John Higgins legyőzésével Shaun Murphy a sznúker-vb első döntőse

A világbajnokok rangadójának befejező etapja John Higgins és Shaun Murphy között a skót 13–11-es vezetéséről indult. Bár a 2005-ben bajnok, 43 éves Murphy rögtön két nagy bréket (132 és 127) lökve egyből egyenlített, a négyszeres világbajnok, 50 esztendős Higgins ismét nyert kettőt, így már 15–13-ra vezetett az egyik fél 17. nyert frémjéig tartó csatában. Csahogy ezután megint az angol játékos pillanatai következtek: 105-ös és 78-as sorozattal 15–15-re egyenlített. Sőr, Murphy átvette a vezetést a követlező játék megnyerésével (16–15), így már csak egyetlen frémre volt szüksége a végső győzelemhez.

A 32. frémben Higgins brékelhetett. A remek koncentrációjáról híres skót 50 pontig jutott, de akkor kihagyta a feketét, lehetőséget adva Murphynek, hogy lezárja a csatát. Az angol gyorsan gyűjtötte a pontokat, de könnyű helyzetben kihagyta az utolsó piros golyót, és így váratlanul Higgins ismét esélyt kapott. Azonban a rövid taktikai küzdelem során Higgins hibázott, Murphy sima állásban tovább gyűjtögethette a pontokat. Az angol nem rontott többet, megnyerte a frámet, és ezzel a mérkőrzést is.

Murphy ötödször jutott be a világbajnoki döntőbe.

An EPIC semi-final with John Higgins ends 17-15 to Shaun Murphy.#WorldChampionship pic.twitter.com/ccEGoy793m — WST (@WeAreWST) May 2, 2026

Mark Allen és Vu Ji-cö meccsének harmadik szakaszában – ellentétben a másodikkal, amelyben sohasem látott hosszúságú frémet is játszottak – nagyszerű, gyors játékot láthattunk, magas brékekkel. Vu Ji-cö lökött egy 142-es, egy 121-es és egy 140-es bréket, míg Higgins egy 99-es és egy 85-ös pontsorozatot is produkált. Bár ahogy a számokból kiderül, ebben a kínai volt a jobb, a többi frémben Allen is remekelt. Így 7–7-ről 11–11-re alakult az állás – innen folytatják este.

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

ELŐDÖNTŐ (MAXIMUM 33 FRÉM)

Mark Allen (északír, 14.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.) 11–11 – részeredmény

Shaun Murphy (angol, 8.)–John Higgins (skót, 5.) 17–15

Később

20.00 (Tv: Eurosport1)

Mark Allen (északír, 14.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.) – folytatás 11–11-ről

A mérkőzések az egyik fél 17. nyert frémjéig tartanak.