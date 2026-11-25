A magyar válogatott hátvéd – aki a svéd Skelleftea AIK légiósaként kezdte az idényt – a liga honlapja szerint 11:44 percet játszott, volt két ütközése, egy lövésblokkolása, és kétszer is jégen volt, amikor együttese gólt ütött.

A hazaiak már a 72. másodpercben megszerezték a vezetést, majd a második harmad első felében bő két és fél perc alatt elhúztak 3–0-ra, és az 58. percben állították be a végeredményt.

Odnoga a Hamilton Havoc otthonában elszenvedett hétfői 5–3-as vereség alkalmával is játszott.

A Sceptres (Jogarok) együttesének ez a két találkozója volt a felkészülési szakaszban, és az alapszakaszt jövő vasárnap indítja Ottawában. Addigra dönti el a szakmai stáb, hogy a meghívott 29 játékosból – 15 csatárból, 10 hátvédből és 4 kapusból – kikre számít az idényben. Tizenöten már aláírtak, de van még néhány szabad hely, ezért hajt Odnoga is.