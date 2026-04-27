Képek: Sallói Dániel torontói magyarokkal találkozott

2026.04.27. 21:14
Sallói a torontói magyarok között (Fotók: Facebook, Hungarian Canadian Cultural Centre - HCCC / Magyar Ház)
MLS Sallói Dániel Toronto FC
A Torontói Magyar Ház a hivatalos Facebook-oldalán számolt be arról az eseményről, amelynek keretében szombaton helyi magyarok találkozhattak a Toronto FC magyar játékosával, Sallói Dániellel a csapat hazai pályán rendezett, Atlanta elleni bajnokiját követően.

Sallói Dániel a mostani MLS-idény előtt szerződött a Sporting Kansas Citytől a Toronto FC-hez. A magyar válogatottban is megforduló támadó alapembernek számít csapatában, 10 bajnokin háromszor volt eredményes, és két gólpasszt is kiosztott.

A 29 éves labdarúgó szombaton a Toronto FC Magyar Közösségi Nap alkalmával helyi magyarokkal találkozhatott, akik a Torontói Magyar Ház szervezésében kilátogathattak a csapat Atlanta elleni meccsére is. Sallói ezen a meccsen is végig a pályán volt, de csapata 2–1-re kikapott.

„Nagyon örültem, hogy a mérkőzés után ilyen sokan vártak rám a lelátón. Már kiürült a stadion, mire kiértem hozzájuk, de nagyon kedvesek, türelmesek voltak. Több mint negyvenöt percet beszélgettünk, elmondták, mennyire örülnek neki, hogy a személyemben végre magyar játékos igazolt Torontóba. Kérdéseket tettek fel, volt egy moderátor, aki levezényelte a beszélgetést, volt aki tökéletesen beszélte a magyart, más erős akcentussal beszélt, de mindenki büszke magyarként él Amerikában. Emlékezetes találkozó volt, jó érzés volt ilyen sok magyarral találkozni” – mondta el a Nemzeti Sportnak a hétfői edzés után Sallói Dániel.

 
 
 

 

 

