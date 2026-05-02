Csak ikszelt hazai pályán a BL-elődöntő visszavágójára több kulcsjátékosát is pihentető PSG

A Marseille 3–0-ra kikapott Nantes-ban, ezzel alighanem lemondhat a következő idénybeli Bajnokok Ligája-indulásról. A nyolc nyeretlen bajnoki után újra sikert arató hazaiak életben tartottak reményeiket, hogy elérjék az osztályozós helyet – a közvetlen bennmaradásra már nincs esélyük.

A BL-elődöntő első meccsén a Bayern München ellen 5–4-es győzelmet arató PSG-ben több kulcsjátékos is pihent, Hvicsa Kvarachelia, Ousmane Dembélé és Marquinhos is a kispadon töltötte a Lorient elleni bajnokit, míg Joao Neves és Warren Zaire-Emery a második félidőben állt be, Goncalo Ramos pedig eltiltás miatt nem lépett pályára, de Matvej Szafonov sem volt a meccskeretben. A párizsiak hiába vezettek kétszer, csak egy pontot szereztek, igaz, így is valószínűtlen, hogy ne nyerjék meg a bajnokságot. A Paris Saint-Germain szerdán 21 órától Münchenben lép pályára, hogy kiharcolja a BL-döntőbe jutást.

FRANCIA LIGUE 1

32. FORDULÓ

Nantes–Olympique Marseille 3–0 (Ganago 50., Cabella 54., Abline 58.)

Paris SG–Lorient 2–2 (Mbaye 6., Zaire-Emery 62., ill. Pagis 12., Tosin 78.)

19.00: Metz–Monaco

21.05: Nice–Lens

Vasárnap játsszák

15.00: Lille–Le Havre

17.15: Auxerre–Angers

17.15: Paris FC–Brest

17.15: Strasbourg–Toulouse

20.45: Lyon–Rennes