Mind a 17 magyar vitorlázó megérkezett Rióba, az SSL Gold Cup helyszínére. Az olimpiai ezüstérmes, világbajnok és Európa-bajnok Berecz Zsombor vezette címvédő magyar válogatott két turnusban utazott Brazíliába, és november 26-án, csütörtökön, magyar idő szerint 16 órakor kezdi el a szereplését.

A vb-n 40 nemzet csapata azonos feltételekkel indul, 47 lábas SSL47-es versenyhajókkal, kieséses rendszerű versenyben méri össze az erejét, így nem a jobb technika, hanem a taktikai tudás, a hajókezelés és a csapatmunka határozza majd meg az eredményességet. Egy futamban négy hajó küzd egymással a továbbjutásért, a mieink ellenfelei a 2. körben Ecuador, Észtország és Tahiti.

A november 26–29. között zajló fordulóban 16 nemzet versenyez négy csoportra osztva, csoportonként egy futamot rendeznek naponta, mindig ugyanaz a négy gárda csap össze, csak a rajtsorrend változik napról napra. A futamgyőzelemért négy pont jár, az azt követő helyezésekért három, kettő, illetve egy. A vasárnapi Golden Sunday-futamon dupla pontokat osztanak, és végül minden csoportból az első két helyezett jut tovább.

A magyar csapat az első versenynapon a Berecz Zsombor, Bakóczy Róbert, Goszleth Marcell, Tóth Virág, Majthényi Szabolcs, Adorján Csaba, Takácsy Levente, Deák Zsófia, Németh Áron, Gyapjas Zsombor összeállításban száll vízre, de ezen a kapitány a verseny előtti órákban még változtathat. Az összeállításánál fontos a 730 kilogrammos súlylimit betartása, és az optimális súlyelosztás mellett az, hogy a szabály szerint legalább egy női versenyzőnek is a fedélzeten kell lennie.

Egyórás edzéslehetőségre van mód a versenyhajóval az első rajt előtt. A vb futamai az SSL hivatalos YouTube-csatornáján követhetők élőben, illetve a videómegosztó-oldalon az Eurosport is készül magyar nyelvű közvetítéssel.

2026-OS SSL GOLD CUP, RIO DE JANEIRO

1. forduló: november 19.

2. forduló: november 26–29.

Nyolcaddöntő: december 2–5.

Negyeddöntő: december 7–10.

Elődöntő: december 12.

Döntő: december 13.

A magyar csapat első négy futama (magyar idő szerint)

1. futam: november 26., 16.00

2. futam: november 27., 17.10

3. futam: november 28., 18.30

4. futam: november 29., 20.00