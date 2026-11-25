Bár hazánk hagyományosan nem tartozik a télisport-nagyhatalmak közé, mára itthon is egyre nagyobb presztízzsel bírnak és mind eredményesebbek is ezek a sportágak.

Különösképpen a rövid pályás gyorskorcsolyázás és a jégkorong, hiszen mostanra mind a kettőben a felső polcon találhatók a mieink.

A téli sportágak kiemelt utánpótlás-eseménye az európai ifjúsági olimpiai fesztivál (EYOF) lesz, amelynek február...

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