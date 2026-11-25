„Senki sem beszél róla, de vajon meg kellett volna adni Szoboszlai gólját? Lehet, hogy megváltoztak a szabályok, amíg Amerikában voltam? Miért nem ellenőrizték? Érvényteleníteni kellett volna. Azért vagyok itt, hogy megvédjem a játékosaimat és a klubomat” – fakadt ki a Manchester United vezetőedzője a Liverpool FC elleni vereség után. A The Telegraph idézi az argentin szakembert, aki különösen Leny Yoro piros lapja és Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja miatt volt feldúlt. Utóbbi esetében azt nehezményezi, hogy a labda elrúgásának pillanatában Bradley Barcola a United sorfala mellett állt – a szabályok értelmében pedig legalább egyméteres távolságot tartania kell a támadónak a sorfalhoz képest. Ugyan a francia szélső valóban egy méteren belül tartózkodott az elrúgáskor, de csupán azért, mert a manchesteriek csapatkapitánya, Bruno Fernandes odalökte.

„Amennyire meg tudjuk ítélni, Barcola határozottan úgy tervezte, hogy körülbelül egy méterre marad a faltól, és csak azért került közelebb, mert Fernandes meglökte” – beszélt az esetről Graham Scott, korábbi PL-játékvezető a The Athleticnek. A gól tehát szabályos, ugyanakkor a Yoro esetében megítélt piros lap utáni eltiltást eltörölték.