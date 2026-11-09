Elbocsátották Sallói Dánielék edzőjét az MLS-ben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.11.09. 17:23
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A következő idénynek már nem Robin Fraserrel vág neki a Toronto (Fotó: Getty Images)
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légiósok Robin Fraser MLS Sallói Dániel Toronto FC
Az MLS-ben szereplő Toronto FC hétfőn bejelentette, hogy a klub felmentette Robin Fraser vezetőedzőt a munkavégzés alól.

Mint Jason Hernandez sportigazgató a közleményben elmondta: „Sajnos a teljesítmény és az eredmények nem feleltek meg az ezzel a kerettel szemben támasztott elvárásainknak, ezért úgy döntöttünk, hogy új impulzusra van szükség a továbblépéshez. Azonnal elkezdjük a következő vezetőedző keresését, miközben azon dolgozunk, hogy kiegyensúlyozottan teljesítő, az élmezőnyhöz tartozó csapatot biztosítsunk a városnak és szurkolóinknak.”

A négyszeres magyar válogatott Sallói Dánielt is foglalkoztató kanadai klub 2025. január 10-én nevezte ki Robin Frasert vezetőedzőnek. Az 59 éves, korábbi 27-szeres amerikai válogatottal a kispadon a csapat 15 győzelmet, 27 döntetlent és 28 vereséget ért el az MLS-ben, amelynek alapszakaszában tavaly és idén is a 12. helyen végzett a Keleti főcsoportban, s nem jutott tovább a rájátszásba.

Szintén távozik a klubtól Neil Emblen és Wolde Harris, a két asszisztensedző, valamint Jase Kim videoelemző.

 

légiósok Robin Fraser MLS Sallói Dániel Toronto FC
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