Szoboszlaival tárgyal a Liverpool, Mac Allisterrel nem – elengedhetik a világbajnokot

Az Anfield Watch szerint egyértelmű jelei vannak a Liverpool középpályás prioritási sorrendjének, vagyis annak, hogyan áll a klub vezetősége a Ryan Gravenberch, Szoboszlai Dominik, Alexis Mac Allister trió hosszú távú jövőjéhez. A 23 éves hollanddal idén márciusban kötöttek egy „masszív szerződést” (ahogy a szurkolói portál fogalmaz), ami 2032-ig szól és Szoboszlai Dominikkal is folynak a tárgyalások a 2028-ban lejáró szerződése meghosszabbításáról. Ellenben a 27 éves Mac Allisterrel nem kezdődtek meg az egyeztetések, pedig két év múlva neki is lejár a jelenlegi megállapodása.

Az Anfield Watch felidézi Mac Allister édesapjának ezzel kapcsolatos, múlt heti nyilatkozatát, aki megerősítette, hogy nem tárgyalnak a Liverpoollal. A szurkolói portál szerint ez már mutathatja, hogy a Liverpool az argentin világbajnokkal – Szoboszlaival és Gravenberchhel ellentétben – nem számol hosszabb távon, és a nyáron, főleg, ha a világbajnokság is jól sikerül számára, „piacra dobhatják”. Illetve azt is megemlíti a cikk, hogy Szoboszlaiékkal ellentétben, a Real Madriddal egyre többször hírbe hozott Mac Allister is nyitottabb lehet a klubváltásra. Függetlenül attól, hogy ebben az idényben továbbra is alapembenek számított a 2023-ban a Brightontól 42 millió fontért igazolt középpályás, hiszen 53 tétmeccsen szerepelt már a jelenlegi évadban, öt gólt szerzett, hét gólpasszt adott (ebből a Premier League-ben 35 meccs, 2482 perc, két gól, négy gólpassz a mérleg).

Az Anfield Watch már arról is ír, ki lehet az első számú kiszemelt Mac Allister pótlására. Az egyik legnagyobb példányszámú portugál lap, a Correio da Manha értesülései szerint ugyanis a Liverpool is azon klubok között van, melyek érdeklődnek az FC Porto 20 éves, tízszeres dán válogatott középpályása, Victor Froholdt iránt, akit 2030-ig szerződés köt ugyan a portugál bajnokhoz, de a szerződésben szerepel egy 73 millió fontos kivásárlási záradék.

Froholdt tavaly nyáron 20 millió euróért igazolt a dán FC Köbenhavntól Portóba, ahol a 33 bajnokin elért hat góljával és öt gólpasszával fontos szerepet játszott abban, hogy a csapat megnyerte a bajnokságot.