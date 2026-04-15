MLS: távozott Lionel Messi és Pintér Dániel edzője

Az Inter Miami 2025 végén története legnagyobb sikerét ünnepelte, miután megnyerte a bajnokságot. Az új idényben három győzelemmel, egy döntetlennel és három vereséggel a Keleti főcsoport harmadik helyén áll a floridai gárda.

Kedden viszont edzőváltásra került sor a címvédőnél, Javier Mascherano ugyanis személyes okokra hivatkozva lemondott, a klubvezetőség pedig ezt elfogadta.

„Először is szeretném megköszönni a klubnak a bizalmat, az itt dolgozók elkötelezettségét, és persze a játékosoknak is hálás vagyok, akik lehetővé tették számunkra, hogy felejthetetlen pillanatokat éljünk át. Köszönetet szeretnék mondani a szurkolóknak is. Mindig emlékezni fogok az első bajnoki címünkre, és biztos vagyok benne, hogy a klub a jövőben is sikeres lesz” – olvasható Mascherano sajtóközleményében.

Egyik fél sem részletezte a váltás pontos okát. Az Inter Miami bejelentette, hogy a következő mérkőzéseken a szintén argentin Guillermo Hoyos irányítja a csapatot.

Mascherano volt a Lionel Messit és Pintér Dánielt is foglalkoztató Inter Miami történetének ötödik edzője, 2020 óta Diego Alonso, Phil Neville, Javier Morales és Tata Martino irányította a csapatot.