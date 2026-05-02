Nemzeti Sportrádió

Megszenvedett az Osasuna ellen, de nyert és már vasárnap bajnok lehet a Barcelona

B. A. P.B. A. P.
2026.05.02. 22:53
null
Két késői góllal hozta a három pontot a Barcelona (Fotó: Getty Images)
Címkék
Barcelona Alavés Spíler Tv Osasuna spanyol bajnokság Athletic Bilbao spanyol labdarúgás La Liga
Az Athletic Bilbao kétszer is egyenlített az Alavés ellen, végül 4–2-re nyert a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 34. fordulójában. Később a Barcelona 2–1-re veret az Osasunát, ezzel akár már vasárnap bajnok lehet, amennyiben a Real Madrid nem nyer az Espanyol otthonában.

ALAVÉS–ATHLETIC BILBAO

Kétszer is vezetett az Alavés, de ez is kevés volt. A nyolcadik percben Antonio Blanco szerzett vezetést a hazaiaknak, erre a szünetben beálló Robert Navarro válaszolt a 46. percben. A 68. percben egy szögletet követően Nahuel Tenaglia révén ismét előnybe kerültek a hazaiak, de most még hamarabb jött a válasz, Oihan Sancet egyenlített a 74. percben. A hajrában aztán négy perc alatt duplázott a korábban már egy gólpasszt is kiosztó Nico Williams, ezzel az Athletic Bilbao begyűjtötte a három pontot. 2–4

OSASUNA–BARCELONA

A Barcelona azzal a tudattal lépett pályára Pamplonában, hogy amennyiben nyer, akkor győzelmi kényszerbe kerül a Real Madrid is. Az első félidő ezzel szemben nagyon kevés helyzetet hozott: a két csapat összesen háromszor találta el a kaput. A legveszélyesebb helyzet a hazaiak előtt adódott, Ante Budimir lövése a bal kapufáról kifele pattant.

Sokáig eseménytelenül telt a második játékrész is, a 69. percben Rúben García tette próbára Joan Garcíát. A hajrában aztán megvillant a Barcelona, előbb Robert Lewandowski fejelte kapuba a labdát Marcus Rashford beadását követően. Öt perccel később Fermín López ugratta ki Ferran Torrest, aki a bal alsó sarokba lőtt. A 88. percben aztán Raúl García révén szépített az Osasuna, ezzel izgalmassá téve a végjátékot, de az egyenlítő gól nem sikerült. A Barcelona nehezen, de begyűjtötte a három pontot és 14 pontra növelte előnyét a vasárnap pályára lépő Real Madrid előtt. Amennyiben a madridiak nem nyernek, úgy a Barcelona már vasárnap bajnok. 1–2

SPANYOL LA LIGA
34. FORDULÓ
SZOMBAT
Alavés–Athletic Bilbao 2–4 (Blanco 8., Tenaglia 68., ill. Navarro 46., Sancet 74., N. Williams 83., 87.)
Osasuna–FC Barcelona 1–2 (R. García 89., ill. Lewandowski 81., Ferran Torres 86.)

Villarreal–Levante 5–1 (Mikautadze 38., 68., Moleiro 62., Buchanan 87., Pépé 90., ill. Espi 51.)
Valencia–Atlético Madrid 0–2 (Luque 74., Cubo 82.)

VASÁRNAP
14.00: Celta Vigo–Elche (Tv: Spíler2)
16.15: Getafe–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Espanyol–Real Madrid (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ
21.00: Sevilla–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották
Girona–Mallorca 0–1 (S. Costa 42.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. FC Barcelona

34

29

1

4

89–31

+58 

88 

  2. Real Madrid

33

23

5

5

68–31

+37 

74 

  3. Villarreal

34

21

5

8

64–39

+25 

68 

  4. Atlético Madrid

34

19

6

9

58–36

+22 

63 

  5. Betis

33

12

14

7

49–41

+8 

50 

  6. Celta Vigo

33

11

11

11

45–43

+2 

44 

  7. Getafe

33

13

5

15

28–34

–6 

44 

  8. Athletic Bilbao

34

13

5

16

39–50

–11 

44 

  9. Real Sociedad

33

11

10

12

52–52

43 

10. Osasuna

34

11

9

14

40–42

–2 

42 

11. Rayo Vallecano

33

9

12

12

33–41

–8 

39 

12. Espanyol

33

10

9

14

37–49

–12 

39 

13. Valencia

34

10

9

15

37–50

–13 

39 

14. Elche

33

9

11

13

44–50

–6 

38 

15. Mallorca

34

10

8

16

42–51

–9 

38 

16. Girona

34

9

11

14

36–51

–15 

38 

17. Alaves

34

9

9

16

40–53

–13 

36 

18. Sevilla

33

9

7

17

40–55

–15 

34 

19. Levante

34

8

9

17

38–55

–17 

33 

20. Oviedo

33

6

10

17

26–51

–25 

28 

 

 

Barcelona Alavés Spíler Tv Osasuna spanyol bajnokság Athletic Bilbao spanyol labdarúgás La Liga
Legfrissebb hírek

Valenciai győzelemmel hangolt az Arsenal elleni BL-visszavágóra a tartalékos Atlético Madrid

Spanyol labdarúgás
5 órája

A helyzeteivel jobban gazdálkodó Mallorca fontos pontokat zsebelt be Gironában

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 22:57

Hansi Flick hosszabbít Barcelonában – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 10:26

Egyre közelebb a La Liga ahhoz, hogy az ötödik hely is BL-indulást érjen

Bajnokok Ligája
Tegnap, 10:18

Pontot rabolt az Espanyol vendégeként a kiesés elől menekülő Levante

Spanyol labdarúgás
2026.04.27. 23:04

Mennyi időre dőlt ki Mbappé? Közleményt adott ki a Real Madrid

Spanyol labdarúgás
2026.04.27. 13:45

La Liga: a Celta legyőzésével közeledik a bronzéremhez a Villarreal

Spanyol labdarúgás
2026.04.26. 23:01

Oyarzabal egyéni rekordot döntött, de csapata a 99. percben lemaradt a győzelemről

Spanyol labdarúgás
2026.04.26. 16:14
Ezek is érdekelhetik