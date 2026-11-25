„Három olyan helyzet is adódott, amelyből nem értjük, hogyan nem született gól” – Arteta a Dortmund elleni döntetlen után
„Elég lehetőségünk volt, és elég helyzetet alakítottunk ki, meg kellett volna nyernünk a mérkőzést. A második félidőben is gólt szerezhettünk volna, annyi lehetőségünk volt megnyerni a mérkőzést” – nyilatkozta röviden az Arsenal gólszerzője, Viktor Gyökeres az UEFA oldalán.
A mérkőzés legjobbjának választott Noni Madueke így látta a mérkőzést: „Úgy érzem, hogy hihetetlen teljesítményt nyújtottunk. Rengeteg helyzetünk volt, különösen a második félidőben, elszalasztottunk két pontot, emiatt van egy kis csalódottság. Bár az elmúlt két mérkőzést nem nyertük meg, a teljesítményünk jó volt. Van néhány dolog, amin még finomítanunk kell. Az elmúlt két mérkőzésen voltak olyan szakaszok, amikor kissé elvesztettük az irányítást, és szerintem ezért is szerzett gólt a Dortmund. Tehát vannak dolgok, amelyeken javítanunk kell, de jó irányba haladunk, és jó focit játszunk.”
„Nagyon lenyűgözően játszott, de ha bemész az öltözőbe, láthatod, hogy nem elégedett, mert azokkal a helyzetekkel, amik adódtak neki, el kellett volna döntenie a mérkőzést. Ez az a Noni, akit ismerünk: egy olyan játékos, aki fejlődni akar és jobban szeretne teljesíteni. Pozitív hatással van a mérkőzésekre, de még többet is kihozhat magából”– mondta játékosa kapcsán Mikel Arteta.
Az Arsenal vezetőedzője aztán a mérkőzésről is szót ejtett: „Néha a befejezés vagy az utolsó passz minősége nem volt megfelelő; néha a kapus hihetetlen védést mutatott be. Három olyan helyzet is adódott, amelyből nem értjük, hogyan nem született gól. Ez is a futball része.”
Jobe Bellingham, a Dortmund középpályása így értékelt: „Valószínűleg igazságos a döntetlen. Nagyon jól kezdtek, és a mérkőzés elején rengeteg gondot okoztak nekünk. Tudtuk, hogy erőteljesen fognak kezdeni. Jó lett volna, ha kicsit tovább tudjuk átvészelni a vihart, de előnybe kerültek. A második félidőben elég jól változtattunk a játékunkon, és ennek meg is lett az eredménye. Ez azt mutatja, hogy fel tudjuk venni a versenyt a legjobb csapatokkal – ahogyan a Dortmundnak illik –, és talán sokakat meg is leptünk.”
„Tudtuk, hogy keményen kell dolgoznunk, mert az Arsenal egy élcsapat. Az elején kicsit nehezen boldogultunk, de visszajöttünk a mérkőzésbe. A gólunk után kicsit visszaestünk – túl passzívak voltunk, és az Arsenal visszanyerte a ritmusát. Nehéz a helyzet, mert rengeteg élcsapat küzd a legjobb nyolc közé kerülésért. Ha a 14. vagy a 16. helyen végzünk, az is remek lenne” – vélte Niko Kovac, a németek vezetőedzője.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
ARSENAL (angol)–BORUSSIA DORTMUND (német) 1–1 (1–0)
London, Emirates Stadion, 60 704 néző. Vezette: Mariani (olasz)
ARSENAL: Kepa – White (J. Timber, 65.), Konsa, Gabriel Magalhaes, Hincapié – Lewis-Skelly (Bruno Guimaraes, 65.), Rice – Madueke, Ödegaard, Colisz (Eze, 65.) – Gyökeres (Merino, 87.). Menedzser: Mikel Arteta
BVB: Kobel – Ryerson, Gadou (F. Mané, 89.), Anton, N. Schlotterbeck, Svensson – Jobe Bellingham (Sabitzer, 73.), J. Veerman, F. Nmecha – Beier (Karecasz, 64.), Fábio Silva (Guirassy, 64.). Vezetőedző: Niko Kovac
Gólszerző: Gyökeres (10.), ill. Beier (55.)