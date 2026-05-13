Marco Materazzi: Az Inter még mindig éhes

Az Internazionale és az olasz válogatott világbajnok és BL-győztes legendája, Marco Materazzi úgy véli, egyértelműen volt csapata a Lazio elleni szerda esti kupadöntő favoritja – erről beszélt a La Gazzetta dello Sportnak adott interjúban. Már csak azért is, mert a múlt hétvégén éppen egymás ellen játszott a két gárda a bajnokságban, s a lombardiaiak Lautaro Martínez, Petar Sucic és Henrih Mhitarjan góljával tükörsima, 3–0-s sikert arattak a fővárosban.

„Az a meccs több mindent jelzett, nem egy leeresztett Intert láttam. A bajnokság megnyerése volt a céljuk, elérték, mégsem vették le a lábukat gázpedálról. Látszik rajtuk, hogy mindent meg akarnak nyerni, amit csak tudnak. Ennél a klubnál nemigen hoznak rossz döntéseket – fogalmazott Materazzi, utóbbi mondatával nyilvánvalóan Cristian Chivu vezetőedzői kinevezésére utalva. – Biztos vagyok benne, hogy nem sok Inter-szurkoló gondolta, hogy ilyen sikeres lesz, de én mindig azt mondtam: »Nyugi, a fickó tudja, mit csinál.« Akik tavaly nyáron kiválasztották, nem csak a Parmával lejátszott tizenhárom Serie A-s meccse alapján ítéltek, mindazok alapján, amit ő a klubnak jelent. Ő mindig számonkérhető, a játékosaival pedig azt érezteti, hogy hisz bennük. Ez nem tanítható. Van benne valami különleges, nem véletlenül volt az Ajax csapatkapitánya már húszévesen.”

A két csapat az elmúlt hétvégén a bajnokságban is megütközött, akkor az Inter nyert (Fotó: Getty Images)

Az 52 éves exfutballista arról is beszélt, a játékosok közül kik voltak azok, akiknek nagy szerepük volt abban, hogy Chivu első idényében bajnokok lettek.

„Ott van például Marcus Thuram, nagyon tetszik az út, amelyet bejárt azok után, hogy többen kritizálták és kétségbe vonták a képességeit. Akkoriban sok üzenetet váltottunk, és én azt írtam neki, hogy ne adja fel, emlékezzen arra, milyen erős is ő valójában. Amikor helyreállt az egyensúly, azaz Lautaro Martínezzel újra együtt tudtak játszani, akkor látszott, kik az igazán fontos futballisták a csapatban. Március végétől kezdett igazán jól játszani, és a scudetto szempontjából is nagyon fontos találatokat szerzett. Lautarót is köszönet illeti a tizenhét góljáért, remélem, a kupadöntőben is betalál majd. Persze ne feledkezzünk el Nicolo Barelláról sem. Amikor sokan azt hitték, már túl van a csúcson, mindenkit emlékeztetett arra, ki is ő valójában. Rengeteg időt töltött a pályán, és az is megviselte, hogy az olasz válogatott nem jutott ki a világbajnokságra. De ez csak a legjobbat hozta ki belőle, remek meccsei voltak, köztük olyanok is, amikor ő viselte a csapatkapitányi karszalagot. Most már az igazi Barellát látjuk, úgyhogy a laziósok jobban teszik, ha figyelnek rá.”

Marco Materazzi természetesen az ellenfélnek, a milánóiakkal hagyományosan jó kapcsolatot ápoló Laziónak is szentelt néhány gondolatot.

„Büszkék lehetnek az idei menetelésükre az Olasz Kupában. Az idény elején senki sem tett volna egy garast sem arra, hogy egyáltalán eljutnak a fináléig, de ennyit tesz egy tapasztalt edző. Sarrinak most azt kell elhitetnie a labdarúgóival, hogy nyerhetnek, mert egy meccsen bármi megtörténhet.”

