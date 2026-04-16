A spanyol ötödosztályban vásárolt klubot Lionel Messi

2026.04.16. 18:22
Lionel Messi lett a spanyol ötödik vonalban (Tercera RFEF) érdekelt UE Cornella tulajdonosa – olvasható a katalán klub hivatalos honlapján.

Az 1951-ben alapított, Barcelona agglomerációjában található egyesület létezését a spanyol futball alsó osztályaiban töltötte, majd 2014-től tíz éven át a harmadosztályban szerepelt. Ezt viszont két, egymást követő kiesés követte, így a Cornella jelenleg az ötödosztályban szerepel. Ezzel együtt a hazai meccseit zöld mezben játszó klub egy kiváló akadémiát működtet – többek között David Raya, Jordi Alba és Gerard Martín is itt ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival, s a Cornella korosztályos csapatai jelenleg is a legmagasabb szinten szerepelnek.

A klubban 100 százalékos részesedést szerző argentin érkezése „egy új fejezetet nyit meg az egyesület történetében, amely sportszakmai és intézményi szinten is a növekedést célozza meg” – olvasható a közleményben.

 

 

Legfrissebb hírek

Megmenthető még a bajnoki cím? Nem kísérletezik a Real Madrid a Girona ellen

Spanyol labdarúgás
2026.04.10. 13:13

Neuer százharminchatodszor volt kezdő ugyanazon csapat színeiben a BL-ben, utolérte Messit

Bajnokok Ligája
2026.04.08. 12:49

Messi góllal, csapata döntetlennel avatta fel az Inter Miami új stadionját

Minden más foci
2026.04.05. 12:23

Messi betalált, öt góllal nyert a világbajnok

Foci vb 2026
2026.04.01. 10:49

Sporttörténeti ritkaság: Messi az első aktív játékos, akiről lelátószektort neveztek el

Minden más foci
2026.03.27. 16:57

„Azt mondták, hogy nem a jelenlegi, hanem a jövőbeli Zsombort igazolják le” – exkluzív interjú a Real Betis 16 éves magyar tehetségével

Légiósok
2026.03.27. 13:34

Messi megelőzte Pelét a szabadrúgásgólok számában

Minden más foci
2026.03.23. 13:06

Káprázatos gólok, Vinícius duplázott, Valverdét kiállították – a Real megverte az Atletit

Spanyol labdarúgás
2026.03.22. 22:59
Ezek is érdekelhetik