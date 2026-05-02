Lukács Péter hét gólja és tíz gólpassza ellenére kikapott az Elverum – kézilabdakörkép

A liga honlapja szerint a válogatott irányító, Lukács Péter csapattársa, Máthé Dominik öt találattal és öt gólpasszal zárt az egyik fél második sikeréig tartó párharc nyitányán, ahol csapatuk 10–9-re veszítette el a hétméterespárbajt.

Rosta Miklós csapata, a Dinamo Bucuresti megvédte címét a román élvonalban, mivel házigazdaként 36–27-re legyőzte a második helyen álló ACS HC Buzaut, és egy fordulóval az idény vége előtt hat pontra nőtt az előnye a tabella élén. A nyáron Szegedre igazoló válogatott beálló ezúttal nem szerepelt a keretben.

Jánosi Tamás ötször talált be a Tubos Aranda Villa de Arandában, amely 32–26-os vereséggel távozott az Irudek Bidasoa Irún otthonából a spanyol élvonalban. Pergel Andrej két góllal zárt a CB Ciudad de Logrono együttesében, amely 32–32-es döntetlent játszott az Abanca Ademar León otthonában.

Az idény végén visszavonuló Szikora Melinda hét védéssel járult hozzá a Borussia Dortmund 31–29-es győzelméhez a HSG Bensheim/Auerbach otthonában a német női bajnokság elődöntőjének második mérkőzésén. A párharcot 2–0-ra a magyar kapus csapata nyerte meg. Szabó Laura hét találata ellenére a BSV Sachsen Zwickau otthon 32–27-re kikapott a TuS Metzingentől az alsóházi rájátszásban. A vendégeknél Suba Sára három védéssel járult hozzá a sikerhez.

Török Lilly négy góljával a CBM Morvedre hazai pályán 24–20-ra nyert a ZPC Lanzarote ellen a spanyol női bajnokság alsóházi rájátszásában. Ogonovszky Eszter öt góljával a címvédő Super Amara Bera Bera házigazdaként 24–20-ra legyőzte a Grafometal Sporting La Rioját a negyeddöntő második mérkőzésén, ezzel megnyerte a párharcot. Zsembery Viktória négyszer volt eredményes a BM Porrinóban, amely 20–15-re győzött a Mecalia Atlético Guardés otthonában, és szintén az elődöntőbe jutott.

Szabó Edina vezetőedző csapata, a Saint-Amand HB 21–19-re kikapott az Esztergom elleni Európa-liga-elődöntőre készülő JDA Bourgogne Dijon otthonában a francia női bajnokságban.