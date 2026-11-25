José Mourinho először Jude Bellinghamet emelte ki. „Teljesen elsöprő teljesítményt nyújtott, megfordította a mérkőzés menetét, remek gólt, fantasztikus gólt szerzett. Talán rosszul gondoltam, azt hittem, nélküle is nyerhetünk, és igyekeztem minél jobban kímélni őt, de rendkívüli kispadom van, és kulcsfontosságú volt, hogy ott volt. Számomra ő a világ legjobb középpályása; tud 10-esként és 8-asként is játszani, ezért is botrányos, hogy nem került be az Aranylabda-szavazáson a legjobb tíz közé.”

A PSV az első félidőben 1–0-ra vezetett, de a szünetben Mourinho hármat is cserélt, és teljesen megváltozott a mérkőzés képe. A félidőben történtekről így vélekedett a Real Madrid vezetőedzője: „Mit mondtam a játékosoknak az öltözőben? Az öltöző olyan, mint Las Vegas, és ami Vegasban történik, az ott is marad. Megnéztem az első félidőt, szörnyű volt, és az elemzőkkel együtt megpróbáltunk három-négy képet keresni, amelyek bemutatják, mit csináltunk rosszul. Egy kép többet mond ezer szónál, és így sokkal könnyebben megértik a játékosok.”

„A második félidő hihetetlen volt. Így kell játszanunk már az első perctől kezdve. Ha ebben a sorozatban kevesebb intenzitással kezdünk, az meg is látszik” – idézi Federico Valverde szavait az UEFA oldala.

Jude Bellingham így értékelt: „Az első félidő nehéz volt, mert a PSV nagyon erős csapat, de a második félidőben sokkal magasabb szinten játszottunk. Jobban futballoztunk, mert az egyszerű dolgokat jobban csináltuk. Az emberek tudják, hogy sok kiváló játékosunk van, akik csodálatos dolgokra képesek, de néha fontosabb, hogy az egyszerű dolgokat nagyon jól végezzük el. Ezért nyertünk.”

Az angol játékos a gyönyörű távoli góljáról is beszélt. „Fogalmam sincs, mit csináltam. Nem tudom… Jó helyzetben voltam a labdával, és eszembe jutott, hogy lőjek. Megpróbáltam, és gól lett belőle.”

„A modern labdarúgásban, ha nem futunk mindannyian, az visszaüt – különösen egy olyan csapat ellen, mint a PSV, amely teljes erőbedobással játszik. Mozgás nélkül, labda nélküli futások nélkül nagyon nehéz. Ivan Perisic büntetőjénél az utolsó pillanatban oldalt váltottam, mert túl sokat gondolkodtam. De utána mi voltunk jobbak. Ez az a Madrid, amit szeretnénk látni. A kapunk közelébe sem jutottak” – összegezte gondolatait Thibaut Courtois, a madridiak kapusa.

Bernardo Silva, a Real Madrid középpályása rávilágított arra, mik voltak a hibák az első félidőben. „Egy olyan csapat ellen, amely emberfogással, magasan védekezik, és nagy százalékban nyeri meg a párharcokat, szükségünk volt a tempóváltásra, a játékoscserére és a hozzáállás megváltoztatására – mindegyikből egy kicsit. Az első félidőben könnyelműen eladtunk labdákat, és lehetőséget adtunk nekik, hogy irányítsák a mérkőzést. Teret ajándékoztunk nekik. A második félidőben teljesen fordított volt a helyzet: sokkal pontosabban kezeltük a labdát, támadóink több párharcot nyertek meg, és veszélybe sodortuk a PSV-t. ”

„Ez egy olyan pillanat volt, amikor az ember csak annyit mond: »Hűha!«” – mondta a portugál játékos Jude Bellingham gólja kapcsán.