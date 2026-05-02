Megszenvedett az Osasuna ellen, de nyert és már vasárnap bajnok lehet a Barcelona

Kétszer is vezetett az Alavés, de ez is kevés volt. A nyolcadik percben Antonio Blanco szerzett vezetést a hazaiaknak, erre a szünetben beálló Robert Navarro válaszolt a 46. percben. A 68. percben egy szögletet követően Nahuel Tenaglia révén ismét előnybe kerültek a hazaiak, de most még hamarabb jött a válasz, Oihan Sancet egyenlített a 74. percben. A hajrában aztán négy perc alatt duplázott a korábban már egy gólpasszt is kiosztó Nico Williams, ezzel az Athletic Bilbao begyűjtötte a három pontot. 2–4

A Barcelona azzal a tudattal lépett pályára Pamplonában, hogy amennyiben nyer, akkor győzelmi kényszerbe kerül a Real Madrid is. Az első félidő ezzel szemben nagyon kevés helyzetet hozott: a két csapat összesen háromszor találta el a kaput. A legveszélyesebb helyzet a hazaiak előtt adódott, Ante Budimir lövése a bal kapufáról kifele pattant.

Sokáig eseménytelenül telt a második játékrész is, a 69. percben Rúben García tette próbára Joan Garcíát. A hajrában aztán megvillant a Barcelona, előbb Robert Lewandowski fejelte kapuba a labdát Marcus Rashford beadását követően. Öt perccel később Fermín López ugratta ki Ferran Torrest, aki a bal alsó sarokba lőtt. A 88. percben aztán Raúl García révén szépített az Osasuna, ezzel izgalmassá téve a végjátékot, de az egyenlítő gól nem sikerült. A Barcelona nehezen, de begyűjtötte a három pontot és 14 pontra növelte előnyét a vasárnap pályára lépő Real Madrid előtt. Amennyiben a madridiak nem nyernek, úgy a Barcelona már vasárnap bajnok. 1–2

SPANYOL LA LIGA

34. FORDULÓ

SZOMBAT

Villarreal–Levante 5–1 (Mikautadze 38., 68., Moleiro 62., Buchanan 87., Pépé 90., ill. Espi 51.)

Valencia–Atlético Madrid 0–2 (Luque 74., Cubo 82.)

VASÁRNAP

14.00: Celta Vigo–Elche (Tv: Spíler2)

16.15: Getafe–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

18.30: Betis–Oviedo (Tv: Spíler2)

21.00: Espanyol–Real Madrid (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Sevilla–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Girona–Mallorca 0–1 (S. Costa 42.)