Nemzeti Sportrádió

Az MLSZ jelezte: Szoboszlai nem sérülten tért vissza a Liverpoolhoz

R. D. P.R. D. P.
2026.10.12. 11:55
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Szoboszlai Dominik rövid időn belül négy Nemzetek Ligája-mérkőzésen is kezdő volt (Fotó: Kovács Péter)
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Szoboszlai Dominik magyar labdarúgó-válogatott Liverpool FC MLSZ
A Magyar Labdarúgó-szövetség szerint Szoboszlai Dominik sérülés nélkül tért vissza a Liverpoolhoz a magyar válogatott négy mérkőzését követően – számolt be róla az Index. Andoni Iraola vezetőedző ugyanakkor túlterheltségről és izomfeszülésről beszélt, miután a középpályás kihagyta a Manchester City elleni bajnokit.

Szoboszlai Dominik nem került be a Liverpool FC keretébe a Manchester City elleni, 3–0-s vereséggel végződő Premier League-rangadón. Andoni Iraola a mérkőzés után arról beszélt, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya túlterhelten tért vissza a nemzeti csapattól.

„Szoboszlai Dominik izomfeszüléssel, túlterheléssel tért vissza a magyar válogatottól” – fogalmazott a spanyol szakember, aki hozzátette: a középpályás az edzéseken szabadon mozgott, ám némi fájdalmat továbbra is érzett. Iraola arra is kitért, hogy a csapatra sűrű program vár, tíz nap alatt négy mérkőzést kell lejátszania, ami jelentősen megnehezíti a játékosok regenerációját.

Az Index megkeresésére a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) is reagált Szoboszlai állapotával kapcsolatban. A szövetség megerősítette, hogy a középpályás komoly terhelésnek volt kitéve, hiszen mind a négy kiemelt fontosságú válogatott mérkőzésen pályára lépett.

„A Liverpool FC vezetőedzője által is említett fáradtság és terhelés jeleit már a válogatottnál is tapasztalta a szakmai stáb, hiszen a Grúzia elleni mérkőzésen pont emiatt cserélte le Szoboszlai Dominikot Marco Rossi” – közölte az MLSZ.

Liverpool FC Training Session
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpool október 8-i edzésén (Fotó: Getty Images)

A szövetség ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a magyar játékos nem sérülten tért vissza angliai klubjához. „A csapatkapitány ugyan komoly terhelést követően, ám sérülés nélkül tért vissza klubcsapatához. Ennek ellentmondót egyébként Andoni Iraola sem mondott nyilatkozatában” – olvasható a válaszban.

Az MLSZ azt is jelezte, hogy Szoboszlai aktuális állapotáról a Liverpool FC tud további tájékoztatást adni.

 

 

Szoboszlai Dominik magyar labdarúgó-válogatott Liverpool FC MLSZ
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