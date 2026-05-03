Asztalitenisz-vb: Szőcs Bernadette vezérletével a románok legyőzték Dél-Koreát

Az asztaliteniszezők londoni világbajnoksága nemcsak a centenárium miatt különleges – száz éve, 1926-ban ugyancsak az angol főváros adott otthont a sportág első vb-jének –, a lebonyolítási szisztéma is egyedivé teszi. A torna első négy napján az első nyolc helyen kiemeltek kivételével a férfiaknál és a nőknél is mind az 56 csapat asztalhoz állt, s péntek estére közülük 24-en kvalifikáltak a főtáblára. Már itt is akadtak gondok, ugyanis míg az első három napon igencsak laza volt a program, pénteken a csapatok egy részére két fontos meccs is várt: a csoportkör utolsó fordulója és a rájátszás. Nem zárható ki, hogy fiatal női csapatunk is ennek esett áldozatául, hiszen kora délután a görögöket még sikerült legyűrni 3:2-re, este a svájciakkal szembeni rájátszásban a fáradtság már szerepet játszhatott a 3:2-es vereségben.

Visszatérve a szisztémára, a szombat és a vasárnap kizárólag a kiemelteké, a nyolc férfi- és nyolc női együttes négyes csoportokban játszik körmérkőzést, amelynek valójában csak annyi a tétje, hogy eldöntik, ki hová kerül a hétfőn rajtoló főtáblán. Emiatt viszont akik már kvalifikáltak, sajátos módon szabadnapokat kaptak, férficsapatunk például csütörtök este befejezte a csoportkört, s legközelebb a főtábla első körében, hétfőn vagy kedden áll asztalhoz úgy, hogy az ellenfél csak a kiemelt csapatok csoportkörének végén, vasárnap estére derül ki. Női válogatottunk edzője, Varga László kritikája nagyon is ide illik: „Ez minősíti a nemzetközi szövetséget”.

A nagyágyúk hétvégéjének első napján a nőknél a románok nem erőltették a kínaiakkal szembeni csatát, azon a meccsen legjobbjuk, Szőcs Bernadette (világranglista-26.) nem is játszott, Dél-Korea ellen viszont nemcsak, hogy asztalhoz állt, mindkét meccsét megnyerte, a románok pedig le is győzték Dél-Koreát. A férfiaknál a franciák és a svédek maradtak veretlenek, a németek 3:2-re legyőzték a japánokat, de még ennél is váratlanabb fejlemény, hogy Dél-Korea 3:1-re verte Kínát, bár tegyük hozzá, ennek igazán nagy jelentősége most még nincs.

57. ASZTALITENISZ-CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

A főtáblás helyekért

Férfiak, 1. csoport: Kína–Anglia 3:0, Svédország–Dél-Korea 3:0, Dél-Korea–Kína 3:1, Svédország–Anglia 3:1. 2. csoport: Franciaország–Tajvan 3:0, Németország–Japán 3:2, Japán–Tajvan 3:0, Franciaország–Németország 3:1

Nők, 1. csoport: Kína–Románia 3:0, Tajvan–Dél-Korea 3:1, Kína–Tajvan 3:0, Románia–Dél-Korea 3:2. 2. csoport: Japán–Anglia 3:0, Németország–Franciaország 3:1, Japán–Franciaország 3:1, Németország–Anglia 3:0