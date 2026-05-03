F1: három órával hamarabb rajtolnak a Miami Nagydíjon – hivatalos

2026.05.03. 08:00
Az időmérő legjobbjai: Andrea Kimi Antonelli (középen), Max Verstappen (balra) és Charles Leclerc (Fotó: Getty Images)
F1 időpontváltozás Miami Nagydíj
Viharveszély miatt három órával előrehozták, magyar idő szerint 19 órára a vasárnapi Formula–1-es Miami Nagydíj rajtját – jelentették be a viadal szervezői.

A döntést a rendezők a nemzetközi szövetséggel folytatott megbeszéléseket követően hozták meg a szombati időmérő után.


A közlemény szerint a lehető legkevesebb fennakadást szeretnék a futam lebonyolításában, és szeretnék, hogy a nagydíjat a legjobb körülmények között lehessen befejezni. A versenyzők, a szurkolók, a csapatok és a személyzet biztonsága a legfontosabb. Így aztán a futam magyar idő szerint nem 22, hanem 19 órakor rajtol.

Az időmérőn kilencedik helyen záró francia Isack Hadjar (Red Bull) autójának padlózata az átvizsgálások alapján szabálytalan volt, ezért várhatóan csak a boxutcából rajtolhat. Erről a rajt előtt hat órával döntenek.

5. MIAMI NAGYDÍJ
MÁJUS 1., PÉNTEK
Szabadedzés1. Leclerc 1:29.310
Sprintidőmérő1. Norris 1:27.869
MÁJUS 2., SZOMBAT
Sprintverseny1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc
Időmérő1. Antonelli 1:27.798
MÁJUS 3., VASÁRNAP
A verseny (57 kör, 308.326 km) rajtja19.00
