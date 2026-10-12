Az MLSZ jelezte: Szoboszlai nem sérülten tért vissza a Liverpoolhoz

Szoboszlai Dominik nem került be a Liverpool FC keretébe a Manchester City elleni, 3–0-s vereséggel végződő Premier League-rangadón. Andoni Iraola a mérkőzés után arról beszélt, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya túlterhelten tért vissza a nemzeti csapattól.



„Szoboszlai Dominik izomfeszüléssel, túlterheléssel tért vissza a magyar válogatottól” – fogalmazott a spanyol szakember, aki hozzátette: a középpályás az edzéseken szabadon mozgott, ám némi fájdalmat továbbra is érzett. Iraola arra is kitért, hogy a csapatra sűrű program vár, tíz nap alatt négy mérkőzést kell lejátszania, ami jelentősen megnehezíti a játékosok regenerációját.



Az Index megkeresésére a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) is reagált Szoboszlai állapotával kapcsolatban. A szövetség megerősítette, hogy a középpályás komoly terhelésnek volt kitéve, hiszen mind a négy kiemelt fontosságú válogatott mérkőzésen pályára lépett.



„A Liverpool FC vezetőedzője által is említett fáradtság és terhelés jeleit már a válogatottnál is tapasztalta a szakmai stáb, hiszen a Grúzia elleni mérkőzésen pont emiatt cserélte le Szoboszlai Dominikot Marco Rossi” – közölte az MLSZ.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpool október 8-i edzésén (Fotó: Getty Images)

A szövetség ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a magyar játékos nem sérülten tért vissza angliai klubjához. „A csapatkapitány ugyan komoly terhelést követően, ám sérülés nélkül tért vissza klubcsapatához. Ennek ellentmondót egyébként Andoni Iraola sem mondott nyilatkozatában” – olvasható a válaszban.



Az MLSZ azt is jelezte, hogy Szoboszlai aktuális állapotáról a Liverpool FC tud további tájékoztatást adni.



