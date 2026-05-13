Tekvandó Eb: Patakfalvy Luca már érmes, Salim Omar Gergely győzelemmel kezdett

2026.05.13. 13:30
Patakfalvy Luca felszabadult öröme (Fotó: Magyar Tekvandó-szövetség)
Patakfalvy Luca két győztes mérkőzéssel bejutott a legjobb négy közé, így már érmes az 57 kilogrammos kategóriában a tekvandósok müncheni Európa-bajnokságán.

Az MTK 25 éves küzdősportolója a kontinensviadal szerdai versenynapján előbb a menekültcsapat tagját, Ayda Khorshidit verte meg 2–0-ra – a hazai sportági szövetség honlapjának beszámolója szerint – taktikusan, higgadtan és pontosan tekvandózva egy sima, majd egy szorosabb menetben. A negyeddöntőben a 21 fős mezőnyben az első helyen kiemelt francia Kanelya Carabin következett, akit szintén 2–0-val búcsúztatott. Patakfalvy Luca az első két perchez hasonlóan a másodikban is magabiztos volt – az első menetben 8–0-s, a másodikban pedig 6–0-s rohammal indított –, így készülhet az elődöntőre.

A nap másik magyar szereplője, az olimpiai ötödik, világbajnok és háromszoros Európa-bajnok Salim Omar Gergely szintén győzelemmel mutatkozott be a 63 kilósok között: ő a svéd Elias Ibrahim Bojerud Bandagót győzte le 2–0-ra, s továbblépett a legjobb 16 közé.

