Nemzeti Sportrádió

Máris bajnok lehet az ETO; Arne Maier Dárdai miatt jött Újpestre

2026.05.02. 23:27
A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

 

A DVTK kiütésével már-már bajnok az ETO. Borbély Balázs együttese favorithoz méltó játékkal győzött az utolsó előtti fordulóban, négy pont előnnyel vezet, és ez azt jelenti, hogy a Fradinak életbe vágó szüksége van vasárnap délután az Újpesten megszerezhető három pontra…

Mindeközben Arne Maier, az újpestiek német légiósa Borsos Lászlónak mesélt arról, hogy stabil Bundesliga-játékosként miért választotta Magyarországot. Természetesen Dárdai Pál miatt. Címlapsztori két oldalon.

Németh Krisztián gólpasszal búcsúzott. A 2016-os Eb-résztvevő, U20-as vb- és U19-es Eb-bronzérmes MTK-csatár utolsó  meccsét nemcsak Somogyi Zsolt kísérte figyelemmel, hanem Sisa Tibor, Juhász Roland és Torghelle Sándor is. Riportos tudósítás egy oldalon.

Három magyarral mehet Manchesterbe a Liverpool. A Szoboszlai, Kerkez, Pécsi trió egyaránt ott lehet Arne Slot keretében a United ellen rangadón, amelyen a bajnoki bronzérem is elérhető közelségbe kerülhet. Mo Szalahhal pedig nem kisebb ikon, mint Steven Gerrard készített interjút, amelyből kiderül az is, hogy az egyiptomi klasszis miért nem távozott januárban… Gyenge Balázs helyszíni jelentése.

…és még: női kézilabdarangadó a Magyar Kupa elődöntőjében; karnyújtásnyira a női kosáraranytól az NKA Pécs; magabiztos Szolnok és Falco; vízben a női póló-, jégen a férfi hokiválogatott.

