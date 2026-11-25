NUGGETS–MAVERICKS

Cooper Flagg felülmúlta Nikola Jokicsot. A Dallas szinte az első percektől kezdve vezetett, a félidőre már 19 pont volt a különbség. Ugyan a harmadik negyed végére visszajött három pontra a Nuggets, de a záró játékrészt 36–24-re hozták a vendégek, ezzel megszerezték sorozatban negyedik győzelmüket. A Mavericks a festéken belül (68–38) és a gyorsindításokból (35–7) is dominálta a hazaiakat. Flagg (24 pont, 12 assziszt) karrierje 11. dupla dupláját szerezte, így Dwight Howardot beérve neki van a második legtöbb ilyen meccse húszéves kora előtt. A listát LeBron James vezeti 18 ilyen találkozóval. A vendégeknél heten szereztek legalább tíz pontot, köztük a legutóbbi két meccset kihagyó PJ Washington is. A Denverben Nikola Jokics is dupla duplát zárt (18pont, 11 lepattanó), míg a hazai lőlapot Jamal Murray 20 pontig jutott.

COOPER FLAGG AND DALLAS: STILL UNDEFEATED IN EMIRATES NBA CUP GROUP PLAY (3-0)! 🤩 24 PTS 🤩 6 REB 🤩 12 AST (ties career-high) @Cooper_Flagg (26) passed Jamal Mashburn (25) for the 10th most games of 20+ PTS, 5+ REB, and 5+ AST in @dallasmavs franchise history! https://t.co/VXhn6yNHZ1 — NBA (@NBA) November 25, 2026

MAGIC–PISTONS

A Detroit 8–0-s rohanással nyitott, de ezt még ledolgozta a Magic. 27–26-os hazai vezetés után viszont 19–5-ös futással megint ellépett a Pistons, innen pedig már nem volt visszaút, az Orlando végül negatív idénycsúcsot jelentő 86 pontnál állt meg. A hazaiaknál Desmond Bane 21, Franz Wagner 20 ponttal zárt, míg a Pistonsnál Cade Cunningham hiányában Isaiah Joe termelte a pontokat. Az OKC-nél négy idényt lehúzó Joe először volt kezdő a Detroitban, 11 triplakísérletéből ötöt bedobva jutott el 21 pontig.

WIZARDS–CELTICS

Káprázatos Tatummal nyert a Celtics. A négymeccses vereségsorozattal Washingtonba érkező Boston végig irányított a Wizards ellen Jayson Tatum 41 pontig jutott, ebből 28-at az első félidőben szerzett. A Celtics sztárja hat triplát is bedobot, emellett hat lepattanót és nyolc asszisztot is elért. Mellette Paul George (28 pont) is bedobott hat hárompontost, Neemias Queta pedig 11 mezőnykísérletéből kilencet értékesített és 21 ponttal zárt. Paul George lett az NBA történelmének nyolcadik játékosa, aki elérte a 2500 triplát.

JAYSON TATUM PUT ON A SHOW VS. THE WIZARDS! ☘️ 41 PTS ☘️ 6 REB ☘️ 8 AST ☘️ 2 BLK ☘️ 6 3PM @celtics remain UNDEFEATED at 3-0 in @emirates NBA Cup East Group C play! https://t.co/IpeYjRF8M0 — NBA (@NBA) November 25, 2026

A hazaiaknál Anthony Davis 33 pontos, 13 lepattanós, míg AJ Dybantsa 20 pontos, 11 lepattanós dupla duplával zárt. Dybantsa gyerekkora óta Boston-szurkoló, most először játszott kedvenc csapata ellen.

“I’ve been a Celtics fan since I came out the womb." @AJ_Dybantsa (20 PTS, 11 REB, 7 AST vs. BOS) on growing up a Celtics fan and facing them for the first time tonight! https://t.co/vlcshXXebY — NBA (@NBA) November 25, 2026

From attending his camp to now NBA opponents... @AJ_Dybantsa dueled @jaytatum0 for the first time tonight 🤝 AJ: 20p, 11r, 7a JT: 41p, 6r, 8a, 6 threes, BOS W https://t.co/uKG0ZhnzgV — NBA (@NBA) November 25, 2026

NBA

ALAPASZAKASZ

Orlando Magic–Detroit Pistons 86–104 (22–16, 14–32, 25–25, 25–31)

Washington Wizards–Boston Celtics 116–131 (28–34, 21–46, 40–24, 27–27)

Denver Nuggets–Dallas Mavericks 101–120 (17–24, 22–34, 38–26, 24–36)

AZ NBA-KUPA ÁLLÁSA

EMIRATES NBA CUP STANDINGS UPDATE ‼️ 🏆 DAL moves to 3-0 in West Group A 🏆 DET moves to 2-1 in East Group A 🏆 BOS moves to 3-0 in East Group C https://t.co/TNBT5YcB5R — NBA (@NBA) November 25, 2026

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA