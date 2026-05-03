F1: három órával hamarabb rajtolnak a Miami Nagydíjon – hivatalos

A döntést a rendezők a nemzetközi szövetséggel folytatott megbeszéléseket követően hozták meg a szombati időmérő után.



A közlemény szerint a lehető legkevesebb fennakadást szeretnék a futam lebonyolításában, és szeretnék, hogy a nagydíjat a legjobb körülmények között lehessen befejezni. A versenyzők, a szurkolók, a csapatok és a személyzet biztonsága a legfontosabb. Így aztán a futam magyar idő szerint nem 22, hanem 19 órakor rajtol.

Az időmérőn kilencedik helyen záró francia Isack Hadjar (Red Bull) autójának padlózata az átvizsgálások alapján szabálytalan volt, ezért várhatóan csak a boxutcából rajtolhat. Erről a rajt előtt hat órával döntenek.