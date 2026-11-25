Noha a nyugati főcsoportban egyaránt előkelő helyet elfoglaló két csapat találkozott egymással, túlzás volna azt állítani, hogy kiemelkedő formában lettek volna a mérkőzést megelőzően a felek: az összecsapás előtt öt meccséből a Vegas egyet, az Oilers kettőt tudott megnyerni, ami a jackpottól távol áll, és acélosnak sem éppen nevezhető...

A 2024-es draft 19. kiválasztottja, Trevor Connelly Vegas színeiben az Oilersnek két gólt lőtt, s kiosztott egy gólpasszt is, így a ligában csak a jelenlegi idényben bemutatkozó 20 éves kanadai csatár az élre ugrott az újoncok pontlistáján. Szintén duplázott a Golden Knightsnál Jack Eichel, ám, hogy ne csak öröm és vidámság érkezzen a nevadaiak háza tájáról: a második harmad végén apróbb sérülést szenvedett kapusuk, Carter Hart, akit gyorsan le is cseréltek – igaz a harmadik felvonásra visszatért, de azért tüzetesebb vizsgálatokra szorul majd.

Hart a liga pontlistáját 27 meccsen szerzett 59 pontjával toronymagasan vezető Connor McDavid góljánál sérült meg, az Oilers azzal a találattal egyenlített a 2–0-ra elvesztett első harmad után, ám a záró 20 percben a Vegas ismét kétgólos előnyre tett szert, s azt a fórt már nem engedte ki a kezéből. Ezzel a Vegas egymást követő második meccsét nyerte meg, az Edmonton pedig negyedik vereségét szenvedte el.

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Edmonton Oilers–Golden Vegas Knights 3–5