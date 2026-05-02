Borbély Balázs: Egyáltalán nem is foglalkozunk a Ferencvárossal, mert úgy készülünk, hogy győznünk kell Kisvárdán

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– Mi okozta a mérkőzés elején tapasztalható idegességet?

– Elszántak voltak a játékosok, de messziről is látszott, kicsit nehezek a lábak az első tíz percben. Ahogy telt az idő, ezt az idegességet levetkőztük, az első gól rengeteget segített, és a szünet előtt a második nagyon jól jött. A térfélcsere után úgy folytatódott a játék, ahogyan szerettük volna, két szép találat mellett nem váltottunk gólra néhány helyzetet, de elégedett vagyok, és örülök, hogy nem kaptunk gólt.

– Miért tartotta végig a pályán a hajrában kisebb sérülést szenvedő Vitális Milánt?

– Olyan játékos, akit nem akar az edzője lecserélni. Benne van ilyen balszerencse, hogy aláfordul a bokája, de én még három-nullánál sem szeretek kulcsjátékosokat lecserélni. Nadir Benbualit azért hoztam le, mert négy sárga lapja van, nem akartam kockáztatni.

– Tartanak közös derbinézést?

– Nem. És egyáltalán nem is foglalkozunk a Ferencvárossal, mert úgy készülünk, hogy győznünk kell Kisvárdán.

Takács Péter, a DVTK megbízott vezetőedzője

– Látott biztató jeleket a nagy vereség ellenére?

– Az első harminc percben zártan védekeztünk, tudtuk, hogy a Győr sokat birtokolja a labdát kiváló játékosokkal és remek elképzelésekkel. Az első gólnál a hosszún nem mentünk Schön Szabolccsal, aki ezt kihasználta. Innentől új meccs kezdődött, lélektani előnybe került a Győr, s bár foggal-körömmel védekeztünk, nem úsztuk meg az első félidőt. Újabb egyéni hiba a szünet után, onnantól kezdve a fiatalpercekre figyeltünk. Több mint tíz kétezernégy után született játékosunk volt a pályán.

– Ez a jövő?

– Büszke vagyok rájuk, mert helytálltak, de tanulni kell a győriektől, akiknek a klubkultúrájuk is példaértékű. Az NB II-ben is követtem őket, már akkor elkezdődött a fiatalok beépítése, akik már meghatározó tagjai a – talán mondhatom – leendő bajnoknak. Ezt az utat kell nekünk is választani.

– Nem lehetett volna támadóbb futballal a fiatalok más erényeit is csillogtatni?

– Ez az elgondolás jó lehetett volna, de az elemzések alkalmával rájöttünk, hogy ha felmegyünk magasan a Győrre, szétszednek minket. Ezért inkább stabil védekezést választottunk. Ha megússzuk kapott gól nélkül a szünetig, nem lett volna ekkora különbség, de az ETO jelenleg teljesen más szinten van, mint mi.