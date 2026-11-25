Az összejövetelen mintegy száz korábbi válogatott labdarúgót láttal vendégül, és képviseltette magát a Magyar Olimpiai Bizottság, az MTVA, a Magyar Sportújságírók Szövetsége, valamint a Nemzeti Sport is. A résztvevők tisztelegtek a legutóbbi labdarúgás napja óta elhunyt futballisták, bírók és sportvezetők előtt, majd közösen felelevenítették az elmúlt év történéseit – írta honlapján az MLSZ.

Az ünnepi beszédet Csányi Sándor, az MLSZ elnöke mondta, aki értékelte vélogatottjaink teljesítményét, kiemelve, hogy a Nemzetek Ligája rájátszásában roppant nehéz ellenfél vár a csapatra, amelynek Szerbiát kell legyőznie ahhoz, hogy feljusson az A-ligába. A szövetség első embere arról is beszélt, hogy Marco Rossi 2026-ban 14 újoncot avatott, és egyre többen kerülnek be a nemzeti együttesbe a fokozatosan erősödő NB I-ből. Csányi szerint külön öröm, hogy a válogatott szurkolói klubja ma már több mint 400 ezer regisztrált tagot számlál, s Rossi gárdája is rendre telt ház előtt játszhat a Puskás Arénában.

Csányi a 2029-ben, Budapesten rendezendő Konferencialiga-döntőt illetően hangsúlyozta, hogy ezzel minden kiemelt kupasorozat fináléjának házigazdája lehet a magyar főváros. Egyúttal megnyugtatott mindenkit, hogy a szövetség takarékos gazdálkodásának hála, a magyar labdarúgás háttere stabil, annak finanszírozása biztosítva van.

Az Aranycsapat kapitánya, Puskás Ferenc születésének 100. évfordulójával kapcsolatban az elnök bejelentette: az MLSZ jövő tavasszal – a tervek szerint az UNESCO partnerségével – nemzetközi Puskás-emléknapokat tart az olimpiai bajnok, vb-ezüstérmes, a magyar válogatottban 84 gólt szerző háromszoros BEK-győztes zseni tiszteletére.