Téli sportok: a brassói EYOF lesz az idény csúcsversenye
A hideg idő beköszöntével a téli sportágak versenynaptárai is sűrűsödnek, a korábbiakhoz hasonlóan a 2026–2027-es évad is számos izgalmas eseményt tartogat a fiataloknak. Az előttünk álló idényben ismét rendeznek téli EYOF-ot, amelyen a tervek szerint rekordnagyságú csapat indulhat.
Bár hazánk hagyományosan nem tartozik a télisport-nagyhatalmak közé, mára itthon is egyre nagyobb presztízzsel bírnak és mind eredményesebbek is ezek a sportágak.
Különösképpen a rövid pályás gyorskorcsolyázás és a jégkorong, hiszen mostanra mind a kettőben a felső polcon találhatók a mieink.
A téli sportágak kiemelt utánpótlás-eseménye az európai ifjúsági olimpiai fesztivál (EYOF) lesz, amelynek február...
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