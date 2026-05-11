Keddi sportműsor: döntőbeli 4. meccs a férfi röpi Extraligában; az FTC a férfi vízilabda BL-ben játszik

MÁJUS 12., KEDD

FUTBALLPROGRAM

MAGYAR VÁLOGATOTT

13.00: a magyar labdarúgó-válogatott kerethirdető sajtótájékoztatója, Telki (Tv: M4 Sport)

ANGOL CHAMPIONSHIP

RÁJÁTSZÁS, ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: Southampton–Middlesbrough (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

OSZTÁLYOZÓ, NEGYEDDÖNTŐ

20.30: Red Star–Rodez

ROMÁN LIGA 2

FELSŐHÁZ, 9. FORDULÓ

19.00: FC Voluntari–Sepsi OSK

SKÓT PREMIERSHIP

ALSÓHÁZ, 37. FORDULÓ

20.45: Aberdeen–St. Mirren (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

36. FORDULÓ

19.00: Celta Vigo–Levante (Tv: Spíler2)

20.00: Betis–Elche (Tv: Spíler1)

21.30: Osasuna–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

Szerda, 0.30: Pittsburgh Pirates–Colorado Rockies (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

KHANKENDI AZERBAIJAN

10.00: férfiverseny, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)

GIRO D'ITALIA

13.30: 4. szakasz, Catanzaro–Cosenza, 138 km (Tv: Eurosport1)

TOUR DE HONGRIE

18.00: csapatbemutató, Gyulai vár (Tv: M4 Sport)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

A 7. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

18.00: Sopron KC–DEAC

NBA, RÁJÁTSZÁS, 2. FORDULÓ

Szerda, 2.00: San Antonio Spurs–Minnesota Timberwolves (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1071 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

19.15: Fino Kaposvár–MÁV Előre Foxconn (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/fino-kaposvar/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

SPORTLÖVÉSZET

25, 50 MÉTERES EURÓPA-BAJNOKSÁG, ESZÉK

9.15: férfi 50 m pisztoly

TEKVANDÓ

EURÓPA-BAJNOKSÁG, MÜNCHEN

9.00: férfi 58 kg (Salim Sharif Gergely), női 62 kg (Márton Viviana)

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, RÓMA

11.00: férfi egyes, nyolcaddöntő, páros, 2. forduló; női egyes, negyeddöntő, páros, 1. és 2. forduló

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐS KÖR, 5. FORDULÓ

20.30: FTC-Telekom Waterpolo–Waspo Hannover (német) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Kaphat-e teljes szabad kezet egy edző?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté

9.00: Marosán György jelentkezik. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: edzők, akik sikeres sportolókat neveltek, irányítottak, de ritkán voltak reflektorfényben

12.00: Bajnokok: Csernoviczki Éva, műsorvezető: Virányi Zsolt

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai – az adás vendége az MTK Budapest ifjúsági világ- és Európa-bajnok kajakosa, Mircse Iván, valamint edzője, Velenszki Tamás. A riporter: Nagy Dániel

13.30: Buli, jégkorongmagazin, vendég: Horváth András korábbi 225-szörös válogatott, műsorvezető: Virányi Zsolt

14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal

14.35: Szabadidő Keszi Dórával, vendég Bódis Tamás, aki pályacsúccsal nyerte meg az Ultrabalatont

Hazafutás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Somogyi Zsófia

15.00: Érkezik a stúdióba Kangyal Balázs, a BJA jégkorongcsapatának vezetőedzője

16.00 Nemzeti Sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Gergelics József, Bobory Balázs

17.00: A BEK/BL-döntők története, 2008

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Foci-vb-sorozat, az I-csoport bemutatása

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Tóth Krisztián, a dzsúdószövetség új elnöke érkezik a stúdióba

19.00: Közvetítés a Kaposvár–MÁV Előre férfi röplabda Extraliga-döntő 4. mérkőzéséről. Kommentátor: Katona László

19.00: Marco Rossi keretet hirdetett Telkiben

19.15: Interjú az AZ-ben futballozó, utánpótlás-válogatott Kovács Bendegúzzal

19.40: Interjúk a Kézikeddről

20.00: Ifj. Foltán László és Tóth Dávid értékelik a hétvégi szegedi kajak-kenu világkupát

20.30: Közvetítés az FTC–Hannover férfi vízilabda BL-negyeddöntős csoportmérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla

21.40: Kangyal Balázs, a BJA jégkorongcsapatának vezetőedzője volt a Hazafutás vendége

22.30: Sportvilág Regős Lászlóval