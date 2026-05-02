Csak ikszelt hazai pályán a BL-elődöntő visszavágójára több kulcsjátékosát is pihentető PSG
A Marseille 3–0-ra kikapott Nantes-ban, ezzel alighanem lemondhat a következő idénybeli Bajnokok Ligája-indulásról. A nyolc nyeretlen bajnoki után újra sikert arató hazaiak életben tartottak reményeiket, hogy elérjék az osztályozós helyet – a közvetlen bennmaradásra már nincs esélyük.
A BL-elődöntő első meccsén a Bayern München ellen 5–4-es győzelmet arató PSG-ben több kulcsjátékos is pihent, Hvicsa Kvarachelia, Ousmane Dembélé és Marquinhos is a kispadon töltötte a Lorient elleni bajnokit, míg Joao Neves és Warren Zaire-Emery a második félidőben állt be, Goncalo Ramos pedig eltiltás miatt nem lépett pályára, de Matvej Szafonov sem volt a meccskeretben. A párizsiak hiába vezettek kétszer, csak egy pontot szereztek, igaz, így is valószínűtlen, hogy ne nyerjék meg a bajnokságot. A Paris Saint-Germain szerdán 21 órától Münchenben lép pályára, hogy kiharcolja a BL-döntőbe jutást.
FRANCIA LIGUE 1
32. FORDULÓ
Nantes–Olympique Marseille 3–0 (Ganago 50., Cabella 54., Abline 58.)
Paris SG–Lorient 2–2 (Mbaye 6., Zaire-Emery 62., ill. Pagis 12., Tosin 78.)
19.00: Metz–Monaco
21.05: Nice–Lens
Vasárnap játsszák
15.00: Lille–Le Havre
17.15: Auxerre–Angers
17.15: Paris FC–Brest
17.15: Strasbourg–Toulouse
20.45: Lyon–Rennes
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paris SG
31
22
4
5
70–27
+43
70
|2. Lens
30
20
3
7
60–32
+28
63
|3. Lille
31
17
6
8
50–34
+16
57
|4. Lyon
31
17
6
8
47–32
+15
57
|5. Rennes
31
16
8
7
54–42
+12
56
|6. Marseille
32
16
5
11
56–43
+13
53
|7. Monaco
31
15
6
10
54–47
+7
51
|8. Strasbourg
30
13
7
10
49–39
+10
46
|9. Lorient
32
10
12
10
44–49
–5
42
|10. Toulouse
31
10
8
13
43–44
–1
38
|11. Paris FC
31
9
11
11
39–44
–5
38
|12. Brest
30
10
8
12
41–47
–6
38
|13. Angers
31
9
7
15
26–43
–17
34
|14. Le Havre
31
6
13
12
29–42
–13
31
|15. Nice
31
7
9
15
35–56
–21
30
|16. Auxerre
31
5
10
16
27–42
–15
25
|17. Nantes
32
5
8
19
29–51
–22
23
|18. Metz
31
3
7
21
31–70
–39
16