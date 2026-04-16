A spanyol ötödosztályban vásárolt klubot Lionel Messi

Az 1951-ben alapított, Barcelona agglomerációjában található egyesület létezését a spanyol futball alsó osztályaiban töltötte, majd 2014-től tíz éven át a harmadosztályban szerepelt. Ezt viszont két, egymást követő kiesés követte, így a Cornella jelenleg az ötödosztályban szerepel. Ezzel együtt a hazai meccseit zöld mezben játszó klub egy kiváló akadémiát működtet – többek között David Raya, Jordi Alba és Gerard Martín is itt ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival, s a Cornella korosztályos csapatai jelenleg is a legmagasabb szinten szerepelnek.

A klubban 100 százalékos részesedést szerző argentin érkezése „egy új fejezetet nyit meg az egyesület történetében, amely sportszakmai és intézményi szinten is a növekedést célozza meg” – olvasható a közleményben.