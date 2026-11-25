„Elég lehetőségünk volt, és elég helyzetet alakítottunk ki, meg kellett volna nyernünk a mérkőzést. A második félidőben is gólt szerezhettünk volna, annyi lehetőségünk volt megnyerni a mérkőzést” – nyilatkozta röviden az Arsenal gólszerzője, Viktor Gyökeres az UEFA oldalán.

A mérkőzés legjobbjának választott Noni Madueke így látta a mérkőzést: „Úgy érzem, hogy hihetetlen teljesítményt nyújtottunk. Rengeteg helyzetünk volt, különösen a második félidőben, elszalasztottunk két pontot, emiatt van egy kis csalódottság. Bár az elmúlt két mérkőzést nem nyertük meg, a teljesítményünk jó volt. Van néhány dolog, amin még finomítanunk kell. Az elmúlt két mérkőzésen voltak olyan szakaszok, amikor kissé elvesztettük az irányítást, és szerintem ezért is szerzett gólt a Dortmund. Tehát vannak dolgok, amelyeken javítanunk kell, de jó irányba haladunk, és jó focit játszunk.”

„Nagyon lenyűgözően játszott, de ha bemész az öltözőbe, láthatod, hogy nem elégedett, mert azokkal a helyzetekkel, amik adódtak neki, el kellett volna döntenie a mérkőzést. Ez az a Noni, akit ismerünk: egy olyan játékos, aki fejlődni akar és jobban szeretne teljesíteni. Pozitív hatással van a mérkőzésekre, de még többet is kihozhat magából”– mondta játékosa kapcsán Mikel Arteta.

Az Arsenal vezetőedzője aztán a mérkőzésről is szót ejtett: „Néha a befejezés vagy az utolsó passz minősége nem volt megfelelő; néha a kapus hihetetlen védést mutatott be. Három olyan helyzet is adódott, amelyből nem értjük, hogyan nem született gól. Ez is a futball része.”