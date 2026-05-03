NBA: a Philadelphia történelmi fordítással kiejtette a Bostont

A Philadelphia 76ers történelmet írt magyar idő szerint vasárnap hajnalban: fennállása során először fordított 3–1-es hátrányból párharcot, ami az NBA történetében sem túl gyakori. A fordulat kulcsa Joel Embiid visszatérése volt, aki vakbélműtétje után az utolsó három meccsen pályára léphetett.

A döntő mérkőzés végjátéka szoros volt: a Boston Celtics egy pontra felzárkózott, ám Tyrese Maxey sorozatban szerzett pontjai eldöntötték az összecsapást. A vendégeknél az újonc VJ Edgecombe 23 pontig jutott, míg Paul George 13 pontot tett hozzá.

A Celtics számára nagy érvágást jelentett Jayson Tatum hiánya, aki térdsérülés miatt nem léphetett pályára. A hazaiaknál Jaylen Brown 33 ponttal volt a legeredményesebb, de ez sem volt elég a továbbjutáshoz.

A Philadelphia a következő körben a New York Knicks ellen folytatja a rájátszást.

NBA

RÁJÁTSZÁS, 1. KÖR

KELETI FŐCSOPORT

Boston Celtics–Philadelphia 76ers 100–109

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–4