscher Tamás foglalta el, ő éppenséggel huszonhat NB I-es mérkőzéssel a lábában verekedte be magát a kezdőcsapatba, és ha figyelembe vesszük, hogy élvonalbeli meccsein Kecskeméten mindössze tizennyolcszor volt az első perctől a pályán, nem akármilyen élmény lehetett neki a Puskás Arénában futballozni.

Persze, nem voltak meglepőek a szakmai módosítások, a németek ellen néhányan jócskán tudásuk alatt is futballoztak.

Amint aztán elkezdődött a mérkőzés, rögtön látszott, hogy a játékosok próbálják megbecsülni a labdát, és alighanem Marco Rossi is azt kérte, ne rohanjanak fejjel a falnak, türelmesen passzoljanak. Ahogy fokozatosan elkapta a játék ritmusát a válogatott, s néha felpörgette a ritmust, úgy szorultak be a bosnyákok a saját kapujuk előterébe.

Fotó: Árvai Károly

Az első nagy lehetőség Varga Barnabás előtt adódott, fejjel veszélyeztetett, és nem sokkal később ismét ő járt közel a gólhoz, ám léc alá tartó labdáját Nikola Vasilj kapus kitornázta. Bár jobbról Bolla Bendegúz is meglódult néhányszor, az igazán veszélyes a bal oldalon játszó Nagy Zsolt volt, neki az első félidőben több jól középre kanyarodó beadása volt, kétszer távoli kapáslövéssel is próbálkozott, a második után a labda kis híján a bal alsóban kötött ki. Egyértelműen közelebb állt a gólszerzéshez a magyar válogatott.

Negyvenöt percnyi játék után megérdemelte volna a vezetést a magyar nemzeti csapat, három-négy nagy gólszerzési lehetősége is volt, és szinte minden mutatóban – labdatartásban, pontos passzokban, kaput eltaláló lövések és veszélyes támadások számában is – jobb volt ellenfelénél. Csak a gól hiányzott…

Fotó: Mravik Gusztáv

A forgatókönyv a szünet után sem változott. A magyar játékosoknál volt többet a labda, és ha elveszítették, nyomban visszatámadtak. Ha az akarattal, netán az alázattal Németországban gond volt, Bosznia-Hercegovina ellen erre nem lehetett panasz, ha kellett, a labdarúgók méterekről csúsztak be, ha kellett, a földről felpattanva sprintben szaladtak vissza a térfelünkre, hogy megakadályozzák a kibontakozó bosnyák támadásokat. A nemzeti csapat nyomás alatt tartotta riválisát, a vendégek védőinek állandóan koncentrálniuk kellett, mert érezhető volt, ha valamelyikük hibázik, kihagy a figyelem, azt a támadók megbosszulhatják.

Ami gondot jelentett, hogy sokszor túlságosan lassan épültek fel a támadásaink. Többször előfordult, hogy hátul Botka Endre, Willi Orbán és Dárdai Márton kényelmesen passzolgatott, a visszalépő középpályások ugyan elkérték tőlük a labdát, ám azzal nemigen tudtak mit kezdeni. A kispadnál Rossi sem bírt a helyén maradni, szokásához híven folyamatosan az oldalvonal mellől irányított, és ahogy a drukkerek, ő is hajtotta előre a játékosokat. Dibusz Dénesnek több mint egy óra elteltével kellett először elvetődnie a labdáért, a hajrába lépve pedig ismét felpörgette a ritmust a válogatott. Szoboszlai Dominik a lécet találta el szabadrúgásból, centimétereken múlott a magyar gól, és nagyon úgy tűnt, az utolsó húsz percre egy kérdés marad, az, hogy sikerül-e bepréselni egy gólt a bosnyákok kapujába, vagy be kell érni egy ponttal…

Fotó: Árvai Károly

Marco Rossi is sokáig várt a cserékkel, úgy érezte, nem érdemes megbontani a csapatot, a 75. percben változtatott először, a gyors Csoboth Kevint küldte be a jobb oldalra, bízva benne, hátha meg tudja kavarni a bosnyák védőket. Ment előre, próbálkozott, harcolt becsülettel a válogatott, ám az utolsó néhány percben komoly gólszerzési lehetősége már nem akadt, az ellenfél sokszor nyolc-kilenc emberrel védekezett, és minden erejükkel arra törekedtek, hogy megóvják kapujukat valahogyan a góltól. Ha szerencsével is, de sikerült nekik. A csereként beálló Ádám Martin az este hőse lehetett volna, a lefújás előtt ziccerből fejelhette a labdát Sallai Roland beadását követően, az ellenfél kapusa óriási bravúrt bemutatva mentett.

