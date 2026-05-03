F1: három órával hamarabb rajtolnak a Miami Nagydíjon – hivatalos

Viharveszély miatt három órával előrehozták, magyar idő szerint 19 órára a vasárnapi Formula–1-es Miami Nagydíj rajtját – jelentették be a viadal szervezői.
A döntést a rendezők a nemzetközi szövetséggel folytatott megbeszéléseket követően hozták meg a szombati időmérő után.
A közlemény szerint a lehető legkevesebb fennakadást szeretnék a futam lebonyolításában, és szeretnék, hogy a nagydíjat a legjobb körülmények között lehessen befejezni. A versenyzők, a szurkolók, a csapatok és a személyzet biztonsága a legfontosabb. Így aztán a futam magyar idő szerint nem 22, hanem 19 órakor rajtol.
Az időmérőn kilencedik helyen záró francia Isack Hadjar (Red Bull) autójának padlózata az átvizsgálások alapján szabálytalan volt, ezért várhatóan csak a boxutcából rajtolhat. Erről a rajt előtt hat órával döntenek.
|5. MIAMI NAGYDÍJ
|MÁJUS 1., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Leclerc 1:29.310
|Sprintidőmérő
|1. Norris 1:27.869
|MÁJUS 2., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc
|Időmérő
|1. Antonelli 1:27.798
|MÁJUS 3., VASÁRNAP
|A verseny (57 kör, 308.326 km) rajtja
|19.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Kanadai Nagydíj, Montreal
|május 24., 22.00
|Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
|június 7., 15.00
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
