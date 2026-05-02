Csak ikszelt hazai pályán a BL-elődöntő visszavágójára több kulcsjátékosát is pihentető PSG

VARGA BALÁZS
2026.05.02. 19:23
Desiré Doué (kékben) és társai nem tudtak nyerni (Fotó: AFP)
Ligue 1 Olympique Marseille Paris Saint-Germain PSG Nantes Marseille Lorient
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 32. fordulójának szombati mérkőzésein a Nantes 3–0-ra legyőzte a Marseille-t, míg a PSG 2–2-t játszott a Lorient-nel.

A Marseille 3–0-ra kikapott Nantes-ban, ezzel alighanem lemondhat a következő idénybeli Bajnokok Ligája-indulásról. A nyolc nyeretlen bajnoki után újra sikert arató hazaiak életben tartottak reményeiket, hogy elérjék az osztályozós helyet – a közvetlen bennmaradásra már nincs esélyük.

A BL-elődöntő első meccsén a Bayern München ellen 5–4-es győzelmet arató PSG-ben több kulcsjátékos is pihent, Hvicsa Kvarachelia, Ousmane Dembélé és Marquinhos is a kispadon töltötte a Lorient elleni bajnokit, míg Joao Neves és Warren Zaire-Emery a második félidőben állt be, Goncalo Ramos pedig eltiltás miatt nem lépett pályára, de Matvej Szafonov sem volt a meccskeretben. A párizsiak hiába vezettek kétszer, csak egy pontot szereztek, igaz, így is valószínűtlen, hogy ne nyerjék meg a bajnokságot. A Paris Saint-Germain szerdán 21 órától Münchenben lép pályára, hogy kiharcolja a BL-döntőbe jutást.

FRANCIA LIGUE 1
32. FORDULÓ
Nantes–Olympique Marseille 3–0 (Ganago 50., Cabella 54., Abline 58.)
Paris SG–Lorient 2–2 (Mbaye 6., Zaire-Emery 62., ill. Pagis 12., Tosin 78.)
19.00: Metz–Monaco
21.05: Nice–Lens
Vasárnap játsszák
15.00: Lille–Le Havre
17.15: Auxerre–Angers
17.15: Paris FC–Brest
17.15: Strasbourg–Toulouse
20.45: Lyon–Rennes

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Paris SG

31

22

4

5

70–27

+43 

70 

  2. Lens

30

20

3

7

60–32

+28 

63 

  3. Lille

31

17

6

8

50–34

+16 

57 

  4. Lyon

31

17

6

8

47–32

+15 

57 

  5. Rennes

31

16

8

7

54–42

+12 

56 

  6. Marseille

32

16

5

11

56–43

+13 

53 

  7. Monaco

31

15

6

10

54–47

+7 

51 

  8. Strasbourg

30

13

7

10

49–39

+10 

46 

  9. Lorient

32

10

12

10

44–49

–5 

42 

10. Toulouse

31

10

8

13

43–44

–1 

38 

11. Paris FC

31

9

11

11

39–44

–5 

38 

12. Brest

30

10

8

12

41–47

–6 

38 

13. Angers

31

9

7

15

26–43

–17 

34 

14. Le Havre

31

6

13

12

29–42

–13 

31 

15. Nice

31

7

9

15

35–56

–21 

30 

16. Auxerre

31

5

10

16

27–42

–15 

25 

17. Nantes

32

5

8

19

29–51

–22 

23 

18. Metz

31

3

7

21

31–70

–39 

16 

 

 

