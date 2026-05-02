Borbély Balázs: Egyáltalán nem is foglalkozunk a Ferencvárossal, mert úgy készülünk, hogy győznünk kell Kisvárdán

2026.05.02. 22:46
Mint arról beszámoltunk, a labdarúgó NB I 32. fordulójában az élen álló ETO 4–0-ra kiütötte DVTK-t. A meccs után a két szakvezető értékelte a látottakat.

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– Mi okozta a mérkőzés elején tapasztalható idegességet?
Elszántak voltak a játékosok, de messziről is látszott, kicsit nehezek a lábak az első tíz percben. Ahogy telt az idő, ezt az idegességet levetkőztük, az első gól rengeteget segített, és a szünet előtt a második nagyon jól jött. A térfélcsere után úgy folytatódott a játék, ahogyan szerettük volna, két szép találat mellett nem váltottunk gólra néhány helyzetet, de elégedett vagyok, és örülök, hogy nem kaptunk gólt.

– Miért tartotta végig a pályán a hajrában kisebb sérülést szenvedő Vitális Milánt?
Olyan játékos, akit nem akar az edzője lecserélni. Benne van ilyen balszerencse, hogy aláfordul a bokája, de én még három-nullánál sem szeretek kulcsjátékosokat lecserélni. Nadir Benbualit azért hoztam le, mert négy sárga lapja van, nem akartam kockáztatni.

– Tartanak közös derbinézést?
Nem. És egyáltalán nem is foglalkozunk a Ferencvárossal, mert úgy készülünk, hogy győznünk kell Kisvárdán.

Takács Péter, a DVTK megbízott vezetőedzője

– Látott biztató jeleket a nagy vereség ellenére?
Az első harminc percben zártan védekeztünk, tudtuk, hogy a Győr sokat birtokolja a labdát kiváló játékosokkal és remek elképzelésekkel. Az első gólnál a hosszún nem mentünk Schön Szabolccsal, aki ezt kihasználta. Innentől új meccs kezdődött, lélektani előnybe került a Győr, s bár foggal-körömmel védekeztünk, nem úsztuk meg az első félidőt. Újabb egyéni hiba a szünet után, onnantól kezdve a fiatalpercekre figyeltünk. Több mint tíz kétezernégy után született játékosunk volt a pályán.

– Ez a jövő?
Büszke vagyok rájuk, mert helytálltak, de tanulni kell a győriektől, akiknek a klubkultúrájuk is példaértékű. Az NB II-ben is követtem őket, már akkor elkezdődött a fiatalok beépítése, akik már meghatározó tagjai a – talán mondhatom – leendő bajnoknak. Ezt az utat kell nekünk is választani.

– Nem lehetett volna támadóbb futballal a fiatalok más erényeit is csillogtatni?
Ez az elgondolás jó lehetett volna, de az elemzések alkalmával rájöttünk, hogy ha felmegyünk magasan a Győrre, szétszednek minket. Ezért inkább stabil védekezést választottunk. Ha megússzuk kapott gól nélkül a szünetig, nem lett volna ekkora különbség, de az ETO jelenleg teljesen más szinten van, mint mi.

Labdarúgó NB I
2 órája

Célegyenesben az ETO! A DVTK-t kiütő győriek akár már vasárnap bajnokok lehetnek

Amennyiben a Ferencváros vereséget szenved az Újpest elleni derbin, úgy Borbély Balázs együttese biztosan megnyeri a bajnokságot.

LABDARÚGÓ NB I
32. FORDULÓ
ETO FC–DIÓSGYŐRI VTK 4–0 (2–0)
Győr, ETO Stadion, 7781 néző. Vezette: Derdák
Gólszerző: Schön (33., 47.), Benbuali (44.), Farkas R. (66. – öngól)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. ETO FC 

32

19

9

4

64–30

+34 

66 

  2. Ferencvárosi TC

31

19

5

7

59–31

+28 

62 

  3. Debreceni VSC

31

13

11

7

47–35

+12 

50 

  4. Zalaegerszegi TE

32

13

9

10

49–40

+9 

48 

  5. Paksi FC

31

13

8

10

55–43

+12 

47 

  6. Puskás Akadémia

32

13

6

13

41–41

45 

  7. Újpest FC

31

11

7

13

47–50

–3 

40 

  8. Kisvárda

32

11

7

14

36–48

–12 

40 

  9. Nyíregyháza 

32

10

9

13

45–55

–10 

39 

10. MTK Budapest

32

9

10

13

53–60

–7 

37 

11. Diósgyőri VTK

32

6

10

16

38–62

–24 

28 

12. Kazincbarcika

32

6

3

23

29–68

–39 

21 

 

