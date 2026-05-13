Nemzeti Sportrádió

Hatalmas tömegbukással indult a Tour de Hongrie

H. Á.H. Á.
2026.05.13. 14:33
null
Tájkép csata után (Fotó: M4 Sport)
Címkék
kerékpár bukás Tour de Hongrie
Alig tíz kilométert tett meg a Tour de Hongrie mezőnye az idei verseny első szakaszának rajtja után, amikor egy sík úton, viszonylag ártalmatlan helyzetben a mezőny elején valaki elvesztette az egyensúlyát, elesett, s ezzel láncreakció indult be.

A bukásban nagyjából 15-20 kerékpáros került a földre, a magyar versenyzők közül a Campana Imballagi színeiben induló Zsembery Boldizsár és a magyar válogatott mezében tekerő Vock András került a földre. A magyar bajnoki mezt viselő Dina Márton sikerrel kikerülte a földre esőket.

A BUKÁS

 

kerékpár bukás Tour de Hongrie
Legfrissebb hírek

Tour de Hongrie: Tim Merlier hozta a papírformát, ő nyerte meg az első szakaszt

Kerékpár
1 órája

A hat év után visszatérő Valter Attilával és Európa-bajnok sprintersztárral indul a Magyar körverseny

Kerékpár
11 órája

Világklasszis sprinterek a Tour de Hongrie-n; Marco Rossi 29 tagú keretet hirdetett

Minden más foci
18 órája

Tour de Hongrie: hatalmas ováció fogadta a visszatérő Valter Attilát

Kerékpár
21 órája

Giro: Narváez nyerte meg a negyedik etapot, Ciccone az új rózsaszín trikós

Kerékpár
Tegnap, 17:28

Dina Márton: Harmincévesen is folyamatosan fejlődök

Kerékpár
Tegnap, 16:52

Giro: Sevilla végigszökte Bulgáriát, az UAE pedig máris elszállni látszik

Kerékpár
2026.05.11. 17:48

Magnier újabb szakaszgyőzelmével búcsúzott Bulgáriától a Giro

Kerékpár
2026.05.10. 17:02
Ezek is érdekelhetik