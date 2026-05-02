A második félidő döntött, az ETO legyőzte az FTC-t a Magyar Kupa elődöntőjében

NŐI KÉZILABDA MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ, TATABÁNYA

ELŐDÖNTŐ

Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria 32–28 (17–15)

Tatabánya, 4156 néző. Vezette: Horváth P., Marton

GYŐR: Sako – Hagman 1, HOUSHEER 9 (3), K. JÖRGENSEN 5 (1), Dulfer 1, De Paula 4, Fodor Cs. 2. Csere: SZEMEREY (kapus), Lagerquist 1, ELVER 3, Dahl, V. Kristiansen 1, Stanko, Van Wetering 2, Hovden 3, Breistöl. Edző: Per Johansson

FTC: Böde-Bíró B. – MALESTEIN 8 (1), Ingstad 3, Tranborg 2, Bordás, Vogel 3, Márton G. 2. Csere: Glauser (kapus), SIMON P. 7 (2), Cvijics, Klujber 2, Szeibert, Hársfalvi 1. Edző: Jesper Jensen

Az eredmény alakulása. 8. perc: 6–3. 16. p.: 9–7. 23. p.: 13–10. 27. p.: 14–13. 37. p.: 23–15. 44. p.: 27–19. 49. p.: 30–23. 55. p.: 32–24

Kiállítások: 12, ill. 4 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 5/3

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Az első félidőben is elég jól játszottunk, de ekkor még inkább csak próbáltunk frissen tartani mindenkit. Aztán a második játékrész elején megjött a jó kapusteljesítmény is, sok könnyű gólt szereztünk kontrából, teljes sebességgel megnyomtuk ezt az időszakot, ami döntőnek bizonyult.

Jesper Jensen: – Jelenleg ez a realitás. Nem örülünk neki, de ez az igazság. A sok sérültünk és hiányzónk miatt az elmúlt egy hónapban Simon Petrának és Emily Vogelnek szinte minden meccsen hatvan percet kellett játszania, kicsit ők is elfogytak. Megérdemelte a Győr a győzelmet, mert a második félidőben is nagy minőséget tudott a pályára vinni.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az urak után a hölgyeké a főszerep az „igazság hetének” a második felében! Izgalmas napokat élhetnek meg a kézilabda-rajongók, hiszen a férfi BL-negyeddöntőben előbb szerdán a címvédő Magdeburg járt Szegeden, majd csütörtökön az idény egyik legjobb meccsén a Veszprém egygólos előnyt szerzett a Füchse Berlin ellen.

Pénteken már Tatabánya volt a helyszín, ahol a helyi férficsapat kétgólos hátrányból fordított az Ek-elődöntős párharcában, amivel története során először jutott fináléba a nemzetközi kupákban. Így érkeztünk el a hétvégéhez, amikor a nők Magyar Kupa-végjátékát figyelhetjük, ami rögtön a kulcsmeccsel kezdődött. A Ferencvárosnak a kármentésről szólhatott ez a négyes döntő, a sokkal jobb passzban lévő Győr pedig a 2018–2019-es évad óta az első hazai duplázását alapozhatta meg.

Fotó: Árvai Károly

Nem volt könnyű dolga Jesper Jensennek, a fővárosiak vezetőedzőjének a sok sérültje és az alapból szűkebb kerete miatt. Összesen kilenc olyan mezőnyjátékosa maradt, akiket támadásban használni szokott, plusz az inkább védőként sikeres Bordás Réka és két fiatal, Szeibert Anna és Balázs Bítia állt még a dán szakember rendelkezésére.

Böde-Bíró Blanka rögtön ziccert védett, majd Simon Petra jelezte, hogy azért nem feltartott kézzel álltak ki a favorittal szemben! Dione Housheer két góljával a Győr mégis fordított. A holland jobbátlövő mellett Bruna de Paula is hamar megmutatta, milyen játékkal repítette a BL final fourba az ETO-t, amely a 10. percre 7–4-es előnyre tett szert.

Az FTC játékába sok hiba csúszott ebben a periódusban, az ezekben a pillanatokban látottak alapján – a kevesebb embere miatt is – egy nagyobb verés is kinézett neki. De aztán Simon Petráék összeszedték magukat, Emily Vogel is nagy gólokkal jelentkezett, a 18. percben megjött az addig a kispad végén ülő Klujber Katrin is.

Az első félidő hajrájában, 13–12-nél már az egyenlítéshez volt labdája a címvédő ferencvárosiaknak, de az ismét főszerepben tetszelgő Simon Petra átlövésével a felső lécet találta el. A következő gól így nem az övé, hanem Helena Elveré lett. 14 másodperccel a szünet előtt Vogelnek sem sikerült az egyenlítés, Housher időn túli hetesével ismét kettőre nőtt a különbség (17–15).

A második félidőben Hatadou Sako helyére megjött Szemerey Zsófi a győri kapuba, aki az első öt percben bravúrt bravúrra halmozott. A magyar válogatott játékos többek között Angela Malestein hetesét és utána a kipattanó után érkező lövését is kivédte. Közben az ETO valósággal lerohanta riválisát, a szintén a szünet után pályára kerülő jobbszélső, Emilie Hovden tanári gólokat szerzett. A Győr ezzel az 5–0-s nyitánnyal hét góllal meglépett, gyakorlatilag a 35. percre lezárta a mérkőzést (22–15).

Az FTC góltalansági sorozatát Vogel törte meg, de nem sokkal ezután már nyolc gól volt a hátránya. „Harcolj a zöld színekért, a Ferencvárosért!” – buzdították a szurkolók kedvenceiket, de Malestein és Simon Petra találatain kívül nem igazán kapaszkodhattak másba. Az első, beállóból szerzett góljukra például 55 percet kellett várniuk, Vilde Ingstad helyezte el a 41 százalékos hatékonysággal védő Szemerey mellett a labdát a kapuba.

A Győr 32–28-ra legyőzte a Ferencvárost, az ETO sorozatban a 22. kupadöntőjére készülhet. Az elődöntő legjobb játékosa Szemerey Zsófi lett.

PERCRŐL PERCRE