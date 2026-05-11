Keddi sportműsor: döntőbeli 4. meccs a férfi röpi Extraligában; az FTC a férfi vízilabda BL-ben játszik
MÁJUS 12., KEDD
FUTBALLPROGRAM
MAGYAR VÁLOGATOTT
13.00: a magyar labdarúgó-válogatott kerethirdető sajtótájékoztatója, Telki (Tv: M4 Sport)
ANGOL CHAMPIONSHIP
RÁJÁTSZÁS, ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Southampton–Middlesbrough (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
OSZTÁLYOZÓ, NEGYEDDÖNTŐ
20.30: Red Star–Rodez
ROMÁN LIGA 2
FELSŐHÁZ, 9. FORDULÓ
19.00: FC Voluntari–Sepsi OSK
SKÓT PREMIERSHIP
ALSÓHÁZ, 37. FORDULÓ
20.45: Aberdeen–St. Mirren (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
36. FORDULÓ
19.00: Celta Vigo–Levante (Tv: Spíler2)
20.00: Betis–Elche (Tv: Spíler1)
21.30: Osasuna–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Szerda, 0.30: Pittsburgh Pirates–Colorado Rockies (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
KHANKENDI AZERBAIJAN
10.00: férfiverseny, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)
GIRO D'ITALIA
13.30: 4. szakasz, Catanzaro–Cosenza, 138 km (Tv: Eurosport1)
TOUR DE HONGRIE
18.00: csapatbemutató, Gyulai vár (Tv: M4 Sport)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
A 7. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
18.00: Sopron KC–DEAC
NBA, RÁJÁTSZÁS, 2. FORDULÓ
Szerda, 2.00: San Antonio Spurs–Minnesota Timberwolves (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1071 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS
19.15: Fino Kaposvár–MÁV Előre Foxconn (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/fino-kaposvar/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
SPORTLÖVÉSZET
25, 50 MÉTERES EURÓPA-BAJNOKSÁG, ESZÉK
9.15: férfi 50 m pisztoly
TEKVANDÓ
EURÓPA-BAJNOKSÁG, MÜNCHEN
9.00: férfi 58 kg (Salim Sharif Gergely), női 62 kg (Márton Viviana)
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, RÓMA
11.00: férfi egyes, nyolcaddöntő, páros, 2. forduló; női egyes, negyeddöntő, páros, 1. és 2. forduló
VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐS KÖR, 5. FORDULÓ
20.30: FTC-Telekom Waterpolo–Waspo Hannover (német) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Kaphat-e teljes szabad kezet egy edző?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté
9.00: Marosán György jelentkezik. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: edzők, akik sikeres sportolókat neveltek, irányítottak, de ritkán voltak reflektorfényben
12.00: Bajnokok: Csernoviczki Éva, műsorvezető: Virányi Zsolt
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai – az adás vendége az MTK Budapest ifjúsági világ- és Európa-bajnok kajakosa, Mircse Iván, valamint edzője, Velenszki Tamás. A riporter: Nagy Dániel
13.30: Buli, jégkorongmagazin, vendég: Horváth András korábbi 225-szörös válogatott, műsorvezető: Virányi Zsolt
14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal
14.35: Szabadidő Keszi Dórával, vendég Bódis Tamás, aki pályacsúccsal nyerte meg az Ultrabalatont
Hazafutás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Somogyi Zsófia
15.00: Érkezik a stúdióba Kangyal Balázs, a BJA jégkorongcsapatának vezetőedzője
16.00 Nemzeti Sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Gergelics József, Bobory Balázs
17.00: A BEK/BL-döntők története, 2008
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Foci-vb-sorozat, az I-csoport bemutatása
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Tóth Krisztián, a dzsúdószövetség új elnöke érkezik a stúdióba
19.00: Közvetítés a Kaposvár–MÁV Előre férfi röplabda Extraliga-döntő 4. mérkőzéséről. Kommentátor: Katona László
19.00: Marco Rossi keretet hirdetett Telkiben
19.15: Interjú az AZ-ben futballozó, utánpótlás-válogatott Kovács Bendegúzzal
19.40: Interjúk a Kézikeddről
20.00: Ifj. Foltán László és Tóth Dávid értékelik a hétvégi szegedi kajak-kenu világkupát
20.30: Közvetítés az FTC–Hannover férfi vízilabda BL-negyeddöntős csoportmérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla
21.40: Kangyal Balázs, a BJA jégkorongcsapatának vezetőedzője volt a Hazafutás vendége
22.30: Sportvilág Regős Lászlóval