Borbély Balázs: Egyáltalán nem is foglalkozunk a Ferencvárossal, mert úgy készülünk, hogy győznünk kell Kisvárdán
Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője
– Mi okozta a mérkőzés elején tapasztalható idegességet?
– Elszántak voltak a játékosok, de messziről is látszott, kicsit nehezek a lábak az első tíz percben. Ahogy telt az idő, ezt az idegességet levetkőztük, az első gól rengeteget segített, és a szünet előtt a második nagyon jól jött. A térfélcsere után úgy folytatódott a játék, ahogyan szerettük volna, két szép találat mellett nem váltottunk gólra néhány helyzetet, de elégedett vagyok, és örülök, hogy nem kaptunk gólt.
– Miért tartotta végig a pályán a hajrában kisebb sérülést szenvedő Vitális Milánt?
– Olyan játékos, akit nem akar az edzője lecserélni. Benne van ilyen balszerencse, hogy aláfordul a bokája, de én még három-nullánál sem szeretek kulcsjátékosokat lecserélni. Nadir Benbualit azért hoztam le, mert négy sárga lapja van, nem akartam kockáztatni.
– Tartanak közös derbinézést?
– Nem. És egyáltalán nem is foglalkozunk a Ferencvárossal, mert úgy készülünk, hogy győznünk kell Kisvárdán.
Takács Péter, a DVTK megbízott vezetőedzője
– Látott biztató jeleket a nagy vereség ellenére?
– Az első harminc percben zártan védekeztünk, tudtuk, hogy a Győr sokat birtokolja a labdát kiváló játékosokkal és remek elképzelésekkel. Az első gólnál a hosszún nem mentünk Schön Szabolccsal, aki ezt kihasználta. Innentől új meccs kezdődött, lélektani előnybe került a Győr, s bár foggal-körömmel védekeztünk, nem úsztuk meg az első félidőt. Újabb egyéni hiba a szünet után, onnantól kezdve a fiatalpercekre figyeltünk. Több mint tíz kétezernégy után született játékosunk volt a pályán.
– Ez a jövő?
– Büszke vagyok rájuk, mert helytálltak, de tanulni kell a győriektől, akiknek a klubkultúrájuk is példaértékű. Az NB II-ben is követtem őket, már akkor elkezdődött a fiatalok beépítése, akik már meghatározó tagjai a – talán mondhatom – leendő bajnoknak. Ezt az utat kell nekünk is választani.
– Nem lehetett volna támadóbb futballal a fiatalok más erényeit is csillogtatni?
– Ez az elgondolás jó lehetett volna, de az elemzések alkalmával rájöttünk, hogy ha felmegyünk magasan a Győrre, szétszednek minket. Ezért inkább stabil védekezést választottunk. Ha megússzuk kapott gól nélkül a szünetig, nem lett volna ekkora különbség, de az ETO jelenleg teljesen más szinten van, mint mi.
LABDARÚGÓ NB I
32. FORDULÓ
ETO FC–DIÓSGYŐRI VTK 4–0 (2–0)
Győr, ETO Stadion, 7781 néző. Vezette: Derdák
Gólszerző: Schön (33., 47.), Benbuali (44.), Farkas R. (66. – öngól)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
32
19
9
4
64–30
+34
66
|2. Ferencvárosi TC
31
19
5
7
59–31
+28
62
|3. Debreceni VSC
31
13
11
7
47–35
+12
50
|4. Zalaegerszegi TE
32
13
9
10
49–40
+9
48
|5. Paksi FC
31
13
8
10
55–43
+12
47
|6. Puskás Akadémia
32
13
6
13
41–41
0
45
|7. Újpest FC
31
11
7
13
47–50
–3
40
|8. Kisvárda
32
11
7
14
36–48
–12
40
|9. Nyíregyháza
32
10
9
13
45–55
–10
39
|10. MTK Budapest
32
9
10
13
53–60
–7
37
|11. Diósgyőri VTK
32
6
10
16
38–62
–24
28
|12. Kazincbarcika
32
6
3
23
29–68
–39
21