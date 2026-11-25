„Megváltoztak a szabályok, amíg Amerikában voltam?” – Pochettino nem érti, miért adták meg Szoboszlai szabadrúgásgólját
„Senki sem beszél róla, de vajon meg kellett volna adni Szoboszlai gólját? Lehet, hogy megváltoztak a szabályok, amíg Amerikában voltam? Miért nem ellenőrizték? Érvényteleníteni kellett volna. Azért vagyok itt, hogy megvédjem a játékosaimat és a klubomat” – fakadt ki a Manchester United vezetőedzője a Liverpool FC elleni vereség után. A The Telegraph idézi az argentin szakembert, aki különösen Leny Yoro piros lapja és Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja miatt volt feldúlt. Utóbbi esetében azt nehezményezi, hogy a labda elrúgásának pillanatában Bradley Barcola a United sorfala mellett állt – a szabályok értelmében pedig legalább egyméteres távolságot tartania kell a támadónak a sorfalhoz képest. Ugyan a francia szélső valóban egy méteren belül tartózkodott az elrúgáskor, de csupán azért, mert a manchesteriek csapatkapitánya, Bruno Fernandes odalökte.
„Amennyire meg tudjuk ítélni, Barcola határozottan úgy tervezte, hogy körülbelül egy méterre marad a faltól, és csak azért került közelebb, mert Fernandes meglökte” – beszélt az esetről Graham Scott, korábbi PL-játékvezető a The Athleticnek. A gól tehát szabályos, ugyanakkor a Yoro esetében megítélt piros lap utáni eltiltást eltörölték.
ANGOL PREMIER LEAGUE
11. FORDULÓ
LIVERPOOL FC–MANCHESTER UNITED 4–0 (2–0)
Liverpool, Anfield, 60 343 néző. Vezette: Barrott
Liverpool: Alisson – R. Araújo (J. Gomez, 86.), Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, A. Mac Allister (Nyoni, 73.) – Ngumoha (Frimpong, 78.), Wirtz, Barcola (V. Munoz, 73.) – Isak (Koumas, 86.). Vezetőedző: Andoni Iraola
Manchester United: Lammens – Yoro, De Ligt, Li. Martínez – Dalot, Tielemans (Mount, 65.), Mainoo (Andrey Santos, 87.), Dorgu (Mazraui, 65.) – B. Fernandes – Mbeumo (Maguire, 22.), Cunha (Zirkzee, a szünetben). Vezetőedző: Mauricio Pochettino
Gólszerző: Szoboszlai (10.), Wirtz (13.), Ngumoha (66.), V. Munoz (82.)
Kiállítva: Yoro (8.)