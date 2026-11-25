Iraola szerint a mérkőzés előtti utolsó edzésen dől el Szoboszlai Dominik játéka a Bruges ellen
„Kisebb gondokkal utazott el a válogatott szünetre, és végigjátszotta mindkét mérkőzést, de problémák nélkül tért vissza” – nyilatkozta Andoni Iraola. A spanyol vezetőedző hozzátette, nagyon kevés idejük volt pihenni a Manchester United és a Bruges elleni meccsek között (két nap), emiatt meg kell néznie a stábnak, hogyan teljesítenek a játékosok a találkozó előtti utolsó átmozgatáson, és csak azt követően jelölik ki a kezdőcsapatot.
Egy jó formában lévő belga csapathoz látogatnak a „vörösök”, Ivan Leko együttese ugyanis legutóbb szeptember elején szenvedett vereséget, a Bajnokok Ligájában egy szintén angol csapat, az Aston Villa verte meg őket. Mindkét együttes jelenleg kilenc ponttal áll a tabellán, a Liverpool a 10., a Bruges pedig a 11. helyet foglalja el.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
18.45: Sabah (azeri)–Barcelona (spanyol) (Tv: RTL+, Sport1)
18.45: Slavia Praha (cseh)–Villarreal (spanyol) (Tv: RTL+, Sport2)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Viking (norvég) (Tv: RTL+)
21.00: FC Bruges (belga)–Liverpool (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!
21.00: Internazionale (olasz)–VfB Stuttgart (német) (Tv: RTL+)
21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Fenerbahce (török) (Tv: RTL+)
21.00: Lille (francia)–Bayern München (német) (Tv: RTL+)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Roma (olasz) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Sporting CP (portugál)–Manchester United (angol) (Tv: RTL+, Sport2)