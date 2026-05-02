Megszenvedett az Osasuna ellen, de nyert és már vasárnap bajnok lehet a Barcelona
ALAVÉS–ATHLETIC BILBAO
Kétszer is vezetett az Alavés, de ez is kevés volt. A nyolcadik percben Antonio Blanco szerzett vezetést a hazaiaknak, erre a szünetben beálló Robert Navarro válaszolt a 46. percben. A 68. percben egy szögletet követően Nahuel Tenaglia révén ismét előnybe kerültek a hazaiak, de most még hamarabb jött a válasz, Oihan Sancet egyenlített a 74. percben. A hajrában aztán négy perc alatt duplázott a korábban már egy gólpasszt is kiosztó Nico Williams, ezzel az Athletic Bilbao begyűjtötte a három pontot. 2–4
OSASUNA–BARCELONA
A Barcelona azzal a tudattal lépett pályára Pamplonában, hogy amennyiben nyer, akkor győzelmi kényszerbe kerül a Real Madrid is. Az első félidő ezzel szemben nagyon kevés helyzetet hozott: a két csapat összesen háromszor találta el a kaput. A legveszélyesebb helyzet a hazaiak előtt adódott, Ante Budimir lövése a bal kapufáról kifele pattant.
Sokáig eseménytelenül telt a második játékrész is, a 69. percben Rúben García tette próbára Joan Garcíát. A hajrában aztán megvillant a Barcelona, előbb Robert Lewandowski fejelte kapuba a labdát Marcus Rashford beadását követően. Öt perccel később Fermín López ugratta ki Ferran Torrest, aki a bal alsó sarokba lőtt. A 88. percben aztán Raúl García révén szépített az Osasuna, ezzel izgalmassá téve a végjátékot, de az egyenlítő gól nem sikerült. A Barcelona nehezen, de begyűjtötte a három pontot és 14 pontra növelte előnyét a vasárnap pályára lépő Real Madrid előtt. Amennyiben a madridiak nem nyernek, úgy a Barcelona már vasárnap bajnok. 1–2
SPANYOL LA LIGA
34. FORDULÓ
SZOMBAT
Alavés–Athletic Bilbao 2–4 (Blanco 8., Tenaglia 68., ill. Navarro 46., Sancet 74., N. Williams 83., 87.)
Osasuna–FC Barcelona 1–2 (R. García 89., ill. Lewandowski 81., Ferran Torres 86.)
Villarreal–Levante 5–1 (Mikautadze 38., 68., Moleiro 62., Buchanan 87., Pépé 90., ill. Espi 51.)
Valencia–Atlético Madrid 0–2 (Luque 74., Cubo 82.)
VASÁRNAP
14.00: Celta Vigo–Elche (Tv: Spíler2)
16.15: Getafe–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Espanyol–Real Madrid (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Sevilla–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Girona–Mallorca 0–1 (S. Costa 42.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. FC Barcelona
34
29
1
4
89–31
+58
88
|2. Real Madrid
33
23
5
5
68–31
+37
74
|3. Villarreal
34
21
5
8
64–39
+25
68
|4. Atlético Madrid
34
19
6
9
58–36
+22
63
|5. Betis
33
12
14
7
49–41
+8
50
|6. Celta Vigo
33
11
11
11
45–43
+2
44
|7. Getafe
33
13
5
15
28–34
–6
44
|8. Athletic Bilbao
34
13
5
16
39–50
–11
44
|9. Real Sociedad
33
11
10
12
52–52
0
43
|10. Osasuna
34
11
9
14
40–42
–2
42
|11. Rayo Vallecano
33
9
12
12
33–41
–8
39
|12. Espanyol
33
10
9
14
37–49
–12
39
|13. Valencia
34
10
9
15
37–50
–13
39
|14. Elche
33
9
11
13
44–50
–6
38
|15. Mallorca
34
10
8
16
42–51
–9
38
|16. Girona
34
9
11
14
36–51
–15
38
|17. Alaves
34
9
9
16
40–53
–13
36
|18. Sevilla
33
9
7
17
40–55
–15
34
|19. Levante
34
8
9
17
38–55
–17
33
|20. Oviedo
33
6
10
17
26–51
–25
28