A válogatott, ha nem is feledtette teljes mértékben a németországi 5–0-s kiütést, javított, és sokat elárult, hogy a lefújás után a drukkerek (ismét) éltették a csapatot. Magyarország legjobbjai kedd este egy pontot tudtak szerezni a bosnyákok ellen, és a folytatás sem ígérkezik könnyűnek, legközelebb október 11-én Hollandiát fogadják, három nappal később pedig Boszniába utaznak. 0–0

M Gy D V L-K Gk P 1. Németország 2 1 1 – 7–2 +5 4 2. Hollandia 2 1 1 – 7–4 +3 4 3. Bosznia-Hercegovina 2 – 1 1 2–5 –3 1 4. Magyarország 2 – 1 1 0–5 –5 1 A CSOPORT ÁLLÁSA

NEMZETEK LIGÁJA

A-DIVÍZIÓ, 3. CSOPORT

1. FORDULÓ

Szeptember 7., szombat

Németország–Magyarország 5–0

Hollandia–Bosznia-Hercegovina 5–2

2. FORDULÓ

Szeptember 10., kedd

Magyarország–Bosznia-Hercegovina 0–0

Hollandia–Németország 2–2

3. FORDULÓ

Október 11., szerda

20.45: Bosznia-Hercegovina–Németország

20.45: Magyarország–Hollandia

4. FORDULÓ

Október 14., szombat

20.45: Bosznia-Hercegovina–Magyarország

20.45: Németország–Hollandia

5. FORDULÓ

November 16., szombat

20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina

20.45: Hollandia–Magyarország

6. FORDULÓ

November 19., kedd

20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

20.45: Magyarország–Németország

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

KAPUSOK: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Gergényi Bence (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország),

TÁMADÓK: Ádám Martin (Aszterasz Tripolisz – Görögország), Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), ifjabb Dárdai Pál (Hertha BSC – Németország), Horváth Krisztofer (Újpest FC), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A BOSNYÁK VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Kenan Piric (Antalyaspor – Törökország), Nikola Vasilj (St. Pauli – Németország), Osman Hadzikic (Velez)

Védők: Sead Kolasinac (Atalanta – Olaszország), Nikola Katic (FC Zürich – Svájc), Jusuf Gazibegovic (Sturm Graz – Ausztria), Amar Dedic (RB Salzburg – Ausztria), Nihad Mujakic (Partizan – Szerbia), Stjepan Radeljic (HNK Rijeka – Horvátország), Anel Ahmedhodzic (Sheffield United – Anglia), Dennis Hadzikadunic (Hamburger SV – Németország), Ermin Bicakcic (Eintracht Braunschweig – Németország)

Középpályások: Rade Krunic (Fenerbahce – Törökország), Haris Hajradinovic (Kasimpasa – Törökország), Benjamin Tahirovic (AFC Ajax – Hollandia), Ivan Basic (Orenburg – Oroszország), Dario Saric (Palermo – Olaszország), Denis Huseinbasic (1. FC Köln – Németország), Dal Varesanovic (Rizespor – Törökország), Dzenis Burnic (Karlsruhe – Németország), Armin Gigovic (Holstein Kiel – Németország), Ifel Dakovac (Topolyai SC – Szerbia), Esmir Bajraktarevic (New England Revolution – Egyesült Államok)

Támadók: Edin Dzeko (Fenerbahce – Törökország), Ermedin Demirovic (Augsburg – Németország), Haris Tabakovic (Hertha BSC – Németország)

Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez