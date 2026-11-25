„Kisebb gondokkal utazott el a válogatott szünetre, és végigjátszotta mindkét mérkőzést, de problémák nélkül tért vissza” – nyilatkozta Andoni Iraola. A spanyol vezetőedző hozzátette, nagyon kevés idejük volt pihenni a Manchester United és a Bruges elleni meccsek között (két nap), emiatt meg kell néznie a stábnak, hogyan teljesítenek a játékosok a találkozó előtti utolsó átmozgatáson, és csak azt követően jelölik ki a kezdőcsapatot.

Egy jó formában lévő belga csapathoz látogatnak a „vörösök”, Ivan Leko együttese ugyanis legutóbb szeptember elején szenvedett vereséget, a Bajnokok Ligájában egy szintén angol csapat, az Aston Villa verte meg őket. Mindkét együttes jelenleg kilenc ponttal áll a tabellán, a Liverpool a 10., a Bruges pedig a 11. helyet foglalja el.